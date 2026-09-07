Giovanni van Bronckhorst s’apprête à conduire Feyenoord vers un match historique de Ligue des champions contre Barcelone au Camp Nou. Cette rencontre à venir ne sera que la troisième confrontation officielle entre les deux clubs de toute leur histoire.

Van Bronckhorst a affiché son enthousiasme à l’idée de revenir dans ce stade emblématique où il avait déjà évolué durant sa carrière de joueur.

« Nous avons maintenant quatre jours pour préparer notre premier match de Ligue des champions », a déclaré Van Bronckhorst. « Nous avons hâte d’affronter le Barça et de réaliser une grande performance au Camp Nou. »