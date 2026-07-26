L'ambiance au Racecourse était électrique alors que les champions de l'Adran Premier cherchaient à confirmer leur impressionnante victoire face au club arménien du FC Pyunik lors du tour précédent. Wrexham a démarré le match avec une immense confiance, imposant son rythme et repoussant les visiteurs dans leur camp dès les premières minutes.

Le match ne pouvait pas mieux commencer pour les locales : Lili Jones a enflammé le public dès les dix premières minutes.

L’action naissait d’un dégagement approximatif de la défense lettonne sur coup de pied arrêté, offrant à l’attaquante l’occasion de claquer une volée parfaitement maîtrisée sous la lucarne. Il s’agissait de son deuxième but européen de l’été, et pendant une grande partie de la première période, tout indiquait que cette réalisation suffirait à propulser Wrexham au tour suivant.