Sagna a ensuite évoqué les problèmes auxquels le football professionnel est confronté ces derniers temps, alors que la FIFA fait malheureusement souvent les gros titres : « Vous savez, c'est le football, un business, c'est bien que le football soit devenu un business, mais tout business qui prend de l'ampleur a aussi son mauvais côté et ses dangers.

« Donc, pour réguler les règles du football et les règles financières du football, il faut être très intelligent parce que bientôt quelque chose comme ce qu'on a vu avec la FIFA qui essaie de vendre la Coupe du monde arrivera, et cela ne me surprend pas. Cela ne me surprend pas parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de règles financières. N'importe quel joueur peut partir pour n'importe quel montant.

« Il doit y avoir des règles et des racines. Quand vous recevez une éducation, vous avez 60 % de cela depuis que vous êtes petit, vous êtes ancré là-dedans, et ensuite, bien sûr, vous vous développez sur les 40 % restants. Le football doit être pareil.

« Les bases ne changeront jamais, si vous commencez à toucher aux choses les plus importantes, vous aurez des problèmes. Quand je vois tous les problèmes avec la FIFA attaquée de toutes parts, cela ne me surprend pas. Et c'est la même chose pour les joueurs.

« Bientôt, vous aurez des joueurs qui se plaindront et des clubs qui se plaindront, ainsi que des clubs qui sortiront du fair-play financier, donc les grands clubs contrôleront cela et il faudra faire venir d'autres clubs qui n'auront pas la même qualité. Les droits à l'image seront endommagés parce que si vous n'avez pas la même qualité, alors vous n'avez pas le même argent, et quand vous commencez à vous engager sur cette voie, il est difficile de s'arrêter. Nous devons faire attention. »