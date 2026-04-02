Le joueur professionnel du Benfica, Gianluca Prestianni, s'est exprimé pour la première fois en détail et publiquement après l'incident avec Vinicius Junior lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, et suite aux accusations selon lesquelles il aurait tenu des propos racistes à l'encontre du Brésilien. Il a relativisé ses propos, a fermement rejeté les accusations de racisme et s'en est également pris à Kylian Mbappé.
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« Les insultes homophobes, c'est normal pour nous » : Gianluca Prestianni minimise l'incident avec Vinicius Junior et provoque un nouveau scandale
« Mbappé me traite de "putain de raciste" ? », s'est emporté Prestianni dans une interview accordée à Telefe, s'en prenant à la superstar française et aux joueurs du Real. « Ils me traitent de raciste, alors que je ne l'ai jamais été et que je ne le serai jamais. Ils t'insultent pour te déstabiliser, mais je ne réagirais jamais à cela ; au contraire, l'important est de faire ses preuves sur le terrain. »
Selon les médias espagnols, Mbappé aurait affirmé avec certitude dans les couloirs après le match : « Le joueur numéro 25 a traité Vini de singe à cinq reprises. Je l’ai vu de mes propres yeux. » Le mot espagnol « mono » signifie « singe », mais selon Prestianni, Mbappé aurait mal entendu.
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Prestianni : « Pour nous, les Argentins, c'est une insulte tout à fait normale ! »
Au lieu de cela, le jeune homme de 20 ans aurait simplement traité son adversaire Vinicius Junior de « cagon » (littéralement « lâche ») et de « maricon » (littéralement « pédé ») en lui tirant le maillot par-dessus la tête pendant le match, tout en précisant que « pour nous, les Argentins, c'est une insulte courante ».
« J'ai déjà eu des coéquipiers qui avaient la même couleur de peau que Vinicius, et il ne s'est jamais rien passé avec aucun d'entre eux – bien au contraire », a poursuivi Prestianni. « Ensuite, ils ont même commencé à me traiter d'homophobe, ce qui allait trop loin. J'avais l'impression que les gens voulaient simplement faire tout un drame autour de choses qui ne correspondaient pas à la vérité. »
Prestianni va-t-il être suspendu pour dix matchs ?
En raison d'une enquête en cours, l'UEFA a provisoirement suspendu l'Argentin pour le match retour, que Benfica a perdu 1-2 et qui a finalement entraîné son élimination. « Le fait de ne pas avoir pu jouer le match retour m'a beaucoup blessé », a déclaré Prestianni, qui se considère finalement comme une victime : « J'ai été sanctionné pour quelque chose que je n'ai même pas dit. J'ai été jugé et sanctionné sans aucune preuve.»
La décision finale de l’UEFA n’a pas encore été rendue, mais par ses déclarations, Prestianni a indirectement admis avoir enfreint l’article 14, qui stipule que la dignité humaine ne doit pas être bafouée. La peine minimale serait alors une suspension de dix matchs.
Prestianni reste néanmoins « très serein, car tous ceux qui me connaissent savent quel genre de personne je suis, et cela me suffit. Je suis également très reconnaissant envers le club, car il a cru en moi et m’a soutenu à tous les niveaux. Mes coéquipiers m’ont montré leur soutien en privé, et cela compte bien plus pour moi que de publier une story sur Instagram. »
Gianluca Prestianni : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Ligue du Portugal
22
3
3
Ligue des champions
5
-
-
Qualifications pour la Ligue des champions
2
-
-
Supercoupe
1
-
-
Coupe du Portugal
2
-
-
Coupe Allianz
2
-
-