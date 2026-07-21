Les larmes versées par Lionel Messi après la finale de la Coupe du monde illustrent le lien tardif mais magnifique que l'icône argentine a noué avec son pays natal

Pour une fois, Messi est resté en retrait, ses coéquipiers ayant privilégié un jeu ultra-physique pour tenter de déstabiliser la Roja, au lieu d’exploiter ses atouts. Si cette défaite marquait la fin de son incroyable histoire avec l’Albiceleste, elle serait sans doute vécue comme un triste épilogue ; mais au regard de tout ce qu’il a accompli durant deux décennies sous le maillot argentin, cette peine sera vite effacée.
La carrière internationale de ce vétéran incarne la persévérance, une valeur que l’équipe de Lionel Scaloni a illustrée durant ses huit années à la tête de la sélection. Messi avait envisagé de quitter la sélection il y a dix ans, mais il a su rebondir pour conquérir les trois grands titres qu’il a offerts à son pays après ses 34 ans.
La défaite en finale dimanche l’a profondément affecté ; Messi a d’ailleurs qualifié la douleur causée par ce résultat d’« immense, et il faudra du temps pour que cette blessure guérisse », mais quelle que soit la suite qu’il décidera de donner à sa carrière, il peut se consoler en sachant que son héritage est assuré depuis longtemps déjà. C’est lui-même qui l’a le mieux exprimé à l’approche du tournoi : « J’ai déjà bouclé la boucle lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. »