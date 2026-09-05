Mourinho n’a pas retenu ses coups dans son évaluation du tempérament de Madrid après son premier vrai coup d’arrêt de la saison en Liga. Malgré une domination sur une grande partie de la rencontre, le Real Madrid a quitté Séville les mains vides, laissant son entraîneur réfléchir aux différences psychologiques entre les deux groupes de joueurs. Mourinho s’est montré particulièrement virulent au sujet du manque supposé de vice de son équipe, qu’il a décrite comme « pure » et « naïve » face à un Betis plus expérimenté, qui savait parfaitement comment gérer le chronomètre et les émotions de l’arbitre pendant les 90 minutes.

Il a développé ce contraste de styles en déclarant : « Les joueurs du Betis sont plus malins que ceux du Real Madrid dans ce domaine », a dit l’entraîneur. « Ceux de Madrid sont naïfs... Les joueurs du Betis ont essayé d’influencer l’arbitre, mais ceux de Madrid, quand une action mérite un carton jaune, ils se relèvent tout de suite... Quand vous affrontez des équipes avec cette mentalité, c’est un facteur important. »