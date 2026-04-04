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Les joueurs italiens réclamaient une prime de 300 000 euros pour leur qualification à la Coupe du monde avant leur humiliation face à la Bosnie
Les distractions des Azzurri avant l'automne
Selon La Repubblica, l'équipe italienne aurait réclamé une prime financière importante avant la finale décisive des barrages de la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine. Le groupe aurait demandé une prime totale de 300 000 €, à répartir entre les membres de l'équipe, ce qui aurait rapporté à chaque joueur environ 10 000 € pour avoir décroché une place dans le prochain tournoi.
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Le refus catégorique de Gattuso
L'ancien sélectionneur Gennaro Gattuso aurait immédiatement mis fin aux négociations, rappelant à ses joueurs que les récompenses se méritaient par les résultats. Le sélectionneur, légendaire pour sa « grinta » lorsqu'il était joueur, s'est montré frustré par le manque de concentration de l'équipe au cours d'une semaine aux enjeux si importants.
« Cette triste fin a donné raison à Rino, mais résume bien l’état d’esprit avec lequel certains joueurs italiens ont abordé ce match qui aurait pu ramener l’Italie en Coupe du monde », a noté La Repubblica. Après la déception des tirs au but, des personnalités de haut rang ont tenté de persuader Gattuso de rester, mais l’entraîneur est resté fidèle à ses principes. Il a informé l’équipe qu’il ne continuerait pas après un échec aussi catastrophique face aux attentes nationales.
Une fédération en ruines
Les retombées de Zenica ont provoqué un effondrement total de la hiérarchie du football italien. La démission de Gattuso vendredi a été suivie par les départs du président de la FIGC, Gabriele Gravina, et du chef de la délégation, Gianluigi Buffon. La fédération se trouve désormais en pleine transition, contrainte de se reconstruire sur les décombres d’une troisième exclusion consécutive de la Coupe du monde. La révélation de cette demande de primes n'a fait qu'aggraver la crise, les critiques invoquant un manque systémique d'humilité au sein de la génération actuelle. L'accent doit désormais être mis sur une refonte radicale de la culture et du leadership de l'équipe afin d'éviter de nouvelles humiliations historiques.
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Et maintenant ?
Les Azzurri se contenteront une nouvelle fois d'être de simples spectateurs lors de la Coupe du monde de cet été. Le prochain objectif de l'équipe nationale est la prochaine édition de la Ligue des nations de l'UEFA, où elle devra intégrer un nouveau staff technique et un effectif remanié pour redorer son blason.