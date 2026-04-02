« Les insultes homophobes, c'est normal pour nous » : Gianluca Prestianni minimise l'incident avec Vinicius Junior et provoque un nouveau scandale

« Mbappé me traite de "putain de raciste" ? », s'est emporté Prestianni dans une interview accordée à Telefe, s'en prenant à la superstar française et aux joueurs du Real. « Ils me traitent de raciste, alors que je ne l'ai jamais été et que je ne le serai jamais. Ils t'insultent pour te déstabiliser, mais je ne réagirais jamais à cela ; au contraire, l'important est de faire ses preuves sur le terrain. »

Selon les médias espagnols, Mbappé aurait affirmé avec certitude dans les couloirs après le match : « Le joueur numéro 25 a traité Vini de singe à cinq reprises. Je l’ai vu de mes propres yeux. » Le mot espagnol « mono » signifie « singe », mais selon Prestianni, Mbappé aurait mal entendu.