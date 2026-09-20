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« Les grands matches exigent de grands joueurs ! » : Fabinho s’enflamme pour Mohamed Salah après un triplé sensationnel lors d’une démonstration de force
Salah démantèle le leader du championnat, Galatasaray, avec un triplé
La superstar égyptienne Mohamed Salah a livré une performance individuelle stupéfiante pour guider Trabzonspor vers une large victoire 4-0 contre le leader de la Süper Lig, Galatasaray, au Papara Park. Le joueur de 34 ans a ouvert le score dès la quatrième minute avant d’offrir à Noah Saviolo le deuxième but de son équipe.
Salah a marqué de nouveau juste avant la mi-temps pour porter le score à 3-0.
Il a complété son triplé à la 80e minute, concluant une soirée parfaite pour le nouvel entraîneur Thomas Reis.
- Seskim Photo TR
Fabinho salue la mentalité implacable de Salah dans les grands matches
S’exprimant après le match, le milieu de terrain de Trabzonspor Fabinho a salué son coéquipier de longue date pour avoir répondu présent sous une immense pression face à leur plus grand rival. Le Brésilien s’est dit ravi de partager à nouveau la pelouse avec Salah, soulignant son niveau d’exigence et sa régularité d’élite.
Fabinho a noté que le travail acharné de l’attaquant inspire une confiance totale à l’ensemble de l’effectif.
« Les grands matches exigent de grands joueurs. On attend des joueurs comme lui qu’ils fassent quelque chose, et Salah est toujours là », a déclaré Fabinho. « C’est un très gros travailleur. Nous sommes plus dangereux avec lui. Son premier triplé, j’en suis incroyablement heureux. Je le félicite. »
Galatasaray craque, les cartons rouges achevant le cauchemar
La soirée de Galatasaray s'est encore davantage délitée en seconde période, alors que Trabzonspor a maintenu une pression incessante. L'entraîneur de l'équipe visiteuse, Okan Buruk, a été envoyé en tribunes à la 72e minute pour protestation, laissant son équipe sans direction sur le bord du terrain.
Le milieu de terrain Lesley Ugochukwu a ensuite reçu un carton rouge direct après une révision de la VAR pour une faute en fin de match.
Cette victoire a permis à Trabzonspor de porter son total à 10 points au classement, affirmant clairement sa présence dans la course au titre.
- Anadolu Agency
Tremplin parfait avant la trêve internationale
Cette victoire historique donne à Trabzonspor une confiance maximale alors que la Süper Lig marque une pause en raison de la prochaine trêve internationale. Reis venant tout juste d’être installé à la tête de l’équipe, le staff profitera de cette coupure pour intégrer davantage ses idées tactiques.
Ayant été directement impliqué sur les quatre buts, Salah aborde cette trêve dans une condition physique optimale.
Trabzonspor cherchera à capitaliser sur cette victoire marquante lorsque le championnat reprendra.
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