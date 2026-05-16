Les Hearts exigent « les sanctions les plus sévères possibles » après les agressions physiques dont auraient été victimes leurs joueurs, alors que des supporters du Celtic ont envahi la pelouse avant le coup de sifflet final de ce match décisif pour le titre de Premiership

La saison de Premiership écossaise s’est conclue dans le chaos suite à une grave faille de sécurité au Celtic Park. Alors que la rencontre devait célébrer le football national, l’ambiance a viré au cauchemar quand des supporters ont envahi la pelouse avant même que l’arbitre ne siffle officiellement la fin du match. Les troubles qui ont suivi ont poussé joueurs et staff technique à craindre pour leur sécurité, les joueurs des Hearts se réfugiant dans le tunnel.

Dans un communiqué officiel, le club a fermement condamné ces « scènes honteuses » qui, selon lui, « jettent une nouvelle fois le discrédit sur le football écossais ». Ila égalementjugé « profondément troublantes » les informations faisant état de « graves agressions physiques et verbales » subies par ses joueurs et son personnel. Nous menons une enquête approfondie et sommes en contact avec la police écossaise. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour l’instant, si ce n’est pour dire qu’il est tout à fait inacceptable que nos joueurs et notre personnel aient été placés dans une telle situation. »