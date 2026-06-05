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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

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Les joueuses les plus capées de l’histoire de l’équipe féminine d’Angleterre sont Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams et les autres Lionesses les plus titulaires

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L. Bronze

L'équipe nationale féminine d'Angleterre accumule les succès ces dernières années : sacrée championne d'Europe en 2022 et 2025, elle a également disputé la finale de la Coupe du monde féminine 2023. Les joueuses de Sarina Wiegman entrent désormais dans l'histoire, tant par le nombre de sélections que par leur collection de trophées.

En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l'Angleterre, dépassant Karen Carney pour intégrer le top 3 des joueuses les plus capées de l'histoire des Lionesses. « Je n’aurais jamais imaginé atteindre ne serait-ce que les 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu’un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, une personne que j’ai admirée en grandissant et l’un de mes modèles », a-t-elle déclaré, qualifiant de « hallucinant » le fait de figurer sur cette liste aux côtés des icônes des Lionesses. La latérale droite, toujours au sommet de son art, pourrait-elle grimper encore plus haut dans cette hiérarchie ?

Pour l’instant, Bronze est la seule joueuse en activité du top 10, mais plusieurs coéquipières talonnent ce groupe de pionnières. Alex Greenwood, créditée de 107 capes, frappe à la porte du top 10. Keira Walsh (99 sélections à 28 ans) et Georgia Stanway (89 à 27 ans) devraient, à terme, s’y inviter également. Sans oublier Lauren Hemp, déjà à 74 sélections alors qu’elle n’a que 25 ans.

À quelle distance se trouvent-elles des leaders et quels records peuvent-elles encore viser ? Voici, selon GOAL, le classement actualisé des joueuses les plus capées de l’histoire des Lionesses.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 sélections)

    Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du football anglais, Kelly Smith a fait ses débuts avec les Lionesses en 1995 et a mené une carrière internationale de 19 ans. L’attaquante emblématique a inscrit 46 buts avant de prendre sa retraite internationale en 2014, un total qui lui a valu le titre de meilleure buteuse de l’histoire des Lionesses jusqu’à ce qu’Ellen White la dépasse en 2021. Elle occupe toujours la deuxième place de ce classement et pointe au 10e rang des joueuses les plus capées, avec 117 sélections.

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  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 sélections)

    Capitaine de l’équipe d’Angleterre pendant huit ans, Steph Houghton a été une figure clé des Lionesses, qui ont commencé à rivaliser avec les grandes nations du football féminin durant les années 2010. Membre de l’équipe qui a décroché une troisième place historique à la Coupe du monde 2015, elle a ensuite guidé son pays jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2017 puis de la Coupe du monde 2019, avant de boucler sa 121e et dernière sélection en 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 sélections)

    Première femme à atteindre les 100 sélections avec l’Angleterre, et l’une des cinq seules personnes, toutes catégories confondues, à avoir franchi ce cap à une certaine époque, Gillian Coultard est une ancienne capitaine des Lionesses qui a été un pilier de l’équipe avant le tournant du siècle. La milieu de terrain a fait ses débuts en 1981, à l’âge de 18 ans, et a accumulé 125 sélections au cours des 19 années suivantes, avant d’annoncer sa retraite internationale fin 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 sélections)

    Autre grande figure des Lionesses, dont la carrière internationale a traversé plusieurs époques, Rachel Yankey a disputé son premier match international en 1997 et a marqué un but pour l'occasion, lors d'une victoire 4-0 contre l'Écosse. Elle est devenue la deuxième Anglaise, après Coultard, à atteindre les 100 sélections et a pris sa retraite avec 129 capes à son actif, dépassant ainsi le record national alors détenu par Peter Shilton (125 sélections).

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 sélections)

    Entrée dans le groupe en 2000, Casey Stoney a traversé dix-huit années de progression fulgurante chez les Lionesses, passant de la quête de qualification à l’aspiration de remporter chaque grand tournoi. La défenseuse a joué un rôle crucial dans l'équipe d'Angleterre finaliste de l'Euro 2009, puis a contribué aux parcours jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2015 et de l'Euro 2017. Stoney a totalisé 130 sélections avant d'annoncer sa retraite internationale en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 sélections)

    Bien que sa carrière internationale de 13 ans soit plus courte que celle de nombreuses autres joueuses de cette liste, Alex Scott a récolté l’impressionnant total de 140 sélections, ce qui la positionne au cinquième rang des Lionesses les plus capées. Pilier à droite de la défense lors des campagnes victorieuses de l’Euro 2009, de la Coupe du monde 2015 et de l’Euro 2017, elle a ouvert la voie à Lucy Bronze, qui lui a succédé et a salué l’influence de l’icône d’Arsenal dans sa progression.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 sélections)

    Karen Carney, l’une des meilleures joueuses de l’histoire des Lionesses, se classe toujours parmi les recordwomen britanniques en nombre de sélections et de buts marqués. Auteure de 33 buts en 144 sélections depuis ses débuts en 2005, elle occupe actuellement la 7e place (ex aequo) du classement des meilleures buteuses de l’histoire de la sélection. Sa dernière compétition a été la Coupe du monde 2019, où les Lionesses ont frôlé la finale.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (148 sélections)

    Lucy Bronze est la seule internationale anglaise en activité présente dans ce classement. Elle vient de prendre la 3e place en dépassant le total de Carney, grâce à sa performance lors de la victoire 2-0 des Lionesses contre l’Islande, match au cours duquel elle a marqué un but et délivré une passe décisive. Auteur de 22 buts malgré son poste défensif, elle a fait ses débuts en 2013 et s’est imposée comme une valeur sûre à droite de la défense, en particulier depuis la retraite de Scott en 2017. Elle a joué un rôle clé dans les succès à l’Euro 2022 et 2025, ainsi que dans le parcours historique jusqu’en finale de la Coupe du monde 2023.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 sélections)

    Jill Scott a mis un terme à sa carrière internationale de 16 ans en apothéose en 2022, après avoir contribué au premier grand titre des Lionesses. La milieu de terrain a mis son expérience au service du groupe lors de cet Euro victorieux, treize ans après avoir propulsé l’Angleterre en finale de l’Euro 2009 d’une tête en or en prolongation contre les Pays-Bas. Elle figure parmi les deux seules joueuses anglaises à avoir atteint la barre des 150 sélections.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 sélections)

    Pendant longtemps, on a cru que le record incroyable de Fara Williams, avec 172 sélections en équipe d'Angleterre, ne serait jamais battu. La milieu de terrain a fait ses débuts en 2001 et a joué jusqu’en 2019. Le point d’orgue de sa carrière avec les Lionesses reste le penalty qu’elle a transformé pour assurer une première victoire historique contre l’Allemagne et une troisième place mémorable lors de la Coupe du monde 2015. Ce but était le 40e et dernier de Williams sous le maillot national, total qui la positionne au cinquième rang des meilleures buteuses de l’histoire.

    Bronze pourra-t-elle un jour franchir ce seuil ? Un tel exploit serait remarquable pour la défenseuse de 34 ans. 

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