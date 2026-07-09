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London City Lionesses GFXGOAL
Ameé Ruszkai

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Les Lionesses de London City font preuve d’ambition - mais Alexia Putellas, Mary Earps et leurs autres recrues de renom peuvent-elles réellement garantir un succès durable ?

WOMEN'S FOOTBALL
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
WSL Série printemps
FEATURES

C'est officiel : Alexia Putellas rejoint les London City Lionesses. Depuis qu'elle a pris les rênes du club au cours de la saison 2023-2024, Michele Kang a réussi à attirer des joueuses de très haut niveau, de la quintuple championne d'Europe Saki Kumagai à l'icône suédoise Kosovare Asllani, sans oublier le transfert record de Grace Geyoro conclu l'été dernier. Pourtant, l’arrivée de Putellas constitue la recrue phare et prouve, plus que jamais, que le projet londonien mérite d’être pris très au sérieux.

En mai dernier, Putellas faisait partie de l’équipe de Barcelone qui a dominé Lyon – un autre club appartenant à Kang – en finale de la Ligue des champions, s’imposant 4-0. Ce succès a permis aux Blaugrana de réaliser le quadruplé, offrant à Putellas une fin en beauté après 14 années passées en Catalogne, tout en renforçant considérablement ses chances de remporter un troisième Ballon d’Or. Elle sera la favorite pour décrocher cette distinction en octobre, lors de la cérémonie qui se tiendra, symboliquement, à Londres.

Elle ne sera d’ailleurs pas la seule grande star à rejoindre le London City cet été. Mapi León, sa coéquipière au Barça et en équipe d’Espagne, doit arriver pour apporter une qualité de classe mondiale à la défense, tandis que Mary Earps, l’ex-gardienne de l’Angleterre, a déjà signé pour renforcer un poste qui nécessitait une attention particulière. Nicole Anyomi constitue également un renfort de choix en attaque, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en Bundesliga la saison dernière. Ce mercato confirme plus que jamais les ambitions de London City.

Toutefois, comme la plupart de ces recrues approchent ou dépassent la trentaine – Anyomi faisant figure d’exception –, le club semble opter pour une stratégie plus expérimentée. Autrefois axé sur les jeunes talents, le mercato londonien intègre désormais davantage de joueuses confirmées. Que signifie ce changement pour le London City ? Surtout, suffira-t-il pour franchir un cap et intégrer enfin le cercle des prétendants au titre en Women’s Super League ?

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Focus sur les jeunes talents

    London City a enregistré 16 arrivées définitives lors du mercato estival, dont seulement cinq joueuses âgées de plus de 30 ans. À l’inverse, neuf recrues avaient 25 ans ou moins, ce qui souligne la volonté du club de former des talents prometteurs avant son premier exercice en WSL.

    C’est d’ailleurs cette jeune garde qui a émergé comme les meilleures joueuses du club. Freya Godfrey, 20 ans, arrivée en provenance du centre de formation d’Arsenal, s’est rapidement imposée comme la meilleure d’entre elles, au point de devenir une titulaire régulière en équipe d’Angleterre. Jana Fernandez, 24 ans, recrutée à Barcelone, a également brillé, tout comme sa coéquipière en sélection espagnole Lucia Corrales, tandis qu’Issy Goodwin, 23 ans, a mené l’attaque avec brio lors de sa première saison complète en WSL.

    Quelques vétérans de renom, comme Asllani, Kumagai et la défenseuse italienne Elena Linari, apportaient leur expérience. Mais, tout au long de la saison, ce sont bien les jeunes talents qui ont volé la vedette.

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  • Everton v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Une expérience enrichissante

    London City semble désormais vouloir consolider son jeune effectif en recrutant des joueuses expérimentées d’un calibre supérieur.

    Les joueuses chevronnées recrutées l’été dernier ont déjà atteint des sommets. Danielle van de Donk et Nikita Parris sont arrivées avec une solide expérience de la WSL et un palmarès impressionnant, ayant toutes deux évolué à Lyon, huit fois champion d’Europe. Linari, Sanni Franssi et Alanna Kennedy, internationales aguerries, peuvent se prévaloir d’une expérience acquise dans divers championnats à travers l’Europe et le monde.

    Aucune n’est toutefois arrivée au sommet de son art.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Des recrues de premier plan

    Putellas l'a fait, et Leon s'apprête à suivre. On assiste à un véritable séisme sur le marché des transferts. Les deux joueuses figurent parmi les meilleures au monde.

    Avec le recul, les signes indiquaient déjà que London City s’orientait vers une telle stratégie. Pour clôturer le mercato estival de l’année dernière, le club a recruté Geyoro, une milieu de terrain de classe mondiale qui était capitaine du Paris Saint-Germain, puis, en janvier, il a fait le choix de recruter Delphine Cascarino, une autre star française qui figurait parmi les meilleures joueuses de la NWSL en 2025, ce qui lui a valu d’être nominée pour le titre de Meilleure Joueuse.

    Cette nouvelle étape semble donc à la fois cohérente avec la dynamique enclenchée et supérieure en ambition. Avec Putellas, il est fort probable qu’une Lionesse londonienne décroche le Ballon d’Or 2026.

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  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    Des renforts de choix

    Que signifie tout cela ? D’abord, l’aspect marketing s’impose. London City est la seule équipe féminine indépendante de la WSL, et elle doit se démarquer dans une ville qui compte désormais sept des quatorze clubs de la division, dont des poids lourds comme Arsenal et Chelsea.

    Disposer dans son effectif d’une joueuse du calibre de Putellas constitue à cet égard un atout considérable. London City n’a attiré en moyenne que 3 176 spectateurs à domicile la saison passée, mais la présence d’une double – voire future triple – lauréate du Ballon d’Or devrait lui permettre d’élargir son audience et d’augmenter sa visibilité médiatique.

    L’apport d’Earps mérite aussi d’être souligné. Figure majeure des récents succès de l’Angleterre avant sa retraite internationale juste avant l’Euro 2025, elle a même été élue « Personnalité sportive de l’année » par la BBC en 2023. Une telle exposition médiatique est cruciale si London City veut continuer à se développer en dehors du terrain.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Passer au niveau supérieur

    Sur le terrain, l’impact de ces recrues s’annonce déterminant. Geyoro était arrivée l’été dernier avec fracas, mais n’a pas convaincu lors de sa première saison en WSL, malgré un palmarès de joueuse de classe mondiale à 28 ans.

    L’arrivée de Putellas, capable de faire basculer une rencontre à elle seule, devrait toutefois lui profiter : l’international espagnol apporte une nouvelle dimension au milieu de terrain et, par conséquent, Geyoro pourrait enfin s’exprimer à son vrai niveau.

    Derrière, Leon s’installera d’emblée dans la défense afin de solidifier un arrière-garde qui n’a signé que trois clean sheets en 22 journées l’an passé, tout en apportant une relance de qualité lorsque London City cherchera à imposer son jeu.

    Earps, elle, n’est peut-être plus tout à fait la gardienne star qui a quitté l’Angleterre en 2024 pour rejoindre le PSG, mais elle reste une internationale expérimentée et espère retrouver son meilleur niveau à son retour en WSL.

    Elene Lete a connu une première saison en dents de scie dans les cages de London City, enregistrant le deuxième plus faible pourcentage d’arrêts parmi les gardiennes ayant disputé au moins 750 minutes dans la division, tout en encaissant 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû, selon les statistiques des buts attendus. L’arrivée d’Earps doit en partie compenser ces lacunes tout en permettant à Lete, 24 ans et fraîchement prolongée, de continuer à progresser.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Faut-il viser un impact immédiat ou construire une réussite durable ?

    Ces arrivées risquent-elles de priver de temps de jeu le jeune noyau que London City a mis des années à constituer et à faire progresser ?

    Earps risque ainsi de grignoter le temps de jeu de Lete, sa cadette de neuf ans. L’arrivée de Leon réduira-t-elle les opportunités pour Isa Kardinaal (20 ans) ou Teyah Goldie (21 ans) ? Et qui complétera le milieu de terrain aux côtés de Putellas et Geyoro ? Maria Perez (23 ans) ? Ou une nouvelle joueuse expérimentée ? Après tout, ces joueuses ne représentent pas l’avenir à long terme des London City Lionesses, car le club estime ne pas être à une ou deux saisons seulement de ses objectifs.

    Putellas, Leon, Earps, Geyoro et Cascarino, entre autres, apporteront leur talent sur le terrain et leur leadership. L’enjeu, pour le club, consiste donc à trouver le bon équilibre : s’appuyer sur l’impact immédiat de ses recrues vedettes tout en continuant à faire progresser les jeunes joueuses capables de mener les London City Lionesses vers leurs objectifs à long terme, une fois que la plupart des arrivées de 2025 et 2026 auront tourné le dos au club.