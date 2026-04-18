En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l'Angleterre, dépassant Karen Carney pour se hisser parmi les trois joueuses les plus capées de l'histoire des Lionesses. « Je n'aurais jamais imaginé atteindre ne serait-ce que les 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu'un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, quelqu'un que j'ai admiré en grandissant et l'un de mes modèles », a-t-elle déclaré, qualifiant de « hallucinant » sa place dans ce classement, aux côtés des icônes des Lionesses. La défenseure semble loin de ralentir : jusqu’où peut-elle donc aller ?

Pour l’instant, Bronze est la seule joueuse active du top 10, mais plusieurs coéquipières de l’équipe de Wiegman se rapprochent rapidement. Alex Greenwood, forte de 107 capes, frappe à la porte du top 10. Keira Walsh (99 sélections à 28 ans) et Georgia Stanway (89 à 27 ans) devraient, à terme, l’imiter. Lauren Hemp affiche déjà 74 sélections à seulement 25 ans.

Reste à savoir quels records elles poursuivent et à quelle distance elles se trouvent du podium. Qui sont donc les joueuses les plus capées de l’histoire des Lionesses ? GOAL fait le point sur le classement des internationales anglaises les plus capées…