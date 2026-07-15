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Les Lakers de Los Angeles de la Serie A ? Le président de Côme s'exprime sur les ambitions du club italien et adopte une position de défi face aux règles financières de l'UEFA : « Qu'ils nous infligent une amende ! »
Bâtir un empire du tourisme sportif
Invité du podcast « Business of Sport », Suwarso a exposé sa vision ambitieuse pour le club de Como. Le président est convaincu que la formation possède un potentiel unique, qui dépasse le simple cadre sportif. Il veut s’appuyer sur l’environnement exceptionnel de la ville pour forger une marque à rayonnement mondial.
« Nous ne devons pas être qu’un simple club de football : nous devons devenir une destination de tourisme sportif », a-t-il expliqué. « On parle de la beauté du lieu, de la beauté des gens… Il ne s’agit pas seulement de football, mais d’une destination de tourisme sportif. Notre ambition est de devenir les Lakers de Los Angeles du football italien. »
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En infraction avec les réglementations financières
Alors que Como se prépare pour sa première participation en Ligue des champions après avoir terminé quatrième de la Serie A, la réglementation financière de l’UEFA plane comme une menace. Cependant, Suwarso reste imperturbable face à d’éventuelles sanctions. Dans une déclaration audacieuse, il a indiqué que le club ne modifiera pas ses stratégies de dépenses pour satisfaire les instances dirigeantes.
« Nous pourrions faire l'impasse sur une saison, alors nous devons agir comme si nous n'étions pas à notre place, en nous battant comme des lions. Nous n'ajusterons pas nos dépenses pour nous adapter à ce niveau », a déclaré Suwarso. « Je n'ai pas besoin que l'UEFA me parle de fair-play financier. Mes propriétaires me le rappellent tous les jours. S'ils doivent nous infliger une amende, qu'ils le fassent. Cela fait partie des obstacles que nous devons surmonter. C'est une conséquence normale de notre travail. »
Maintenir fermement les évaluations des joueurs
Pour nourrir ses ambitions, Como a fixé des prix élevés pour ses joueurs clés. Suwarso a révélé avoir acheté Assane Diao 12 millions d’euros, avant de rejeter aussitôt une offre de 60 millions, expliquant que conserver les joueurs plus longtemps optimisait les gains d’amortissement.
De même, Martin Baturina a été recruté 18 millions d’euros et, bien que des offres à 55 millions d’euros soient parvenues sur le bureau des dirigeants, Como le valorise 75 millions d’euros. Suwarso entend ainsi offrir à l’entraîneur Cesc Fàbregas un effectif capable de défier l’élite continentale, ajoutant malicieusement qu’il aimerait recevoir le Real Madrid à domicile et se rendre sur la pelouse du FC Barcelone. Suwarso a par ailleurs contacté directement le président de l’Inter, Beppe Marotta, pour régler à l’amiable un intérêt commun pour le défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah.
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Quelle est la prochaine étape pour Como ?
À l'avenir, Côme s'apprête à entamer un nouveau chapitre passionnant, tant sur le terrain qu'en dehors. Tout en gérant un calendrier exigeant en Ligue des champions, le club se concentrera également sur ses infrastructures. Suwarso prévoit de lancer la construction d'un nouveau stade « boutique » d'une capacité de 15 000 places d'ici 2027. Si Côme maintient ses stratégies de mercato audacieuses et son approche intrépide, le club sera sans aucun doute l'une des équipes les plus fascinantes à suivre en Europe lors de la saison à venir.
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