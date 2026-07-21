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« Les lâches jouent en défense ! » : le discours motivant d’Emi Martínez et de Lionel Messi à la mi-temps, après la défaite de l’Argentine face à l’Espagne lors d’une finale de Coupe du monde à sens unique
L'Albiceleste en difficulté en finale
Des images captées dans le tunnel ont dévoilé les discours inspirants du capitaine Messi et du gardien Martinez, avant et pendant la finale. Les tenants du titre se sont inclinés de justesse 1-0 face à l'Espagne en prolongation, Ferran Torres inscrivant le but de la victoire. Sous une pression constante, la sélection de Lionel Scaloni n'a pu contenir les assauts adverses, d'autant plus après l'exclusion de Fernandez en fin de rencontre.
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Les leaders mènent la remontée dans le tunnel
Juste avant le coup d’envoi, Messi a tenté de dissiper la tension en appelant ses coéquipiers à ignorer les bruits extérieurs. En amont de cette finale, la compétition avait été ternie par un vif débat sur les normes d’arbitrage et par des accusations suggérant que les décisions favorisaient les Sud-Américains.
S’adressant à ses coéquipiers, la légende du FC Barcelone a déclaré : « Allez les gars, restons calmes avant tout. Gardez votre sang-froid et concentrez-vous uniquement sur le jeu. Oubliez le reste et montrez-moi que vous êtes sereins. C’est parti, jouons. »
Martinez réclame une réaction musclée
À la mi-temps, alors que le score est toujours de 0-0 mais que l’Espagne domine la possession, Martinez prend les choses en main dans le tunnel et exhorte ses coéquipiers à plus d’audace offensive. Le gardien d’Aston Villa galvanise son équipe : « Allez, mettez-y du cœur, les gars ! Jouer avec le cœur, c’est avancer, pas reculer. En avant, toujours en avant ! Les lâches reculent, nous, on avance. Trois passes et on trouve Leo, je veux qu’on construise le jeu depuis l’arrière aussi. »
Messi a ensuite ajouté : « Allez les gars, du caractère, tout le monde, du caractère. On en a toujours eu, on ne va pas le montrer maintenant ? Allez, hé. Du caractère pour jouer, jouons notre football, jouons, allez. »
- AFP
Les finalistes doivent désormais lancer un processus de reconstruction.
Battue douloureusement dans le New Jersey, l’Albiceleste doit désormais entamer une phase de transition cruciale pour repenser sa discipline et préparer le renouvellement de son effectif après l’échec de sa défense du titre. Âgé de 39 ans, Messi aurait, selon toute vraisemblance, disputé sa dernière Coupe du monde, tandis que l’avenir de Martínez, 33 ans, avec la sélection reste encore incertain.
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