Les meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les meilleures finisseuses de l’Angleterre

Mais la place de Smith en tête du classement des meilleures buteuses de l'histoire de l'équipe d'Angleterre féminine a été prise par Ellen White dès novembre 2021, et c'est désormais l'ancienne star de Manchester City, qui a pris sa retraite après le triomphe à l'Euro 2022, qui est la joueuse à battre. Elle compte quelque 13 buts d'avance sur toute joueuse actuellement en sélection avec l'Angleterre, mais plusieurs prétendantes grimpent au classement et menacent son record.

Beth Mead est la plus proche et Georgia Stanway avance désormais ses pions, grimpant à la neuvième place du classement historique grâce à trois buts lors des deux premiers matches de l'Angleterre en 2026. Alessia Russo semble elle aussi représenter une vraie menace, surtout en tant qu'avant-centre titulaire de l'Angleterre. Elle figure désormais dans le top 10.

Alors, quelles sont les joueuses qui détiennent les records que Mead, Stanway et Russo tentent de rattraper ? À quelle distance sont-elles d'une nouvelle progression au classement ? Et quelles joueuses ont inscrit le plus de buts pour l'Angleterre au fil des années ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l'histoire de l'Angleterre...