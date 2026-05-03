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Les joueurs de Manchester United « apprennent énormément » auprès du « magicien » Michael Carrick, tandis que Matheus Cunha voit en lui un nouveau Sir Alex Ferguson
Comparaison avec Fergie
En s'imposant 3-2 contre Liverpool à Old Trafford, Manchester United a validé son billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. Auteur de l'ouverture du score dès la 6^e minute, Cunha a rendu hommage à Carrick, estimant que l'entraîneur intérimaire avait réinstauré une mentalité de vainqueur depuis sa prise de fonction en janvier. « Quand Michael [Carrick] est arrivé, il a apporté de la magie ! [Sir] Alex Ferguson », a expliqué l’attaquant, selon le Daily Mail. « Il évoque sans cesse son équipe, celle qui gagne. Cette mentalité nous porte. Ses mots nous motivent, nous nous concentrons donc pleinement pour atteindre notre objectif. Au bout du compte, ce n’est que le début d’un nouveau départ prometteur ! »
- AFP
L'entraîneur établit un nouveau record à domicile
Cette victoire représente une étape historique pour Carrick : il a désormais remporté huit de ses neuf matches de Premier League à domicile à Old Trafford. Il devient ainsi le premier entraîneur anglais de l’histoire du championnat à accomplir cet exploit en autant de rencontres sur sa pelouse. Cette rigueur tactique a été essentielle pour permettre à United de surmonter un passage à vide en seconde période, lorsque les buts de Dominik Szoboszlai et Cody Gakpo avaient temporairement remis les deux équipes à égalité. Après la rencontre, Cunha a souligné que le groupe avait toujours eu confiance en ce dénouement : « Je pense que c’est un parcours auquel nous nous attendions. C’est incroyable. »
Les blagues d’avant-match dans le vestiaire et la chance du moment
L’entente parfaite en coulisses a été tout aussi décisive dans le renouveau de Manchester United. Sesko a doublé la mise dès l’entame, mais c’est le coup de pied arrêté de Mainoo en fin de match qui a offert aux Red Devils leur premier doublé en championnat face à Liverpool depuis dix ans. Cunha, auteur de son neuvième but de la saison, a plaisanté sur la pression exercée par ses coéquipiers concernant son efficacité devant le but. « Les gars me chambrent sans arrêt au vestiaire – je crois que j’ai eu un peu de réussite sur mon action ! », a-t-il déclaré. « Je suis content d’avoir marqué et d’avoir été bien chanceux. L’essentiel, c’est que le ballon soit au fond des filets. »
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Terminer la saison de Premier League en beauté
Qualifié pour la Ligue des champions, Manchester United aborde les trois dernières journées de championnat avec l’intention de maintenir son élan. Les Red Devils se rendront d’abord à Sunderland, puis accueilleront Nottingham Forest et feront face à Brighton lors de la clôture du exercice. Les hommes de Carrick entendent ainsi confirmer leur statut de force émergente en vue de la saison prochaine.