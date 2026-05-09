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Sam Kerr Chelsea GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Les jours de Sam Kerr à Chelsea semblent comptés, mais la buteuse australienne, déjà détentrice de plusieurs records, a encore le temps d'enrichir sa légende chez les Blues

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Chelsea FC Women vs Manchester City Women

Dans quelques semaines, le contrat de Sam Kerr avec Chelsea prendra fin. Après six ans et demi, 156 matchs et 114 buts, qui ont contribué à remporter 12 trophées, ce mois-ci devrait être son dernier sous le maillot bleu. Si tel est le cas, Kerr partira en tant que meilleure buteuse de l’histoire de la Women’s Super League et véritable légende, mais elle a encore le temps d’enrichir cet héritage.

En mars, The Athletic annonçait le départ imminent de Kerr pour l’été, tandis que la chaîne australienne 10 News affirmant qu’elle avait déjà signé avec les Denver Summit de la NWSL. L’intéressée a toutefois démenti l’information sur Snapchat : « Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les médias, ils savent ce que je vais décider avant moi ».

Plus d’un mois après ces révélations, aucune officialisation n’est intervenue, qu’il s’agisse d’un départ ou d’une prolongation. Il est donc probable que les prochaines rencontres marquent les adieux de l’Australienne aux Blues.

Si tel était le cas, quel plus beau moyen de tirer sa révérence. Dimanche, les Blues accueilleront Manchester City en demi-finale de la FA Cup, avec l’intention de s’ouvrir les portes d’une finale à Wembley. Après six années de domination remarquable, cette saison n’a pas été tout à fait celle des Blues, mais avec un trophée déjà en poche et un autre encore en jeu, elle peut encore être formidable – et Kerr pourrait jouer un rôle majeur pour y parvenir.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    Elle attend son heure

    L’année a été éprouvante pour Kerr. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur en janvier 2024, l’attaquante a mis bien plus de temps que prévu à retrouver son niveau, les multiples contretemps d’une rééducation complexe ayant retardé son retour à plusieurs reprises. Elle n’a finalement fait son come-back qu’en début de saison, et encore, l’entraîneuse de Chelsea, Sonia Bompastor, a dû gérer son temps de jeu avec précaution après 21 mois d’absence.

    Elle a dû attendre encore quelques mois avant de débuter en tant que titulaire avec les Blues, inscrivant un doublé lors d’une victoire 6-0 en Ligue des champions contre St. Polten. Elle a ensuite enchaîné les performances de haut niveau : but de la victoire contre Wolfsburg en C1, puis nouvelle réalisation face à Manchester United au cinquième tour de la FA Cup. elle a ensuite connu une nouvelle période hors du onze de départ, Bompastor privilégiant l’efficacité de l’alignement de joueuses telles que Lauren James et Alyssa Thompson dans des rôles plus centraux.

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  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Matière à réflexion

    La Coupe d’Asie de mars a joué un rôle de catalyseur pour ce qui pourrait être la dernière saison de Kerr à Chelsea. En accueillant le tournoi, l’Australie a vu la pression monter sur des Matildas privés de titre depuis 2010. En tant que capitaine et star de l’équipe, Kerr a dû porter l’essentiel de ces attentes.

    Malheureusement, les Australiennes n’ont pas pu offrir le trophée tant convoité à leurs supporters, s’inclinant 1-0 en finale face à une sélection japonaise de haut niveau, candidate crédible au titre mondial de l’année prochaine. Néanmoins, ce mois fut très positif pour Kerr : elle a disputé les six rencontres de son équipe nationale, malgré un calendrier resserré de 21 jours.

    Clairement au sommet de sa forme, elle a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, dont trois réalisations ont offert la victoire à son équipe. Une efficacité qui, à coup sûr, a retenu l’attention de Bompastor alors que la joueuse de 32 ans s’apprêtait à regagner l’Angleterre.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Marquer de son empreinte

    Depuis, Kerr a enchaîné cinq titularisations avec Chelsea, trouvant le chemin des filets à cinq reprises et offrant une passe décisive lors du seul match où elle n’a pas marqué. Cette série lui a permis de dépasser Fran Kirby et de devenir la meilleure buteuse de l’histoire des Blues en WSL ; elle n’est plus qu’à trois unités du record toutes compétitions confondues.

    Il serait toutefois prématuré d’affirmer qu’elle a retrouvé son meilleur niveau, tant ce dernier est élevé et compte tenu du temps nécessaire, selon les joueuses, pour retrouver toutes ses sensations après une rupture du ligament croisé antérieur, sans oublier la convalescence complexe qu’elle a traversée. Reste qu’elle constitue déjà le point d’appui essentiel de l’attaque des Blues et comble une grande partie du vide qui a pesé sur l’équipe depuis le début de la saison.

    Pendant que l’Australienne retrouvait progressivement son meilleur niveau, le club a en effet dû composer avec plusieurs autres pépins physiques à la pointe de l’attaque. Mayra Ramirez a subi une rupture des ischio-jambiers en pré-saison nécessitant une opération et l’écartant pour l’ensemble de l’exercice ; Aggie Beever-Jones a connu plusieurs pépins à la cheville et a donc alterné entre terrain et infirmerie ; enfin, Catarina Macario a cumulé plusieurs contusions avant de s’envoler pour le San Diego Wave en mars.

    Ces problèmes ont donc contraint l’entraîneur à aligner parfois James et Thompson en faux neuf.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Un joueur de haut niveau

    Son retour progressif sur le devant de la scène devrait donc permettre à Kerr de redevenir l’attaquante incontournable dont Chelsea a besoin pour conclure la saison en beauté. Une évidence statistique : la joueuse se nourrit des grands rendez-vous, comme l’atteste son palmarès de buteuse au club.

    Avant sa blessure, en 33 apparitions contre les autres équipes du « Big Four » de la WSL – Arsenal, Manchester City et Manchester United –, elle avait trouvé le chemin des filets à 20 reprises. Son bilan en Ligue des champions, la plus haute compétition continentale, affiche 20 buts en 34 matchs. Enfin, lors des sept finales de coupe disputées avec les Blues, elle a inscrit pas moins de dix buts, permettant à son équipe de remporter cinq de ces rencontres. Quand la pression monte, elle répond présente.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    L'occasion se présente

    La Coupe d’Asie de cette saison, ponctuée de ses buts décisifs en quarts et en demies, a prouvé que, malgré une reprise progressive après une longue absence, Sam Kerr reste capable de peser dans les grands moments. Son coup de génie en FA Cup contre United en février l’atteste : la Australienne est une joueuse de rendez-vous.

    Or justement, un nouveau grand rendez-vous se profile ce week-end. La saison de Chelsea a été contrastée : le club n’a pas réussi à décrocher un septième titre consécutif en WSL et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par son rival londonien Arsenal. Malgré ces revers, les Blues ont tout de même remporté la Coupe de la Ligue en mars et peuvent encore ajouter la FA Cup à leur palmarès en disputant la demi-finale à domicile, avec à la clé un voyage à Wembley où elles seraient grandes favorites face au novice sous l’arche, qu’il s’agisse de Liverpool ou de Brighton.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2022-23Getty

    Une conclusion en apothéose ?

    Il serait tout à fait symbolique que le dernier match de Sam Kerr sous le maillot bleu de Chelsea se déroule à Wembley. Venu rencontrer la presse avant la finale de la FA Cup 2023, l’attaquante australienne a désigné le stade londonien comme son lieu de prédilection : « Chaque fois que j’y joue, c’est pour remporter un trophée. Je n’ai jamais d’autre raison d’y aller. Je pense que c'est exactement ça. C'est un stade pour les grands matchs. On ne s'y rend pas pour disputer un match autre qu'une finale. Je n'y suis jamais allée sans remporter un trophée. »

    Elle a d’ailleurs concrétisé ses propos quelques jours plus tard en inscrivant l’unique but de la finale remportée par Chelsea face à Manchester United, ce qui lui a valu le titre de meilleure joueuse du match et une nouvelle médaille de vainqueur.

    Alors que son incroyable parcours chez les Blues semble toucher à sa fin, elle a l’occasion de le conclure en beauté. Si elle parvient à ramener Chelsea à Wembley et à s’imposer de nouveau dans l’arène nationale, ce serait la manière idéale de clore un chapitre illustre et inoubliable pour l’une des plus grandes buteuses de l’histoire du football.

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