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Les joueuses de Wrexham voient leur rêve de Ligue des champions s’envoler après la défaite de leur équipe galloise en match de qualification
Les Red Dragons prennent rapidement l'avantage
L'ambiance au Racecourse était électrique alors que les champions de l'Adran Premier cherchaient à confirmer leur impressionnante victoire face au club arménien du FC Pyunik lors du tour précédent. Wrexham a démarré le match avec une immense confiance, imposant son rythme et repoussant les visiteurs dans leur camp dès les premières minutes.
Le match ne pouvait pas mieux commencer pour les locales : Lili Jones a enflammé le public dès les dix premières minutes.
L’action naissait d’un dégagement approximatif de la défense lettonne sur coup de pied arrêté, offrant à l’attaquante l’occasion de claquer une volée parfaitement maîtrisée sous la lucarne. Il s’agissait de son deuxième but européen de l’été, et pendant une grande partie de la première période, tout indiquait que cette réalisation suffirait à propulser Wrexham au tour suivant.
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Riga signe une remontada clinique
La seconde période a toutefois basculé en faveur des tenantes du titre lettonnes, nettement plus efficaces. L’égalisation est intervenue à la 50^e minute : la milieu de terrain japonaise Minami Oi a montré beaucoup de culot en se projetant dans la surface pour battre Maria Francis-Jones d’une tête puissante. Ce but a stupéfié le public local et inversé l’équilibre psychologique de la rencontre ; Kumba Brima en a profité pour donner l’avantage à son équipe quatre minutes plus tard. La jeune remplaçante Laura Kallase a inscrit un troisième but pour asseoir définitivement l'avantage des siennes.
Wrexham a su contenir la pression exercée en fin de match.
Au fil des minutes, l’intensité du match de qualification a fini par peser sur les champions du Pays de Galles. Riga, sentant Wrexham fléchir, a lancé des joueurs frais pour maintenir un pressing haut et étouffant.
La soirée a alors viré au cauchemar pour les Red Dragons lorsque Shiori Kato a inscrit un quatrième but en fin de match, soulignant l’écart d’expérience européenne entre les deux clubs. Malgré la défaite, les joueuses de Wrexham ont été accueillies par les applaudissements chaleureux de leurs supporters, qui ont salué l’immense exploit d’avoir atteint ce stade de la compétition pour la première fois de l’histoire du club.
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La fin d'un premier tour européen historique
Même si le rêve de Ligue des champions s'est envolé pour cette saison, l'expérience acquise sera inestimable pour le développement du football féminin dans le nord du Pays de Galles. Le club a connu une ascension fulgurante sous l'égide de ses propriétaires de renom, et le fait d'avoir concouru à ce niveau sert de référence pour ses ambitions futures. Wrexham va désormais se recentrer sur le championnat national, avec pour objectif de défendre son titre de champion et de se qualifier à nouveau pour une compétition européenne l'année prochaine.
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