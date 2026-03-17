Cette manifestation, qui débutera avant le match du deuxième tour opposant les Portland Hearts of Pine aux Vermont Green, fait suite aux actions menées lors des matchs de l'USL en début de saison, au cours desquelles tous les joueurs étaient restés immobiles pendant une minute.

L'USLPA et la ligue ne sont toujours pas parvenues à s'entendre sur une nouvelle convention collective après l'expiration de l'accord précédent au début de l'année 2026. Elles sont en négociation depuis près d'un an, et les discussions restent dans l'impasse, les deux parties continuant à fonctionner selon les termes de l'accord précédent alors que la saison a débuté il y a deux semaines.

Leurs positions seraient très éloignées, et les négociations reprendront jeudi.