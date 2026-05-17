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Les London City Lionesses se déclarent « optimistes » à l’idée de rapatrier la gardienne emblématique des Lionesses, Mary Earps, en WSL sous forme de transfert gratuit, dès l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain
Les ambitieux projets des London City Lionesses pour cet été
Les London City Lionesses émergent comme un prétendant crédible pour recruter Mary Earps, alors qu’elles visent une place de choix en Women’s Super League. Sous l’égide de Michele Kang, le club a revu sa stratégie de recrutement et s’intéresse désormais à plusieurs grandes stars du football mondial afin de renforcer son effectif pour la saison à venir.
Selon BBC Sport, des sources internes assurent qu’aucun accord officiel n’a encore été conclu, mais l’optimisme prévaut pour ce mercato estival. Après une sixième place lors de leur première saison en WSL sous les ordres d’Eder Maestre, les dirigeants estiment qu’attirer une gardienne de but de calibre international constitue l’étape suivante de leur progression fulgurante.
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Le groupe parisien a quitté la capitale.
La gardienne de but de 33 ans était sur le banc du Paris Saint-Germain lors de la défaite 1-0 en demi-finale des barrages contre le Paris FC samedi dernier. Cette exclusion a alimenté les rumeurs selon lesquelles son aventure en France toucherait à sa fin, son contrat actuel devant expirer en juin et la rendre libre de tout engagement.
Cette saison, elle a disputé 22 matchs en Première Ligue, réalisant 12 clean sheets. Malgré ses performances individuelles, le PSG a conclu le championnat à la troisième place, à 13 points du champion lyonnais. Arrivée en provenance de Manchester United en juillet 2024, elle a disputé 54 matchs sous les couleurs parisiennes, dont un retour émouvant à Old Trafford en Ligue des champions féminine.
Un héritage de succès anglais
Earps demeure une figure légendaire du football anglais. Elle a joué un rôle déterminant dans le triomphe des Lionesses à l’Euro 2022, puis dans leur parcours historique jusqu’en finale de la Coupe du monde 2023. Ses distinctions individuelles sont tout aussi impressionnantes : élue à deux reprises « Meilleure gardienne de but de l’année » par la FIFA, elle a consolidé sa réputation d’une des meilleures gardiennes de l’histoire du football féminin.
Avant son départ pour la France, elle a passé cinq saisons couronnées de succès à Manchester United, où elle a disputé plus de 100 matchs et joué un rôle déterminant dans la conquête du premier titre majeur du club, la FA Cup féminine 2024. Un retour en WSL lui permettrait de retrouver son statut de figure commerciale parmi les plus reconnaissables et les plus influentes de la ligue.
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Le marché des agents libres s'emballe
La course pour s'attacher les services d'Earps intervient alors que la WSL traverse un été de grands bouleversements, plusieurs superstars pouvant changer d'équipe. Les London City Lionesses seraient intéressées par Mapi Leon (Barcelone) et par l’internationale anglaise Beth Mead, qui a récemment confirmé son départ d’Arsenal. Le marché des transferts s’intensifie, les clubs cherchant à profiter de l’arrivée de plusieurs talents de haut niveau. Outre Earps et Mead, l’avenir de joueuses comme Katie McCabe, Sam Kerr et Khadija Shaw fait également l’objet de vives spéculations.