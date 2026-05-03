L’entente parfaite en coulisses a été tout aussi décisive dans le renouveau de Manchester United. Sesko a doublé la mise dès l’entame, mais c’est le coup de pied arrêté de Mainoo en fin de match qui a offert aux Red Devils leur premier doublé en championnat face à Liverpool depuis dix ans. Cunha, auteur de son neuvième but de la saison, a plaisanté sur la pression exercée par ses coéquipiers concernant son efficacité devant le but. « Les gars me chambrent sans arrêt au vestiaire – je crois que j’ai eu un peu de réussite sur mon action ! », a-t-il déclaré. « Je suis content d’avoir marqué et d’avoir été bien chanceux. L’essentiel, c’est que le ballon soit au fond des filets. »