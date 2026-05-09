Les jours de Sam Kerr à Chelsea semblent comptés, mais la buteuse australienne, déjà détentrice de plusieurs records, a encore le temps d'enrichir sa légende chez les Blues

En mars, The Athletic annonçait le départ imminent de Kerr pour l’été, tandis que la chaîne australienne 10 News affirmant qu’elle avait déjà signé avec les Denver Summit de la NWSL. L’intéressée a toutefois démenti l’information sur Snapchat : « Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les médias, ils savent ce que je vais décider avant moi ».

Plus d’un mois après ces révélations, aucune officialisation n’est intervenue, qu’il s’agisse d’un départ ou d’une prolongation. Il est donc probable que les prochaines rencontres marquent les adieux de l’Australienne aux Blues.

Si tel était le cas, quel plus beau moyen de tirer sa révérence. Dimanche, les Blues accueilleront Manchester City en demi-finale de la FA Cup, avec l’intention de s’ouvrir les portes d’une finale à Wembley. Après six années de domination remarquable, cette saison n’a pas été tout à fait celle des Blues, mais avec un trophée déjà en poche et un autre encore en jeu, elle peut encore être formidable – et Kerr pourrait jouer un rôle majeur pour y parvenir.