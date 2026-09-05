Getty Images Sport
Traduit par
« Les joueurs du Betis sont plus malins » : José Mourinho fulmine alors que le Real Madrid, « naïf », subit une défaite surprise
Mourinho fustige la naïveté du Real Madrid
Mourinho n’a pas retenu ses coups dans son évaluation du tempérament de Madrid après son premier vrai coup d’arrêt de la saison en Liga. Malgré une domination sur une grande partie de la rencontre, le Real Madrid a quitté Séville les mains vides, laissant son entraîneur réfléchir aux différences psychologiques entre les deux groupes de joueurs. Mourinho s’est montré particulièrement virulent au sujet du manque supposé de vice de son équipe, qu’il a décrite comme « pure » et « naïve » face à un Betis plus expérimenté, qui savait parfaitement comment gérer le chronomètre et les émotions de l’arbitre pendant les 90 minutes.
Il a développé ce contraste de styles en déclarant : « Les joueurs du Betis sont plus malins que ceux du Real Madrid dans ce domaine », a dit l’entraîneur. « Ceux de Madrid sont naïfs... Les joueurs du Betis ont essayé d’influencer l’arbitre, mais ceux de Madrid, quand une action mérite un carton jaune, ils se relèvent tout de suite... Quand vous affrontez des équipes avec cette mentalité, c’est un facteur important. »
- AFP
Frustration face à l’arbitrage et à la simulation
Si Mourinho a salué l’arbitre pour avoir globalement laissé le jeu se dérouler, il s’est montré très mécontent de la disparité dans la gestion des fautes et des avertissements. Il a noté qu’Arda Guler avait été averti pour une infraction mineure, tandis que le Betis avait échappé à plusieurs cartons précoces. Mourinho n’a pas non plus tardé à se moquer du jeu théâtral de l’adversaire, évoquant un incident en particulier près de sa zone technique. « Ce garçon qui était mort là, devant mon banc... Je pensais que l’ambulance arrivait et, au final, il n’y a pas eu d’ambulance. C’est dans ce sens que je le dis », a-t-il déclaré.
Malgré le résultat, Mourinho a insisté sur le fait qu’il était satisfait de la performance collective, même si le score ne reflétait pas leur supériorité. « Si cela se termine par un match nul, nous repartons frustrés, parce que nous avons fait davantage ; alors imaginez avec la défaite. Félicitations au Betis, qui a joué pour le match nul et a gagné à la loterie », a-t-il ajouté.
La polémique autour du penalty de Mbappé
Le suspense a atteint son paroxysme dans les derniers instants à La Cartuja, lorsque Kylian Mbappe s'est vu offrir une occasion en or d'égaliser sur penalty. Cependant, le Français a vu sa tentative repoussée par Alvaro Valles, ce qui a immédiatement provoqué des demandes pour faire retirer le penalty en raison d'un possible empiètement du défenseur du Betis Marc Bartra. Malgré les protestations visibles du banc madrilène, la VAR n'est pas intervenue, laissant Mourinho repenser à une soirée où la réussite semblait avoir totalement abandonné son effectif rempli de stars.
Interrogé sur les décisions arbitrales en question, notamment le penalty et un but refusé à Carlos Espi, Mourinho est resté mesuré, mais clairement frustré par le manque de clarté. « Je n'ai pas vu [les incidents] », a-t-il admis. « Je ne les ai pas regardés dans le vestiaire, donc je ne peux pas commenter », a déclaré Mourinho.
- Getty Images Sport
Point sur les blessures et éloges de la défense
Malgré la douleur de la défaite, Mourinho a pris le temps de saluer son secteur défensif, mettant particulièrement en avant ses défenseurs centraux, qu'il a qualifiés d'« impériaux » pour leur maîtrise du match. Il est resté catégorique sur le fait que l'attitude de l'équipe était irréprochable. « Je n’ai rien à reprocher à aucun joueur concernant son attitude. Les gens ont tout laissé. Nous méritions de gagner, mais mériter ne donne pas de points », a-t-il souligné. L'entraîneur a également confirmé que la sortie tardive de Marc Cucurella n’était pas due à une blessure grave, mais plutôt à des crampes, ce qui a nécessité l’entrée tardive d’Alvaro Carreras pour renforcer le couloir gauche.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles