En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l'Angleterre, dépassant Karen Carney pour intégrer le top 3 des joueuses les plus capées de l'histoire des Lionesses. « Je n’aurais jamais imaginé atteindre ne serait-ce que les 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu’un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, une personne que j’ai admirée en grandissant et l’un de mes modèles », a-t-elle déclaré, qualifiant de « hallucinant » le fait de figurer sur cette liste aux côtés des icônes des Lionesses. La latérale droite, toujours au sommet de son art, pourrait-elle grimper encore plus haut dans cette hiérarchie ?

Pour l’instant, Bronze est la seule joueuse en activité du top 10, mais plusieurs coéquipières talonnent ce groupe de pionnières. Alex Greenwood, créditée de 107 capes, frappe à la porte du top 10. Keira Walsh (99 sélections à 28 ans) et Georgia Stanway (89 à 27 ans) devraient, à terme, s’y inviter également. Sans oublier Lauren Hemp, déjà à 74 sélections alors qu’elle n’a que 25 ans.

À quelle distance se trouvent-elles des leaders et quels records peuvent-elles encore viser ? Voici, selon GOAL, le classement actualisé des joueuses les plus capées de l’histoire des Lionesses.