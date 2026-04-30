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Les hommages affluent : l’ancien ailier de Manchester United, Ashley Young, vient d’annoncer une décision majeure concernant sa carrière
Une aventure riche en rebondissements touche à sa fin
Le défenseur latéral chevronné a annoncé sur les réseaux sociaux que la rencontre de samedi avec Ipswich Town sera vraisemblablement le dernier match de sa carrière professionnelle. Cette décision met fin à une carrière de 22 ans entamée à Watford et ponctuée de passages dans certains des stades les plus emblématiques du monde, comme Old Trafford et San Siro. Depuis son arrivée à Portman Road en 2025, il a disputé 13 matchs de Championship, même si sa participation a été limitée par une blessure au muscle fléchisseur de la hanche subie fin janvier.
Des adieux émouvants au terrain
L’annonce de Young a immédiatement déclenché une vague d’hommages de la part de ses anciens coéquipiers et rivaux, témoignant de son statut de professionnel parmi les plus dévoués du football. Passé du poste d’ailier explosif à celui d’arrière latéral polyvalent, il laisse derrière lui un héritage marqué par sa capacité d’adaptation et son leadership au sein de plusieurs clubs de haut niveau.
Retraçant son parcours, de jeune garçon plein de rêves à champion de Premier League, il a partagé un message émouvant sur Instagram : « De Sefton Road à Vicarage Road, puis à Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, avant de revenir à Villa Park, Goodison Park et enfin Portman Road. Quel parcours, dont je ne pouvais que rêver quand j’étais enfant ! Mais tout rêve a une fin, et samedi pourrait bien être le dernier match de ma carrière professionnelle. À suivre… »
Hommages des légendes du football
Le monde du football a rapidement réagi à cette annonce : ses anciens coéquipiers de Manchester United et ses rivaux en sélection ont été les premiers à saluer sa longue carrière. Avec 39 sélections et sept buts marqués sous le maillot des Three Lions, la métamorphose de Young, passé du rôle de milieu créatif à celui de pilier défensif, a été largement saluée par ceux qui ont évolué à ses côtés.
L’ancien gardien de Manchester United, David de Gea, a été l’un des premiers à réagir à l’annonce concernant son ex-coéquipier, déclarant simplement : « Quelle carrière ! »
La légende de Liverpool et ancien rival Jamie Carragher lui a également rendu hommage en déclarant : « Félicitations pour cette carrière incroyable. »
Le compte officiel de l’Angleterre a salué ses 22 années de contribution au football, ajoutant : « Félicitations pour cette fantastique carrière ! »
James Garner, ancien coéquipier à Manchester United puis à Everton, lui a adressé un message personnel : « Le meilleur !! Félicitations, mon frère. »
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Le feu vert définitif
Young pourrait conclure sa carrière en apothéose : Ipswich, qui accueille QPR à Portman Road, est à une victoire d’une promotion automatique en Premier League. Blessé depuis la victoire 2-0 contre Bristol City le 21 janvier, il n’a pas joué depuis, mais son leadership demeure crucial dans le vestiaire des Tractor Boys. Un dernier accession fêtée aux côtés de son fils Tyler, également joueur du club, offrirait au vétéran une sortie aussi émouvante que méritée.