Les Lakers de Los Angeles de la Serie A ? Le président de Côme s'exprime sur les ambitions du club italien et adopte une position de défi face aux règles financières de l'UEFA : « Qu'ils nous infligent une amende ! »

Invité du podcast « Business of Sport », Suwarso a exposé sa vision ambitieuse pour le club de Como. Le président est convaincu que la formation possède un potentiel unique, qui dépasse le simple cadre sportif. Il veut s’appuyer sur l’environnement exceptionnel de la ville pour forger une marque à rayonnement mondial.

« Nous ne devons pas être qu’un simple club de football : nous devons devenir une destination de tourisme sportif », a-t-il expliqué. « On parle de la beauté du lieu, de la beauté des gens… Il ne s’agit pas seulement de football, mais d’une destination de tourisme sportif. Notre ambition est de devenir les Lakers de Los Angeles du football italien. »