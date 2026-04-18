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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

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Les joueuses les plus capées de l’histoire de l’équipe d’Angleterre féminine sont Lucy Bronze, Jill Scott et Fara Williams, figures emblématiques des Lionesses

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L. Bronze

L'équipe nationale féminine d'Angleterre accumule les succès ces dernières années : titres européens en 2022 et 2025, et finale de la Coupe du monde 2023. Sous la conduite de Sarina Wiegman, plusieurs joueuses entrent désormais dans les annales du football anglais, tant par le nombre de sélections que par leur collection de trophées.

En mars 2026, Lucy Bronze a disputé son 145e match avec l'Angleterre, dépassant Karen Carney pour se hisser parmi les trois joueuses les plus capées de l'histoire des Lionesses. « Je n'aurais jamais imaginé atteindre ne serait-ce que les 100 sélections, et encore moins dépasser quelqu'un comme Karen Carney, qui était pour moi une légende, quelqu'un que j'ai admiré en grandissant et l'un de mes modèles », a-t-elle déclaré, qualifiant de « hallucinant » sa place dans ce classement, aux côtés des icônes des Lionesses. La défenseure semble loin de ralentir : jusqu’où peut-elle donc aller ?

Pour l’instant, Bronze est la seule joueuse active du top 10, mais plusieurs coéquipières de l’équipe de Wiegman se rapprochent rapidement. Alex Greenwood, forte de 107 capes, frappe à la porte du top 10. Keira Walsh (99 sélections à 28 ans) et Georgia Stanway (89 à 27 ans) devraient, à terme, l’imiter. Lauren Hemp affiche déjà 74 sélections à seulement 25 ans.

Reste à savoir quels records elles poursuivent et à quelle distance elles se trouvent du podium. Qui sont donc les joueuses les plus capées de l’histoire des Lionesses ? GOAL fait le point sur le classement des internationales anglaises les plus capées…

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 sélections)

    Considérée comme l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du football anglais, Kelly Smith a fait ses débuts avec les Lionesses en 1995 et a mené une carrière internationale de 19 ans. L’attaquante emblématique a inscrit 46 buts avant de prendre sa retraite internationale en 2014, un total qui lui a valu le statut de meilleure buteuse de l’histoire des Lionesses jusqu’à ce qu’Ellen White la dépasse en 2021. Elle occupe toujours la deuxième place de ce classement et pointe au dixième rang des joueuses les plus capées, avec 117 sélections.

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  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 sélections)

    Capitaine de l’équipe d’Angleterre pendant huit ans, Steph Houghton a été une figure clé des Lionesses, qui ont commencé à rivaliser avec les grandes nations du football féminin au cours des années 2010. Membre de l’équipe qui a décroché une troisième place historique lors de la Coupe du monde 2015, elle a ensuite guidé son pays jusqu’aux demi-finales de l’Euro 2017 puis de la Coupe du monde 2019, avant de disputer sa 121e et dernière sélection en 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 sélections)

    Première femme à atteindre les 100 sélections avec l’Angleterre, et l’une des cinq seuls joueurs ou joueuses à avoir franchisé ce cap à l’époque, Gillian Coultard est une ancienne capitaine des Lionesses qui a été un pilier de l’équipe au tournant du siècle. La milieu de terrain a fait ses débuts en 1981, à 18 ans, et a finalement récolté 125 sélections en 19 ans, avant d’annoncer sa retraite internationale fin 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 sélections)

    Figure majeure des Lionesses, Rachel Yankey a traversé plusieurs générations du football féminin. Elle a honoré sa première sélection en 1997, marquant d’emblée lors d’une victoire 4-0 contre l’Écosse. Elle est devenue la deuxième Anglaise, après Coultard, à atteindre le cap des 100 sélections et a finalement pris sa retraite avec 129 capes à son actif, dépassant alors le record national de Peter Shilton (125 sélections).

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 sélections)

    Entrée en sélection en 2000, Casey Stoney a traversé dix-huit années de progression fulgurante chez les Lionesses, passant de la quête de qualification à l’aspiration de remporter chaque grand tournoi. La défenseuse a joué un rôle crucial dans l’équipe d’Angleterre finaliste de l’Euro 2009, puis a contribué aux parcours jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde 2015 et de l’Euro 2017. Stoney a totalisé 130 sélections avant d’annoncer sa retraite internationale en 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 sélections)

    Bien que sa carrière internationale de 13 ans soit plus courte que celle de nombreuses autres joueuses de cette liste, Alex Scott a récolté l’impressionnant total de 140 sélections, ce qui la positionne au 5e rang des Lionesses les plus capées. Piliers de la défense, elle a brillé comme arrière droite lors des campagnes victorieuses de l’Euro 2009, de la Coupe du monde 2015 et de l’Euro 2017. Lucy Bronze, qui lui a succédé, salue encore l’influence de l’icône d’Arsenal, dont la rigueur l’a poussée à se dépasser avant que Scott ne quitte la scène internationale.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 sélections)

    Karen Carney, l’une des meilleures joueuses de l’histoire des Lionesses, se classe parmi les recordswomen d’apparitions et de buts de la sélection anglaise. Auteure de 33 buts en 144 sélections, elle occupe actuellement la 7e place ex aequo du classement des meilleures buteuses de l’histoire de la sélection. Sa dernière compétition a été la Coupe du monde 2019, où les Lionesses ont frôlé la finale.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (147 sélections)

    Lucy Bronze est la seule internationale anglaise en activité présente dans ce classement. Elle vient de prendre la 3e place, devançant le total de Carney, grâce à sa performance lors de la victoire 2-0 des Lionesses contre l’Islande, match au cours duquel elle a marqué un but et délivré une passe décisive. Auteure de 22 buts malgré son poste défensif, elle a fait ses débuts en 2013 et s’est imposée comme une valeur sûre au poste d’arrière droite depuis la retraite de Scott en 2017. Elle a joué un rôle clé dans les victoires à l’Euro 2022 et 2025, ainsi que dans le parcours historique jusqu’en finale de la Coupe du monde 2023.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 sélections)

    Jill Scott a mis un terme mérité à sa carrière internationale de 16 ans en 2022, après avoir contribué au premier grand titre des Lionesses. La milieu de terrain a apporté son expérience décisive lors de ce triomphe à l’Euro, treize ans après avoir propulsé l’Angleterre en finale de l’Euro 2009 d’une tête victorieuse en prolongation contre les Pays-Bas. Elle est l’une des deux seules joueuses anglaises à compter 150 sélections.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 sélections)

    Pendant longtemps, on a cru que le record incroyable de Fara Williams, avec 172 sélections en équipe d'Angleterre, ne serait jamais battu. La milieu de terrain a fait ses débuts en 2001 et a joué jusqu’en 2019. Le point d’orgue de sa carrière avec les Lionesses reste le penalty qu’elle a marqué pour assurer une première victoire historique contre l’Allemagne et une troisième place mémorable lors de la Coupe du monde 2015. Il s’agissait du 40e et dernier but de Williams pour son pays, total qui la place également en cinquième position au classement des meilleures buteuses de l’histoire.

    Bronze pourra-t-elle un jour franchir ce seuil ? L’exploit serait de taille pour la défenseuse de 34 ans. 