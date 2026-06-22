Pour étayer sa thèse quelque peu simpliste, l’ancien attaquant du Werder Brême (1998-2002) et de l’Arminia Bielefeld (2002-2003) s’est appuyé sur sa propre carrière de footballeur professionnel. « J’ai joué avec eux. Parfois, nous devions empêcher nos propres joueurs de commettre des erreurs. Le football moderne ne tolère pas de telles erreurs au niveau de la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Le présentateur, conscient de la controverse, a aussitôt tenté de rectifier le tir en citant l’équipe de France, où de nombreux joueurs noirs brillent depuis toujours pendant 90 minutes et à un niveau mondial. Une objection qui n’a pas ébranlé Bogdanovic.