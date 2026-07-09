En mai dernier, Putellas faisait partie de l'équipe de Barcelone qui a dominé Lyon – un autre club appartenant à Kang – en finale de la Ligue des champions, s'imposant 4-0. Ce succès a permis aux Blaugrana de réaliser le quadruplé, offrant à Putellas une fin en beauté après 14 années passées en Catalogne, tout en renforçant considérablement ses chances de remporter un troisième Ballon d’Or. Elle sera la favorite pour décrocher cette distinction en octobre, lors de la cérémonie qui se tiendra, hasard ou coïncidence, à Londres.

Elle ne sera d’ailleurs pas la seule grande star à rejoindre le London City cet été. Mapi León, sa coéquipière au Barça et en équipe d’Espagne, doit renforcer la défense de son niveau international, tandis que Mary Earps, l’ex-gardienne de l’Angleterre, a déjà signé pour solidifier un poste clé. En attaque, Nicole Anyomi, auteur de 13 buts et 6 passes décisives en Bundesliga la saison passée, apporte un poids offensif non négligeable. Ce mercato confirme plus que jamais les ambitions de London City.

Toutefois, comme la plupart de ces recrues approchent ou dépassent la trentaine – Anyomi faisant figure d’exception –, le club semble opter pour une stratégie plus expérimentée. Autrefois axé sur les jeunes talents, le mercato londonien s’appuie désormais sur des joueuses confirmées. Que signifie ce changement pour le London City ? Surtout, suffira-t-il pour franchir un cap et intégrer enfin le cercle des prétendants au titre en Women’s Super League ?