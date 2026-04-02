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Les joueurs de Chelsea se retournent contre Enzo Fernandez après ses débordements, alors qu'il traverse une période de baisse de forme et qu'il serait sur le point de rejoindre le Real Madrid
Les allusions d'Enzo à Madrid suscitent des tensions
Bien qu'il soit un pilier du projet depuis son transfert record en provenance du Benfica, le milieu de terrain a fait des vagues en avouant son attachement pour la capitale espagnole, selon The Telegraph. Dans une déclaration qui n'a pas été bien accueillie par ses coéquipiers, l'Argentin s'est montré étonnamment franc quant à l'endroit où il envisage son avenir à long terme. Au cours d'une interview, Fernandez a évoqué son expérience du mode de vie à Madrid, allant même jusqu'à déclarer que la ville lui rappelait sa ville natale, Buenos Aires. Il a déclaré : « J'aimerais vivre en Espagne. J'aime beaucoup Madrid ; cela me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Moi, je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l'aise en espagnol. »
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L'élimination en Ligue des champions suscite des rumeurs de départ
La tension monte depuis que Chelsea a été éliminé de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Au cours de cette cuisante défaite (8-2 sur l'ensemble des deux matchs), les caméras ont filmé un Fernandez furieux lançant le ballon du match sur le gardien Filip Jorgensen et hurlant sur l'international danois après une erreur. Cette réprimande très publique d'un coéquipier, sur fond d'une série désastreuse de quatre défaites consécutives, aurait irrité plusieurs joueurs chevronnés.
Après l'élimination, Fernandez n'a pas vraiment contribué à apaiser les tensions lorsqu'il a été interrogé sur son avenir à Stamford Bridge. S'adressant à ESPN Argentina, Fernandez a déclaré : « Je ne sais pas, il reste huit matchs et la FA Cup. Il y a la Coupe du monde, et ensuite on verra. » Alors que le PSG suivrait également sa situation de près, son refus de garantir qu’il resterait à Londres au-delà de la saison actuelle a amené de nombreux membres du club à s’interroger sur sa loyauté, alors qu’ils peinent à assurer une place parmi les cinq premiers de la Premier League.
Des pertes record accentuent la pression sur les Blues
Le désir de Fernandez de changer de club intervient à un moment où Chelsea navigue dans un véritable champ de mines financier. Le club a récemment enregistré un déficit colossal qui a établi un nouveau record, bien malvenu, dans le football anglais. Des rapports détaillés indiquent que le club de l'ouest londonien a clôturé l'exercice financier avec une perte de plus de 260 millions de livres sterling (344 millions de dollars), un chiffre qui dépasse le précédent record de la pire performance financière de l'histoire de la Premier League. Le club reste sous la pression de l'UEFA et de la Premier League concernant les réglementations financières. Pour équilibrer ses comptes, les Blues pourraient être contraints de vendre des joueurs vedettes cet été. Alors que la direction est convaincue que les recettes provenant des droits télévisés de la Coupe du monde des clubs et de la Ligue des champions aideront, les tensions internes causées par les allusions de Fernandez à un transfert pourraient faire de lui un candidat de choix pour un départ lucratif visant à alléger la pression financière.
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Le casse-tête de Rosenior dans cette fin de saison décisive
L'entraîneur Liam Rosenior doit désormais faire face à un test décisif pour ses capacités de leadership alors qu'il tente de gérer un vestiaire divisé. Chelsea occupe actuellement la sixième place de la Premier League, et ses espoirs de décrocher une place en Ligue des champions ne tiennent qu'à un fil. Alors que les Blues se préparent pour leur quart de finale de la FA Cup contre Port Vale, l'attention reste fermement tournée vers Fernandez. Sa capacité à renouer avec ses coéquipiers et à prouver son dévouement à la cause de Chelsea déterminera probablement si la saison du club se terminera par un titre ou par un effondrement total.