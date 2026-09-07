AFP
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« Les grands noms viennent de recevoir un coup de boost supplémentaire ! » : la légende de Feyenoord Wim Rijsbergen adresse un avertissement du Camp Nou à Giovanni van Bronckhorst
Van Bronckhorst vise une performance au Camp Nou
Giovanni van Bronckhorst s’apprête à conduire Feyenoord vers un match historique de Ligue des champions contre Barcelone au Camp Nou. Cette rencontre à venir ne sera que la troisième confrontation officielle entre les deux clubs de toute leur histoire.
Van Bronckhorst a affiché son enthousiasme à l’idée de revenir dans ce stade emblématique où il avait déjà évolué durant sa carrière de joueur.
« Nous avons maintenant quatre jours pour préparer notre premier match de Ligue des champions », a déclaré Van Bronckhorst. « Nous avons hâte d’affronter le Barça et de réaliser une grande performance au Camp Nou. »
- ANP
Une légende de Feyenoord se remémore une rencontre de 1974
Avant ce déplacement, la légende de Feyenoord et ancien sélectionneur de l’Indonésie Wim Rijsbergen est revenu sur la visite de Feyenoord au Camp Nou en 1974. Rijsbergen avait joué lors d’une défaite 3-0 contre une équipe de Barcelone constellée de stars, avec Johan Cruyff et Carles Rexach.
Selon fr 12, Rijsbergen a mis en garde Van Bronckhorst contre l’idée de presser haut au Camp Nou, conseillant à Feyenoord de rester compact défensivement pour éviter d’être exposé.
« Nous avions joué dans de grands stades, mais Barcelone en avait un encore plus grand, se souvient Rijsbergen. Les très grands noms recevaient simplement un coup de pied en plus. De nos jours, les entraîneurs veulent presser haut, mais cela ne semble pas judicieux. Il faudra être compact. »
L’héritage prestigieux de Van Bronckhorst au FC Barcelone
Ce déplacement revêt une profonde signification personnelle pour Van Bronckhorst, qui a connu une période de joueur riche en trophées au Camp Nou. Il a d'abord rejoint Barcelone dans le cadre d'un prêt d'un an en provenance d'Arsenal avant la saison 2003-2004 pour travailler sous les ordres de l'entraîneur principal Frank Rijkaard, avant de finaliser un transfert définitif de 2 millions d'euros en mai 2004.
Après s'être adapté à un nouveau rôle au poste d'arrière gauche, Van Bronckhorst a aidé le Barça à remporter deux titres consécutifs en Liga en 2004-2005 et 2005-2006, en inscrivant quatre buts lors de sa première campagne victorieuse en championnat. Il a également remporté la Ligue des champions de l'UEFA 2005-2006, étant le seul joueur à avoir participé à absolument chaque match de Ligue des champions de Barcelone cette saison-là, tout en portant « Gio » sur son maillot.
Ses liens historiques ajoutent un intérêt supplémentaire alors qu'il retrouve son ancien jardin à la tête du banc adverse.
- Box to Box Pictures
Prendre de l’élan pour la campagne d’Eredivisie
Tout en reconnaissant le prestige du Camp Nou, Rijsbergen a souligné que Feyenoord devait également rester concentré sur sa campagne nationale après avoir laissé filer quatre points lors des premières journées d’Eredivisie.
Il estime qu’une solide performance défensive contre Barcelone peut apporter une confiance précieuse en vue des prochaines rencontres de championnat, dont un déplacement difficile à Heerenveen.
Van Bronckhorst et son groupe chercheront à gérer ce calendrier chargé et à obtenir un résultat positif en Espagne avant de retrouver le championnat.
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