L'ancien sélectionneur Gennaro Gattuso aurait immédiatement mis fin aux négociations, rappelant à ses joueurs que les récompenses se méritaient par les résultats. Le sélectionneur, légendaire pour sa « grinta » lorsqu'il était joueur, s'est montré frustré par le manque de concentration de l'équipe au cours d'une semaine aux enjeux si importants.

« Cette triste fin a donné raison à Rino, mais résume bien l’état d’esprit avec lequel certains joueurs italiens ont abordé ce match qui aurait pu ramener l’Italie en Coupe du monde », a noté La Repubblica. Après la déception des tirs au but, des personnalités de haut rang ont tenté de persuader Gattuso de rester, mais l’entraîneur est resté fidèle à ses principes. Il a informé l’équipe qu’il ne continuerait pas après un échec aussi catastrophique face aux attentes nationales.