Les larmes versées par Lionel Messi après la finale de la Coupe du monde illustrent le lien tardif mais magnifique que l'icône argentine a noué avec son pays natal

Il est crucial de rappeler que la carrière de Messi aurait pu prendre un tournant radical, avec des répercussions sur l’ensemble du football mondial. Dans un scénario alternatif, son parcours en sélection aurait pris fin il y a dix ans.

L’Argentine voulait faire de l’ex-attaquant du FC Barcelone le pilier de la sélection après son explosion médiatique à la fin des années 2000, mais il ne répondit pas aux attentes sur la plus grande scène. Messi ne trouva pas le chemin des filets lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ni lors de la Copa América 2011, et l’Albiceleste fut éliminée de manière décevante en quarts de finale à chaque fois.

Cette période marque le début de l’épisode le plus sombre de la carrière internationale de « La Pulga », qui, une fois devenu capitaine à 24 ans, échouera de justesse lors de trois finales consécutives – une série de défaites qui le poussera à annoncer sa retraite internationale.

La défaite en prolongation contre l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014, puis la perte surprise face au Chili lors de la Copa América 2015, ont précédé une nouvelle déception face au même adversaire sur la même scène l’année suivante, qui a visiblement poussé Messi à bout.

Sa retraite internationale, annoncée en 2016, n’aura toutefois duré que deux mois : revenu sur sa décision, il déclarait alors : « Nous devons régler de nombreux problèmes dans le football argentin, mais je préfère le faire de l’intérieur plutôt que de critiquer de l’extérieur. »

Il a ensuite qualifié l’Albiceleste pour le Mondial 2018, malgré de nouvelles déceptions, jusqu’à ce que l’arrivée de Scaloni – d’abord comme intérimaire – après l’élimination en huitièmes de finale s’avère décisive.