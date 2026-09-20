« Les grands matches exigent de grands joueurs ! » : Fabinho s’enflamme pour Mohamed Salah après un triplé sensationnel lors d’une démonstration de force

La superstar égyptienne Mohamed Salah a livré une performance individuelle stupéfiante pour guider Trabzonspor vers une large victoire 4-0 contre le leader de la Süper Lig, Galatasaray, au Papara Park. Le joueur de 34 ans a ouvert le score dès la quatrième minute avant d’offrir à Noah Saviolo le deuxième but de son équipe.

Salah a marqué de nouveau juste avant la mi-temps pour porter le score à 3-0.

Il a complété son triplé à la 80e minute, concluant une soirée parfaite pour le nouvel entraîneur Thomas Reis.



