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Les joueurs de l'USL prévoient d'organiser une manifestation contre la Fédération américaine de football (US Soccer) à l'approche de l'U.S. Open Cup, dans un contexte de conflit tendu autour de la convention collective
Action collective contre la ligue
Cette manifestation, qui débutera avant le match du deuxième tour opposant les Portland Hearts of Pine aux Vermont Green, fait suite aux actions menées lors des matchs de l'USL en début de saison, au cours desquelles tous les joueurs étaient restés immobiles pendant une minute.
L'USLPA et la ligue ne sont toujours pas parvenues à s'entendre sur une nouvelle convention collective après l'expiration de l'accord précédent au début de l'année 2026. Elles sont en négociation depuis près d'un an, et les discussions restent dans l'impasse, les deux parties continuant à fonctionner selon les termes de l'accord précédent alors que la saison a débuté il y a deux semaines.
Leurs positions seraient très éloignées, et les négociations reprendront jeudi.
Détails concernant la manifestation de l'USL avant les matchs de l'U.S. Open Cup
La ligue a annoncé que ses joueurs porteraient des t-shirts arborant le message suivant :
« Êtes-vous aux côtés des joueurs, USSF ? #StandUpForStandards. »
Ils les porteront lors des cérémonies d'avant-match, notamment pendant l'hymne national et la présentation des onze titulaires. Les t-shirts seront retirés avant le coup d'envoi. Les joueurs du Vermont, de Portland, de l'Indy Eleven et du Des Moines Menace porteront ces t-shirts lors des matchs retransmis à la télévision nationale.
Communiqué de l'USL
L'USLPA a exposé les motifs de sa protestation dans un communiqué :
« Les joueurs de l’USL sont fiers de contribuer à l’essor du football professionnel dans les communautés à travers tout le pays. Mais depuis des décennies, le système qui régit notre ligue a donné la priorité à l’expansion, aux marchés et aux infrastructures, tout en laissant en suspens les normes professionnelles quotidiennes applicables aux joueurs.
La Fédération américaine de football réglemente les ligues professionnelles de ce pays et fixe les normes qui les définissent. Nous estimons que ces normes doivent inclure les joueurs dont le travail rend le football professionnel possible.
Lors de certains matchs de l’U.S. Open Cup, les joueurs arboreront un message adressé à la Fédération posant une question simple : « Êtes-vous aux côtés des joueurs ? » Le football professionnel doit s’accompagner de normes professionnelles. Les joueurs demandent à l’instance dirigeante de ce sport de reconnaître sa responsabilité dans la mise en œuvre de ces normes dans la pratique, et pas seulement en théorie. »
- Imagn
Pleins feux sur le football américain
Au cours des deux dernières semaines, l'USLPA a concentré ses protestations contre la ligue elle-même, mais l'attention se tourne désormais vers U.S. Soccer. L'USLPA a expliqué que ce changement s'explique par le fait que c'est U.S. Soccer qui fixe les normes nécessaires au fonctionnement de la division. Elle estime que U.S. Soccer a un rôle à jouer dans les négociations en cours sur la convention collective.
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