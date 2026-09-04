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Les héritiers du trône du roi Virgil van Dijk ! Liverpool a-t-il déjà un plan de succession en place ? Un ancien défenseur des Reds évoque les princes d’Anfield Jeremy Jacquet et Giovanni Leoni
Van Dijk sera libre en 2027
Depuis quelque temps déjà, des questions se posent sur ce qui se passera lorsque Van Dijk, après neuf ans et demi mémorables, quittera le Merseyside. L’imposant défenseur central néerlandais laissera un vide considérable dans l’équipe de Liverpool.
Il a été un colosse pour Liverpool, remportant deux titres de Premier League, la Ligue des champions et terminant deuxième du prestigieux Ballon d’Or. L’élégant joueur de 35 ans devrait dépasser les 400 apparitions avec son club actuel avant de faire ses adieux, riches en émotion.
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Jacquet et Leoni affichent un énorme potentiel
Van Dijk a toujours un rôle important cette saison, alors qu’il dirige une arrière-garde quelque peu perméable, avec les latéraux Jeremie Frimpong et Milos Kerkez qui doivent chacun élever leur niveau, tandis que Ronald Araujo, prêté au club, lutte pour obtenir un temps de jeu régulier.
Prometteur, le défenseur central français Jacquet s’est intégré sans la moindre difficulté après avoir bouclé son transfert de Rennes pour 55 millions de livres sterling (74 M$), tandis que l’Italien Leoni, 19 ans, a reçu de nombreux éloges dans son pays avant de subir une malheureuse blessure au ligament croisé antérieur lors de ses débuts avec Liverpool à l’occasion d’un match de Carabao Cup contre Southampton. Il est absent depuis près d’un an.
Liverpool a-t-il un plan pour la succession de Van Dijk ?
Jacquet et Leoni pourraient être les hommes capables de combler le vide laissé par Van Dijk à Anfield. Interrogé sur cette possibilité, alors que des plans à long terme ont déjà été établis, l’ancien défenseur de Liverpool Warnock, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Peut-être. Je pense que le plus difficile, évidemment, c’est d’essayer de remplacer un joueur de la stature de Van Dijk.
« Et les signaux étaient encourageants, de la part de Leoni aussi, même après un seul match, mais aussi au vu de ce qui se dit en Serie A et de ses performances en Italie. Mais il y aura toujours une pression supplémentaire une fois qu’on atteint un certain niveau.
« On en parlera davantage, en évoquant Van Dijk et en se demandant s’ils peuvent être les héritiers du trône, ceux qui prendraient la relève de Van Dijk. Et tout dépend de la manière dont ils vont progresser à partir de maintenant jusqu’à probablement 26 ou 27 ans, quand on apprend tellement sur le jeu et qu’on comprend mieux les choses.
« Et c’est essentiellement ce qu’il faut faire quand on est défenseur central. Il faut mieux lire le jeu, il faut mieux se placer, et cela fait partie du processus. Donc il est très difficile de dire s’ils seront ses successeurs parce qu’ils sont sur la bonne trajectoire. Mais il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, comme les blessures, une baisse de forme, le fait que le maillot puisse parfois être trop lourd à porter, ou encore la situation réelle du club.
« Quand on pense au moment où Virgil van Dijk est arrivé dans l’équipe de Liverpool, c’étaient presque lui et Alisson qui constituaient les deux dernières pièces du puzzle. Il s’est parfaitement intégré dans un excellent système, une grande équipe. En ce moment, Liverpool est dans une phase de transition et il est parfois difficile d’y jouer. »
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Calendrier de Liverpool 2026-2027 : Ipswich au programme ensuite
Jacquet, malgré une aisance apparente dans ses déplacements et son confort balle au pied, attend toujours son premier match officiel sans encaisser de but sous le maillot de Liverpool. Liverpool a été tenu en échec sur des scores de 2-2 par Newcastle et Nottingham Forest lors de ses premiers matches de la saison 2026-2027.
L’équipe d’Andoni Iraola retrouvera la Premier League vendredi, en quête d’une première victoire cette saison, à l’occasion d’un déplacement à Portman Road pour y affronter le promu Ipswich.
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