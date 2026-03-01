Les joueurs de Manchester United s'accordent sur le prochain entraîneur permanent alors que les Red Devils s'apprêtent à prendre une décision cet été

La nouvelle recrue Matheus Cunha s'est également exprimée sur l'impact de Carrick, en particulier lors de moments de forte pression comme la victoire 3-2 à l'extérieur contre Arsenal lors de son deuxième match à la tête de l'équipe. L'attaquant brésilien a déclaré qu'il n'oublierait jamais le retour au Emirates.

Évoquant l'influence de Carrick, Cunha a déclaré à Globo Esporte : « C'est quelqu'un qui a remporté plusieurs titres avec Manchester United en tant que joueur. Il a gagné plusieurs fois la Premier League. Il a été entraîné par Alex Ferguson, qui est une légende de ce sport. Il sait ce qu'il faut pour gagner ici. Je pense que, plus que sur le plan tactique, Carrick apporte beaucoup en tant que personne qui connaît bien le club. »

Cunha a également souligné la force mentale que Carrick a insufflée à l'équipe lors des matchs les plus difficiles de la saison, ajoutant : « Nous avons joué avec beaucoup de courage à l'Emirates Stadium. Même lorsque nous étions menés au score, nous n'avons à aucun moment baissé les bras ou abandonné notre plan de jeu. Il s'agit d'avoir une mentalité de gagnant, de croire en ce que l'entraîneur a préparé pendant la semaine. Nous avons besoin de cela, de croire que nous pouvons affronter n'importe qui. C'était l'un de ces matchs qui marquent une carrière. Je ne l'oublierai jamais. »