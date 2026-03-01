AFP
Les joueurs de Manchester United s'accordent sur le prochain entraîneur permanent alors que les Red Devils s'apprêtent à prendre une décision cet été
Carrick prend un excellent départ à Manchester United
Le changement tactique opéré par Carrick a été un facteur déterminant pour convaincre les poids lourds de Carrington. Selon les informations du Sun, des figures importantes telles que Bruno Fernandes, Harry Maguire et Luke Shaw sont impressionnées tant par l'approche tactique de Carrick que par sa connaissance approfondie du football mondial. Cela représente un changement significatif par rapport à la fin du régime précédent, où l'équipe peinait à trouver de la cohérence et de la forme sous les exigences tactiques rigides d'Amorim.
Le vestiaire de Manchester United préfère Carrick aux tactiques « échiquéennes »
Une source proche du club a suggéré que la liberté accordée par Carrick a été une « bouffée d'air frais » pour un groupe de joueurs qui se sentaient auparavant surchargés par des instructions complexes. La source a déclaré : « Michael est arrivé et a fait un excellent travail parce qu'il a été une bouffée d'air frais. Certains joueurs s'y attendaient, car jouer pour Amorim, c'était comme jouer aux échecs. Il fallait suivre ses règles à la lettre, alors que Michael leur a dit de s'exprimer librement. Ce qui les impressionne vraiment, c'est sa connaissance du jeu. »
Le soutien de l'équipe va au-delà d'une simple préférence tactique, de nombreux joueurs soulignant la préparation minutieuse de Carrick et sa recherche de talents à l'étranger. La même source a ajouté : « Il connaît les joueurs des autres ligues et passe clairement beaucoup de temps à réfléchir au football et à le suivre. Les joueurs savent que ce n'est pas leur décision, mais la majorité d'entre eux seraient heureux s'il obtenait le poste de façon permanente. » Ce soutien interne intervient alors que le conseil d'administration envisage une nomination permanente pour la saison 2026/27, la qualification pour la Ligue des champions étant susceptible d'être le facteur décisif.
Cunha salue la mentalité gagnante et le courage dans les grands matchs
La nouvelle recrue Matheus Cunha s'est également exprimée sur l'impact de Carrick, en particulier lors de moments de forte pression comme la victoire 3-2 à l'extérieur contre Arsenal lors de son deuxième match à la tête de l'équipe. L'attaquant brésilien a déclaré qu'il n'oublierait jamais le retour au Emirates.
Évoquant l'influence de Carrick, Cunha a déclaré à Globo Esporte : « C'est quelqu'un qui a remporté plusieurs titres avec Manchester United en tant que joueur. Il a gagné plusieurs fois la Premier League. Il a été entraîné par Alex Ferguson, qui est une légende de ce sport. Il sait ce qu'il faut pour gagner ici. Je pense que, plus que sur le plan tactique, Carrick apporte beaucoup en tant que personne qui connaît bien le club. »
Cunha a également souligné la force mentale que Carrick a insufflée à l'équipe lors des matchs les plus difficiles de la saison, ajoutant : « Nous avons joué avec beaucoup de courage à l'Emirates Stadium. Même lorsque nous étions menés au score, nous n'avons à aucun moment baissé les bras ou abandonné notre plan de jeu. Il s'agit d'avoir une mentalité de gagnant, de croire en ce que l'entraîneur a préparé pendant la semaine. Nous avons besoin de cela, de croire que nous pouvons affronter n'importe qui. C'était l'un de ces matchs qui marquent une carrière. Je ne l'oublierai jamais. »
Carrick soutenu par son ancien coéquipier pour le poste de sélectionneur
L'appel en faveur de la nomination permanente de Carrick a également été repris par l'ancienne star de United Juan Mata, qui a joué pendant cinq saisons aux côtés du milieu de terrain originaire de Newcastle. S'adressant à talkSPORT, Mata a déclaré : « Michael est très compétent. C'est un homme très intelligent. Tout d'abord, en tant que personne, je l'adore. C'était un coéquipier fantastique, toujours là pour vous, il ne cherchait jamais à se mettre en avant, mais il laissait son football parler pour lui. Il a toujours été très important pour l'équipe, à la recherche de ces passes, en particulier pour les joueurs comme moi qui évoluent entre les lignes. »
Alors que le club occupe actuellement la quatrième place, la course pour trouver un successeur permanent à Amorim reste ouverte, malgré le soutien massif de l'équipe actuelle et des légendes du club. Mata reste convaincu que l'attitude de Carrick est exactement ce dont le vestiaire de United a besoin pendant cette phase de reconstruction. Il a conclu : « Dans le vestiaire, il était un exemple pour nous tous : son caractère et son professionnalisme. Et encore une fois, je le répète, c'est un homme très intelligent qui aime le football et je suis très heureux qu'il obtienne les résultats dont le club a besoin. Il sait comment s'y prendre avec les joueurs, bien sûr, et j'apprécie beaucoup de regarder les matchs en ce moment. »
