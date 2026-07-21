Juste avant le coup d’envoi, Messi a tenté de dissiper la tension en appelant ses coéquipiers à ignorer les bruits extérieurs. En amont de cette finale, la compétition avait été ternie par un vif débat sur les normes d’arbitrage et par des accusations suggérant que les décisions favorisaient les Sud-Américains.

S’adressant à ses coéquipiers, la légende du FC Barcelone a déclaré : « Allez les gars, restons calmes avant tout. Gardez votre sang-froid et concentrez-vous uniquement sur le jeu. Oubliez le reste et montrez-moi que vous êtes sereins. C’est parti, jouons. »