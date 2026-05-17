Les London City Lionesses émergent comme un prétendant crédible pour recruter Mary Earps, alors qu’elles visent une place de choix en Women’s Super League. Sous l’égide de Michele Kang, le club a revu sa stratégie de recrutement et s’intéresse désormais à plusieurs grandes stars du football mondial afin de renforcer son effectif pour la saison à venir.

Selon BBC Sport, des sources internes assurent qu’aucun accord officiel n’a encore été conclu, mais l’optimisme prévaut pour ce mercato estival. Après une sixième place lors de leur première saison en WSL sous les ordres d’Eder Maestre, les dirigeants estiment qu’attirer une gardienne de but de calibre international constitue l’étape suivante de leur progression fulgurante.