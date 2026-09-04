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« Les joueurs partiront pour 500 M£ ! » - Le transfert de Bradley Barcola à Liverpool pour 123 M£ inquiète l’ancien international français Bacary Sagna, qui avertit : « Cela doit cesser »
Les clubs de Premier League ont dépensé des sommes folles
L’élégant latéral, qui a également évolué à Manchester City durant sa carrière de joueur, s’est penché sur un autre mercato très animé, marqué par des sommes colossales dépensées par les équipes de l’élite anglaise.
De nouveaux records ont été battus par des joueurs comme Morgan Rogers et Enzo Fernandez, avec Chelsea au premier plan des grosses opérations, tandis que le vainqueur de la Ligue des champions Barcola est devenu un autre renfort onéreux à Anfield.
Liverpool a lourdement investi au cours des 12 derniers mois, à l’instar de Chelsea, City, Tottenham et Arsenal. Les montants continuent d’augmenter partout, ce qui entraîne des hausses de prix pour les supporters fidèles, et Sagna craint que le football ne prenne une direction inquiétante.
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Des indemnités de transfert de 500 M€ sont-elles en vue ?
Interrogé sur le transfert de Barcola en Angleterre et sur la question de savoir si Arsenal avait renoncé après avoir estimé qu’un prix à neuf chiffres ne pouvait pas être justifié, Sagna, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Barcola est un joueur incroyable, mais il est jeune, il a 24 ans maintenant, il a fait ses preuves à Paris et auparavant à Lyon, mais il faut que ça s’arrête.
« Il est parti pour 123 millions, non ? C’est beaucoup d’argent s’il est évalué maintenant. Je sais qu’on ne peut pas comparer les générations et je sais que le monde évolue et qu’économiquement ce n’est pas la même chose. Proportionnellement, oui, cela a du sens parce que d’autres joueurs sont vendus 100 millions et qu’il est meilleur qu’eux, mais cela n’a pas de sens.
« Ils devraient avoir une limite. Pour moi, cela n’enlève rien à sa qualité, c’est un top joueur et je pense qu’il va être bon à Liverpool, mais pour moi c’est fou, c’est 123 millions. Ils devraient avoir une limite et ils devraient mettre en place une limite parce que dans cinq ans, qu’est-ce qui va se passer ? Les joueurs partiront pour 500 millions ? »
Inquiétudes concernant les finances du football
Sagna a ensuite évoqué les problèmes auxquels le football professionnel est confronté ces derniers temps, alors que la FIFA fait malheureusement souvent les gros titres : « Vous savez, c'est le football, un business, c'est bien que le football soit devenu un business, mais tout business qui prend de l'ampleur a aussi son mauvais côté et ses dangers.
« Donc, pour réguler les règles du football et les règles financières du football, il faut être très intelligent parce que bientôt quelque chose comme ce qu'on a vu avec la FIFA qui essaie de vendre la Coupe du monde arrivera, et cela ne me surprend pas. Cela ne me surprend pas parce qu'il n'y a plus de limite, il n'y a plus de règles financières. N'importe quel joueur peut partir pour n'importe quel montant.
« Il doit y avoir des règles et des racines. Quand vous recevez une éducation, vous avez 60 % de cela depuis que vous êtes petit, vous êtes ancré là-dedans, et ensuite, bien sûr, vous vous développez sur les 40 % restants. Le football doit être pareil.
« Les bases ne changeront jamais, si vous commencez à toucher aux choses les plus importantes, vous aurez des problèmes. Quand je vois tous les problèmes avec la FIFA attaquée de toutes parts, cela ne me surprend pas. Et c'est la même chose pour les joueurs.
« Bientôt, vous aurez des joueurs qui se plaindront et des clubs qui se plaindront, ainsi que des clubs qui sortiront du fair-play financier, donc les grands clubs contrôleront cela et il faudra faire venir d'autres clubs qui n'auront pas la même qualité. Les droits à l'image seront endommagés parce que si vous n'avez pas la même qualité, alors vous n'avez pas le même argent, et quand vous commencez à vous engager sur cette voie, il est difficile de s'arrêter. Nous devons faire attention. »
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Barcola justifiera-t-il son prix à Liverpool ?
Il semble y avoir peu de chances que les équipes de Premier League freinent leurs dépenses de sitôt, tant les récompenses liées à la conquête de trophées sur la scène nationale et européenne restent trop tentantes, et lucratives, pour être ignorées.
Reste à voir si Barcola pourra justifier la confiance et les fonds investis en lui, alors que des joueurs comme Florian Wirtz et Alexander Isak ont eu du mal à être à la hauteur de leurs prix respectifs avec Liverpool, et les records continueront de tomber à mesure que les clubs poursuivront ce rêve en puisant dans des ressources financières toujours plus importantes.
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