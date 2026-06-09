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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Traduit par

Les meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre : Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway et les meilleures finisseuses de l’Angleterre

Angleterre
Women's football
Coupe du monde
Euro féminin
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

L’Angleterre a toujours compté de grandes buteuses. Même avant que la sélection ne devienne le prétendant majeur qu’elle est aujourd’hui, en remportant deux Championnats d’Europe consécutifs sous Sarina Wiegman et en atteignant une première finale de Coupe du monde féminine, elle pouvait se vanter d’un talent offensif incroyable, dont l’icône d’Arsenal Kelly Smith, largement considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire de l’Angleterre, est un parfait exemple.

Mais la place de Smith en tête du classement des meilleures buteuses de l'histoire de l'équipe d'Angleterre féminine a été prise par Ellen White dès novembre 2021, et c'est désormais l'ancienne star de Manchester City, qui a pris sa retraite après le triomphe à l'Euro 2022, qui est la joueuse à battre. Elle compte quelque 13 buts d'avance sur toute joueuse actuellement en sélection avec l'Angleterre, mais plusieurs prétendantes grimpent au classement et menacent son record.

Beth Mead est la plus proche et Georgia Stanway avance désormais ses pions, grimpant à la neuvième place du classement historique grâce à trois buts lors des deux premiers matches de l'Angleterre en 2026. Alessia Russo semble elle aussi représenter une vraie menace, surtout en tant qu'avant-centre titulaire de l'Angleterre. Elle figure désormais dans le top 10.

Alors, quelles sont les joueuses qui détiennent les records que Mead, Stanway et Russo tentent de rattraper ? À quelle distance sont-elles d'une nouvelle progression au classement ? Et quelles joueuses ont inscrit le plus de buts pour l'Angleterre au fil des années ? GOAL passe en revue les meilleures buteuses de l'histoire de l'Angleterre...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 buts)

    Avant de connaître des passages réussis dans le staff de l’Angleterre puis à Southampton, Marieanne Spacey était l’une des plus grandes buteuses de l’histoire de sa sélection. Débutant en 1984, Spacey a inscrit 30 buts en 94 sélections, malgré un rôle de soutien autour de l’avant-centre plutôt que celui de point d’ancrage de l’attaque. Elle est largement considérée comme l’une des meilleures joueuses de l’histoire de l’Angleterre et figure toujours parmi les 10 meilleures buteuses, avec notamment un but contre l’Écosse à Wembley, en 1990, l’un des plus célèbres de sa carrière.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    9. Alessia Russo (31 buts)

    Alessia Russo est entrée dans le top 10 des meilleures buteuses de l’histoire de l’Angleterre grâce à son but lors de la victoire 1-0 contre l’Islande en avril, avant de grimper seule à la neuvième place avec une nouvelle réalisation lors du match de qualification à la Coupe du monde contre la Grèce en octobre. Son ratio de buts est lui aussi particulièrement remarquable, puisqu’il n’est supérieur que chez quatre joueuses de cette liste. Ce but contre la Grèce était son 31e, pour sa 68e sélection.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 buts)

    Autre joueuse non attaquante de cette liste, Karen Carney a passé 14 ans à distiller sa magie individuelle sur la scène internationale et a inscrit 33 buts pendant cette période, soit le septième plus haut total de l'histoire de l'Angleterre, à égalité. Deux de ces buts ont été marqués lors de l'incroyable parcours de l'Angleterre à l'Euro 2009, dont un dans la défaite contre l'Allemagne en finale, tandis que deux autres sont arrivés lors du parcours de son équipe jusqu'à une toute première demi-finale de Coupe du monde féminine en 2015.

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  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 buts)

    Deuxième véritable attaquante de cette liste, Eniola Aluko a également inscrit 33 buts au cours de ses 13 années en sélection avec l’Angleterre, bien qu’en 39 matches de moins que Carney. Trois de ces buts ont été marqués lors de l’Euro 2009, où Aluko a signé un doublé en quart de finale face au pays hôte, la Finlande, dont le but de la victoire. Ils ont suivi une réalisation cruciale lors d’un autre succès spectaculaire 3-2 plus tôt dans le tournoi, contre la Russie en phase de groupes.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    6. Georgia Stanway (34 buts)

    Le bilan de Georgia Stanway devant le but avec l’Angleterre est remarquable, d’autant plus qu’elle est milieu de terrain et non attaquante. En 94 sélections, elle compte 34 buts, auxquels s’ajoutent 21 passes décisives, ce qui rend son total de contributions aux buts particulièrement impressionnant. La forme de Stanway devant le but ces derniers mois l’a réellement placée parmi les meilleures finisseuses de l’histoire de l’Angleterre et, à seulement 27 ans, elle pourrait encore grimper bien plus haut.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 buts)

    Joueuse la plus capée de l’histoire de l’Angleterre, Fara Williams a également inscrit de nombreux buts au cours de ses 18 années de carrière internationale. Si le plus mémorable d’entre eux est certainement le dernier, son penalty ayant offert une toute première victoire face à l’Allemagne ainsi que la troisième place à la Coupe du monde 2015, ce n’était que l’un des huit remarquables qu’elle a marqués dans des tournois majeurs. Le premier est arrivé une dizaine d’années plus tôt, contre le Danemark à Ewood Park, le stade de Blackburn Rovers, alors que l’Angleterre accueillait l’Euro 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 buts)

    Personne dans cette liste n’a un meilleur ratio de buts par match que Beth Mead, qui tourne plus ou moins à un but tous les deux matches avec l’Angleterre à ce stade de sa carrière. Les 40 réalisations de l’ailière sont intervenues en 81 matches, dont six lors du sacre de l’Angleterre à l’Euro 2022, ce qui lui a permis de décrocher le Soulier d’or du tournoi. À 30 ans, elle pourrait aussi terminer sa carrière bien plus haut qu’à une cinquième place partagée, étant donné les faibles écarts qui la séparent des joueuses qui la devancent dans cette liste.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 buts)

    Dans cette liste, seule Mead affiche un meilleur ratio buts par match que Karen Walker, qui a commencé sa carrière avec l’Angleterre en 1988 et a marqué 41 fois en 86 sélections avant de prendre sa retraite internationale en 2003. Le plus notable de ces buts est peut-être celui inscrit lors de la Coupe du monde féminine 1995, lorsque Walker a donné l’avantage 2-1 à l’Angleterre contre le Nigeria dans un match de phase de groupes qu’elle a remporté pour assurer sa qualification pour les quarts de finale lors de sa première participation au tournoi.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 buts)

    Avec la même impressionnante moyenne de 0,48 but par match que Walker, Kerry Davis occupe la deuxième place de cette liste après avoir marqué 43 fois en 90 sélections avec l’Angleterre. Première femme noire à représenter l’Angleterre, Davis a fait ses débuts en 1982 et a joué en défense et au milieu de terrain ainsi qu’en attaque, tout en continuant à marquer à un rythme remarquable, au point d’être la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe jusqu’à ce que Kelly Smith la dépasse en 2012, soit quelque 14 ans après le dernier match de Davis avec l’Angleterre.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 buts)

    Largement considérée comme la plus grande joueuse de l'histoire de l'Angleterre, Smith a détenu pendant neuf ans le record de meilleure buteuse de tous les temps de la sélection anglaise, après avoir dépassé le total de Davis en marquant contre la Finlande en février 2012. L'attaquante inscrira encore deux autres buts pour son pays, un autre lors de ce même match, puis un contre l'Écosse un an plus tard, avant de prendre sa retraite avec 46 réalisations à son actif.

    Les buts les plus célèbres de Smith sont arrivés lors de la Coupe du monde féminine 2007, en raison de la célébration qui a suivi. Après avoir marqué lors du match d'ouverture de l'Angleterre contre le Japon, Smith a retiré sa chaussure et l'a embrassée, offrant une image qui allait devenir iconique.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 buts)

    Ellen White est devenue la meilleure buteuse de l'histoire de l'Angleterre en septembre 2021, lorsqu'elle a inscrit un triplé contre la Lettonie. Son premier but de la soirée a permis d'égaler le total de Smith, puis les deux suivants l'ont propulsée seule en tête du classement. White a ensuite consolidé cette position avec quatre buts supplémentaires avant de prendre sa retraite après le sacre de l'Angleterre à l'Euro 2022, avec 52 réalisations en 113 matchs. L'attaquante a inscrit un doublé cet été-là et a marqué 10 buts au total dans les tournois majeurs, dont six lors de la Coupe du monde féminine 2019, ce qui lui a valu le Ballon de bronze.

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