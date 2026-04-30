Les hommages affluent : l’ancien ailier de Manchester United, Ashley Young, vient d’annoncer une décision majeure concernant sa carrière

Le monde du football a rapidement réagi à cette annonce : ses anciens coéquipiers de Manchester United et ses rivaux en sélection ont été les premiers à saluer sa longue carrière. Avec 39 sélections et sept buts marqués sous le maillot des Three Lions, la métamorphose de Young, passé du rôle de milieu créatif à celui de pilier défensif, a été largement saluée par ceux qui ont évolué à ses côtés.

L’ancien gardien de Manchester United, David de Gea, a été l’un des premiers à réagir à l’annonce concernant son ex-coéquipier, déclarant simplement : « Quelle carrière ! »

La légende de Liverpool et ancien rival Jamie Carragher lui a également rendu hommage en déclarant : « Félicitations pour cette carrière incroyable. »

Le compte officiel de l’Angleterre a salué ses 22 années de contribution au football, ajoutant : « Félicitations pour cette fantastique carrière ! »

James Garner, ancien coéquipier à Manchester United puis à Everton, lui a adressé un message personnel : « Le meilleur !! Félicitations, mon frère. »