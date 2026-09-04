Jacquet et Leoni pourraient être les hommes capables de combler le vide laissé par Van Dijk à Anfield. Interrogé sur cette possibilité, alors que des plans à long terme ont déjà été établis, l’ancien défenseur de Liverpool Warnock, qui s’exprimait en association avec Gambler Media, a déclaré à GOAL : « Peut-être. Je pense que le plus difficile, évidemment, c’est d’essayer de remplacer un joueur de la stature de Van Dijk.

« Et les signaux étaient encourageants, de la part de Leoni aussi, même après un seul match, mais aussi au vu de ce qui se dit en Serie A et de ses performances en Italie. Mais il y aura toujours une pression supplémentaire une fois qu’on atteint un certain niveau.

« On en parlera davantage, en évoquant Van Dijk et en se demandant s’ils peuvent être les héritiers du trône, ceux qui prendraient la relève de Van Dijk. Et tout dépend de la manière dont ils vont progresser à partir de maintenant jusqu’à probablement 26 ou 27 ans, quand on apprend tellement sur le jeu et qu’on comprend mieux les choses.

« Et c’est essentiellement ce qu’il faut faire quand on est défenseur central. Il faut mieux lire le jeu, il faut mieux se placer, et cela fait partie du processus. Donc il est très difficile de dire s’ils seront ses successeurs parce qu’ils sont sur la bonne trajectoire. Mais il y a tellement de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, comme les blessures, une baisse de forme, le fait que le maillot puisse parfois être trop lourd à porter, ou encore la situation réelle du club.

« Quand on pense au moment où Virgil van Dijk est arrivé dans l’équipe de Liverpool, c’étaient presque lui et Alisson qui constituaient les deux dernières pièces du puzzle. Il s’est parfaitement intégré dans un excellent système, une grande équipe. En ce moment, Liverpool est dans une phase de transition et il est parfois difficile d’y jouer. »