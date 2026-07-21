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Krishan Davis

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Les larmes versées par Lionel Messi après la finale de la Coupe du monde illustrent le lien tardif mais magnifique que l'icône argentine a noué avec son pays natal

Analysis
Argentine
L. Messi
Coupe du monde

La défaite de l’Argentine face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 donne l’impression que l’on attend désormais l’inévitable. Les larmes de Lionel Messi, après le coup de sifflet final à New Jersey, suggèrent que le joueur, âgé de 39 ans et auteur d’une compétition remarquable, pourrait bientôt mettre un terme à sa carrière internationale.

Pour une fois, Messi est resté en retrait, ses coéquipiers ayant privilégié un jeu ultra-physique pour tenter de déstabiliser la Roja, au lieu d’exploiter ses atouts. Si cette défaite marquait la fin de son incroyable histoire avec l’Albiceleste, elle serait sans doute vécue comme un triste épilogue ; mais au regard de tout ce qu’il a accompli durant deux décennies sous le maillot argentin, cette peine sera vite effacée.

La carrière internationale de ce vétéran incarne la persévérance, une valeur que l’équipe de Lionel Scaloni a illustrée durant ses huit années à la tête de la sélection. Messi avait envisagé de quitter la sélection il y a dix ans, mais il a su rebondir pour conquérir les trois grands titres qu’il a offerts à son pays après ses 34 ans.

La défaite en finale dimanche l’a profondément affecté ; Messi a d’ailleurs qualifié la douleur causée par ce résultat d’« immense, et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse », mais quelle que soit la suite qu’il décidera de donner à sa carrière, il peut se consoler en sachant que son héritage est assuré depuis longtemps déjà. C’est lui-même qui l’a le mieux exprimé à l’approche du tournoi : « J’ai déjà bouclé la boucle lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. »

  • Argentina v Chile: Championship - Copa America CentenarioGetty Images Sport

    Une carrière mouvementée

    Il est crucial de rappeler que la carrière de Messi aurait pu prendre un tournant radical, avec des répercussions sur l’ensemble du football mondial. Dans un scénario alternatif, son parcours en sélection aurait pris fin il y a dix ans.

    L’Argentine voulait faire de l’ex-attaquant du FC Barcelone le pilier de la sélection après son explosion médiatique à la fin des années 2000, mais il ne répondit pas aux attentes sur la plus grande scène. Messi ne trouva pas le chemin des filets lors de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ni lors de la Copa América 2011, et l’Albiceleste fut éliminée de manière décevante en quarts de finale à chaque fois.

    Cette période marque le début de l’épisode le plus sombre de la carrière internationale de « La Pulga », qui, une fois devenu capitaine à 24 ans, échouera de justesse lors de trois finales consécutives – une série de défaites qui le poussera à annoncer sa retraite internationale.

    La défaite en prolongation contre l’Allemagne en finale de la Coupe du monde 2014, puis la perte surprise face au Chili lors de la Copa América 2015, ont précédé une nouvelle déception face au même adversaire sur la même scène l’année suivante, qui a visiblement poussé Messi à bout.

    Sa retraite internationale, annoncée en 2016, n’aura toutefois duré que deux mois : revenu sur sa décision, il déclarait alors : « Nous devons régler de nombreux problèmes dans le football argentin, mais je préfère le faire de l’intérieur plutôt que de critiquer de l’extérieur. »

    Il a ensuite qualifié l’Albiceleste pour le Mondial 2018, malgré de nouvelles déceptions, jusqu’à ce que l’arrivée de Scaloni – d’abord comme intérimaire – après l’élimination en huitièmes de finale s’avère décisive.

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  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Un lien indestructible

    En effet, le revirement de Messi et l’arrivée de Scaloni sur le banc constituent sans aucun doute deux des moments les plus marquants de l’histoire récente du football argentin.

    Le processus a été long : le sélectionneur, très impopulaire dans certains milieux, a fait l’objet d’une attention particulière après l’échec de l’Argentine lors de la Copa América 2019. Mais au cours des années qui ont suivi, Scaloni a réussi à renverser la tendance et à transformer une équipe en dessous de son potentiel en une force imparable, dont la puissance dépassait la simple somme de ses composants, en grande partie grâce à l’atout majeur que représentait la présence de Messi en attaque.

    Scaloni résume ainsi son approche couronnée de succès : « Le football, c’est une question de cœur, d’instinct et de ne jamais abandonner. »

    Une série record de 36 matches sans défaite a alors mis fin à 28 ans de disette en 2021 : l’Argentine a enfin soulevé la Copa América en battant le Brésil en finale. À 34 ans, Messi, au sommet de son art, a directement participé à 75 % des buts de son équipe.

    Messi et l’Argentine ont ensuite enchaîné lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, s’imposant de manière mémorable face à la France aux tirs au but pour soulever le trophée pour la première fois en 36 ans, malgré un début de parcours peu prometteur marqué par une défaite contre l’Arabie saoudite. « La Pulga » a inévitablement joué un rôle déterminant dans ce succès, avec 10 participations à des buts et deux réalisations en finale, consolidant ainsi son statut de plus grand footballeur de tous les temps.

    Un véritable parcours de rédemption : en six ans, Messi est passé de la retraite au sacre mondial, « accomplissant ainsi le football ». Ce revirement remarquable a renforcé le lien indestructible qui unit désormais le joueur à l’équipe nationale et à ses supporters à travers le monde.

  • FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPVAFP

    Le début de la fin

    Malgré la conservation de la Copa América en 2024, l’Argentine pourrait peiner à défendre son titre mondial. Le groupe, peu renouvelé depuis 2022, compte toujours de nombreux joueurs d’un certain âge, et les matches de préparation n’ont pas convaincu.

    Messi a par ailleurs plusieurs fois envisagé de renoncer à l’édition 2026, craignant que sa condition physique ne tienne pas sur les vastes distances nord-américaines. En mars, Scaloni reconnaissait encore l’indécision de la star de l’Inter Miami, toujours handicapée par des blessures récurrentes.

    L’attaquant emblématique a toutefois été retenu dans la sélection argentine pour le tournoi, donnant absolument tout pour son pays lors de ce qui s’est avéré être sa dernière participation. Au fil d’un parcours inattendu jusqu’en finale, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives, s’immisçant ainsi dans la course au Soulier d’or.

    Il a maintes fois tiré son équipe d’affaire alors que les champions en titre frôlaient l’élimination. En finale toutefois, ses exploits n’ont pas suffi.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    L’équipe a lutté jusqu’au bout

    Avant même le coup d’envoi de la rencontre de dimanche au New Jersey, l’héritage de Messi et sa Coupe du monde étaient déjà acquis. Fort heureusement, car ses coéquipiers ont transformé la rencontre en un moment mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Le jeu brutalement rudimentaire de l’Albiceleste en a fait les vilains de la pièce, ce qui a finalement scellé leur sort.

    Au terme des 90 minutes, Enzo Fernández a logiquement reçu un deuxième carton jaune dans le temps additionnel pour une intervention rugueuse sur Pau Cubarsi, privant ainsi les champions en titre de leur milieu de terrain pour l’intégralité des prolongations. Le but de Ferran Torres à la 106^e minute a fait la différence, et cette fois Messi n’a pas pu sortir un exploit salvateur.

    Leur figure de proue, pour une fois, n’était qu’un simple spectateur, relégué à l’arrière-plan alors que ses coéquipiers s’acharnaient à commettre faute sur faute, plutôt que d’essayer de récupérer le ballon et de monopoliser la possession, comme ils l’avaient fait avec tant de succès tout au long du tournoi pour lui créer des espaces.

    Le fait que Messi, pourtant si souvent décisif, n’ait pas cadré la moindre tentative durant le temps réglementaire en dit long : l’Argentine a ainsi rejoint, malgré elle, le rang des finalistes qui n’ont pas réussi à se créer la moindre occasion depuis que les statistiques existent, en 1966. La première et unique frappe argentine est intervenue à la 117^e minute.

    Si cela peut constituer une maigre consolation pour le sextuple Ballon d’Or, on retiendra avant tout de cette finale que la philosophie de jeu espagnole a pris le dessus sur les excès d’engagement argentins, et non l’inefficacité de Messi ou son possible adieu à la Coupe du monde.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Départ discret

    Dans les coulisses du stade de New York/New Jersey, après la finale perdue de la Coupe du monde, la presse s'attendait à une annonce retentissante de Lionel Messi, que beaucoup voyaient comme son adieu international. Mais l'interview n'a jamais eu lieu, et aucun joueur n'a pris la parole.

    Au lieu de cela, le joueur de 39 ans aurait conduit ses coéquipiers en silence à travers la zone mixte, passant devant les journalistes impatients qui s’y étaient rassemblés deux heures après le coup de sifflet final, négligeant ainsi leurs obligations médiatiques et laissant l’avenir international de leur capitaine dans l’incertitude. Scaloni, quant à lui, s’est arrêté pour expliquer aux journalistes : « Les garçons n’étaient pas d’humeur à parler pour le moment, et c’est tout à fait compréhensible. »

    La sélection argentine a quitté New York aux premières heures de lundi pour atterrir à Buenos Aires plus tard dans l’après-midi. L’avenir international de Messi reste donc incertain, sa première publication sur les réseaux sociaux n’ayant fourni aucun indice.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La fin d’une époque

    En conférence de presse d’après-match, Scaloni, visiblement ému, est resté évasif sur l’avenir de la star et capitaine argentin.

    « Il a 39 ans, c’est incroyable », a déclaré le sélectionneur. « Je n’ai rien de nouveau à ajouter de mon côté. Il était tout à fait clair qu’il continuerait à jouer jusqu’à ce qu’il décide d’arrêter. Tout notre entourage le soutient et j’espère que tout le monde est fier de ce qu’il a accompli, car c’est le meilleur joueur à avoir jamais foulé un terrain. »

    Néanmoins, cette défaite en finale semble marquer la fin d’une ère : Scaloni, la voix étranglée par l’émotion, a reconnu qu’il serait « compliqué » pour lui et son staff de rester en poste.

    « C’est un honneur d’être ici, un rêve que je n’avais jamais osé formuler. Si le président souhaite que je reste jusqu’en décembre, je resterai, mais ensuite, ce sera compliqué », a-t-il expliqué. « Pour continuer, il nous faut beaucoup de choses. Il faudra repartir de zéro et reformer un groupe comme celui-ci, ce qui est très difficile. Cela me brise le cœur. Je suis désolé. »

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    L’héritage est préservé

    En attendant de connaître la prochaine étape de Messi, le joueur, l’Argentine et les amateurs du beau jeu à travers le monde peuvent se satisfaire que cette rencontre ne soit pas celle qui marquera l’apogée de sa carrière brillante et glorieuse. Au contraire, on s’en souviendra comme d’un match où ses compatriotes dévoués l’ont finalement laissé tomber en perdant leur sang-froid.

    Quel que soit son avenir sur la scène internationale, son héritage est déjà assuré par ses exploits en club et par son triomphe historique lors de la Coupe du monde 2022, rien ne viendra le remettre en question.

    Seul Messi sait si les larmes qui ont coulé après la remise de la médaille d’argent traduisaient la fin de son histoire avec l’Albiceleste ou la simple douleur de la défaite. Il peut toutefois trouver du réconfort dans l’idée qu’il a déjà « accompli tout ce qu’il était possible d’accomplir dans le football », et qu’un nouveau triomphe sur la plus grande scène du sport n’aurait été qu’un bonus.