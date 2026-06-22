Lors de l’analyse du match nul et vierge entre la Belgique et l’Iran, l’ancien joueur professionnel a déclaré, à propos du défenseur belge Nathan Ngoy, expulsé à la 66^e minute après une erreur individuelle : « Au plus haut niveau, en tant que dernier défenseur, manquer un ballon arrêté puis se faire expulser… J’ai toujours dit que ces joueurs – et je ne suis pas raciste –, mais les joueurs noirs ne peuvent pas rester concentrés plus de 60 à 80 minutes. »
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« Les joueurs noirs ne peuvent pas rester concentrés plus de 60 à 80 minutes » : un ancien attaquant de la Bundesliga provoque un scandale en tant qu’expert de la Coupe du monde
Pour étayer sa thèse quelque peu simpliste, l’ancien attaquant du Werder Brême (1998-2002) et de l’Arminia Bielefeld (2002-2003) s’est appuyé sur sa propre carrière de footballeur professionnel. « J’ai joué avec eux. Parfois, nous devions empêcher nos propres joueurs de commettre des erreurs. Le football moderne ne tolère pas de telles erreurs au niveau de la Coupe du monde », a-t-il déclaré.
Le présentateur, conscient de la controverse, a aussitôt tenté de rectifier le tir en citant l’équipe de France, où de nombreux joueurs noirs brillent depuis toujours pendant 90 minutes et à un niveau mondial. Une objection qui n’a pas ébranlé Bogdanovic.
- J.LEAGUE
Bogdanovic campe sur ses positions
L’expert télévisuel a campé sur ses positions : « Si nous voulions entrer dans les détails, nous pourrions le faire. Eux aussi font des erreurs. Bien sûr, je ne généralise pas, mais la plupart manquent de concentration, et c’est ainsi que de telles situations se produisent. »
Ses propos ont immédiatement provoqué une vague d’indignation sur les réseaux sociaux : de nombreux internautes les ont jugés discriminatoires, inacceptables et vecteurs de stéréotypes racistes.
Bogdanovic a évolué par le passé sous les couleurs de Brême et de Bielefeld.
En Serbie, son pays natal, Bogdanovic est réputé pour ses analyses au style direct, parfois provocateur, qui lui confèrent une certaine notoriété. Cette fois, il a toutefois franchi les limites du tolérable, justifiant des sanctions plus sévères que par le passé.
Aucune sanction officielle n’a pour l’instant été prononcée : ni la chaîne serbe RTS, qui diffuse l’émission, ni la Fédération belge de football n’ont, à ce jour, commenté l’incident.
Âgé de 55 ans, l’ancien attaquant, qui a également porté les couleurs de l’Atlético de Madrid, a inscrit 19 buts et délivré 7 passes décisives en 74 matchs officiels avec Brême. Il a conquis la Coupe d’Allemagne avec le Werder en 1999 avant de connaître un passage nettement moins réussi à Bielefeld, où il n’a marqué qu’une fois en 21 rencontres.