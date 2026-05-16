Getty Images Sport
Traduit par
Les Hearts exigent « les sanctions les plus sévères possibles » après les agressions physiques dont auraient été victimes leurs joueurs, alors que des supporters du Celtic ont envahi la pelouse avant le coup de sifflet final de ce match décisif pour le titre de Premiership
Une fin de match chaotique
La saison de Premiership écossaise s’est conclue dans le chaos suite à une grave faille de sécurité au Celtic Park. Alors que la rencontre devait célébrer le football national, l’ambiance a viré au cauchemar quand des supporters ont envahi la pelouse avant même que l’arbitre ne siffle officiellement la fin du match. Les troubles qui ont suivi ont poussé joueurs et staff technique à craindre pour leur sécurité, les joueurs des Hearts se réfugiant dans le tunnel.
Dans un communiqué officiel, le club a fermement condamné ces « scènes honteuses » qui, selon lui, « jettent une nouvelle fois le discrédit sur le football écossais ». Ila égalementjugé « profondément troublantes » les informations faisant état de « graves agressions physiques et verbales » subies par ses joueurs et son personnel. Nous menons une enquête approfondie et sommes en contact avec la police écossaise. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour l’instant, si ce n’est pour dire qu’il est tout à fait inacceptable que nos joueurs et notre personnel aient été placés dans une telle situation. »
- Getty Images Sport
Enquête et échange avec les forces de l’ordre
La gravité de la situation a été exposée au grand jour lorsque l’on a appris que les joueurs des Jambos avaient été pris pour cible physiquement lors de la bagarre. Alors que les supporters envahissaient la pelouse, la délégation des Hearts s’est retrouvée piégée dans un climat « menaçant », obligeant son évacuation immédiate. Le club a confirmé que la situation était si périlleuse qu’il n’a pas pu honorer ses obligations médiatiques d’après-match, privilégiant la sécurité physique de son personnel aux dépens des interviews télévisées et des points presse. Certains joueurs portaient encore leur tenue complète lorsqu’ils ont rejoint le bus de l’équipe.
Le club a justifié cette dérogation au protocole médiatique par un communiqué : « Compte tenu de l’atmosphère menaçante et hostile qui régnait dans le stade, notre personnel n’a eu d’autre choix que de quitter immédiatement les lieux sans pouvoir honorer ses obligations médiatiques d’après-match. Nous présentons nos excuses à nos partenaires médias, mais la sécurité de notre personnel était notre priorité absolue face à ces scènes inacceptables. L’envahissement du terrain a provoqué une fin chaotique, et personne ne semblait savoir si la rencontre avait été menée à son terme ou non. »
Appels à des sanctions sans précédent
Alors que le monde du football a les yeux rivés sur Glasgow, Hearts a appelé la Fédération écossaise de football et la SPFL à envoyer un message clair. Le club d’Édimbourg juge qu’une simple amende ne saurait suffire au regard de la violence physique qui aurait été exercée lors de ces agressions. L’intégrité du championnat est remise en cause, et la direction de Tynecastle exige des autorités qu’elles agissent avec fermeté pour garantir que de telles scènes ne se reproduisent plus jamais dans l’élite.
Le communiqué du club poursuit : « Nos joueurs se sont alors vu refuser la possibilité de remercier nos magnifiques supporters – tous exceptionnels – pour leur soutien cet après-midi et tout au long de la saison. Nous attendons des autorités du football qu'elles prennent les mesures les plus sévères possibles afin de protéger la sécurité des joueurs et des supporters, ainsi que l'intégrité de notre sport. »
- Getty Images Sport
Les Hearts terminent à la deuxième place suite à une défaite dans les derniers instants.
Les incidents scandaleux survenus à Celtic Park ont accentué la déception des Hearts, qui ont vu le titre leur échapper dans les dernières minutes. Malgré l’amertume de cette perte, après avoir occupé la première place du classement pendant 250 jours, le club reste fier des progrès accomplis tout au long de la saison 2025/26.
Concluant son communiqué par un hommage à l’équipe, le club a déclaré : « Cette saison, les Hearts ont captivé l’imagination des fans de football, non seulement en Écosse, mais dans le monde entier. Nous rendons hommage à Derek McInnes, à son staff, à l’équipe première et aux supporters, qui ont fait la fierté du club cette saison. Aucun d’entre eux ne méritait les scènes scandaleuses qui se sont déroulées. »