Les joueurs de Chelsea se retournent contre Enzo Fernandez après ses débordements, alors qu'il traverse une période de baisse de forme et qu'il serait sur le point de rejoindre le Real Madrid

La tension monte depuis que Chelsea a été éliminé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Au cours de cette cuisante défaite (8-2 sur l'ensemble des deux matchs), les caméras ont filmé un Fernandez furieux lançant le ballon du match sur le gardien Filip Jorgensen et hurlant sur l'international danois après une erreur. Cette réprimande très publique d'un coéquipier, sur fond d'une série désastreuse de quatre défaites consécutives, aurait irrité plusieurs joueurs chevronnés.

Après l'élimination, Fernandez n'a pas vraiment contribué à apaiser les tensions lorsqu'il a été interrogé sur son avenir à Stamford Bridge. S'adressant à ESPN Argentina, Fernandez a déclaré : « Je ne sais pas, il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. » Alors que le PSG suivrait également sa situation de près, son refus de garantir qu’il resterait à Londres au-delà de la saison actuelle a amené de nombreux membres du club à s’interroger sur sa loyauté, alors qu’ils peinent à assurer une place parmi les cinq premiers de la Premier League.