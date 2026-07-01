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« Les grands joueurs ont toujours changé de club » : les rumeurs de transfert de Morgan Rogers vers Arsenal irritent l’ancien attaquant d’Aston Villa, Tony Cascarino
Les dirigeants ambitieux de Villa Park sont prêts à investir
Villa Park est désormais dirigé par des propriétaires ambitieux : les milliardaires de V Sports se tiennent prêts à débloquer les fonds nécessaires pour renforcer l’effectif. Toutefois, l’entraîneur principal, Unai Emery, se retrouve contraint dans ses mouvements sur le marché des transferts.
Des départs très médiatisés ont déjà été effectués afin d’équilibrer les comptes, tandis que la gestion impressionnante du club et les performances sans réserve des joueurs contribuent à garantir que cette équipe pleine de stars reste compétitive dans les compétitions nationales et continentales.
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Rogers, dans le viseur d’Arsenal, serait évalué à 130 millions de livres sterling.
Le club a savouré la gloire en Ligue Europa lors de la saison 2025-2026, mettant ainsi fin à 30 ans d’attente pour un titre majeur, tandis que sa qualification pour la Ligue des champions a également été scellée par une quatrième place au classement. Aston Villa continue de tenir bon malgré les difficultés financières auxquelles il est confronté.
Le club pourrait toutefois être contraint de céder Rogers, originaire des West Midlands, lors du mercato estival : Arsenal serait fortement intéressé par ce talent de 23 ans. Villa ne lâchera pas facilement, son joyau étant estimé à 130 millions de livres (172 millions de dollars).
Rogers s’est imposé comme un joueur emblématique des Villans, avec 14 buts inscrits lors de chacune des deux dernières saisons, et il figure actuellement dans le groupe des Three Lions pour la Coupe du monde. On comprend aisément pourquoi les tenants du titre de Premier League, à l’Emirates Stadium, seraient désireux de conclure un accord.
Pourquoi les rumeurs de transfert autour de Rogers irritent l’ancien attaquant d’Aston Villa
Interrogé sur la pertinence d’une telle initiative pour l’une ou l’autre des parties concernées, l’ancien attaquant de Villa, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients irlandais de remporter jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL : « J’ai un faible pour Aston Villa, mais le club semble bridé par les règles du football : ses revenus, sa capacité à les générer et à les investir.
Pourtant, Villa a le niveau pour rivaliser. Mais si le club se retrouve à se dire : “Bon, on doit les vendre à Arsenal pour pouvoir fonctionner”, je trouve ça étrange pour le football. Je ne sais pas comment on en est arrivés là. Le terrain semble plus inégal que jamais : Arsenal a généré environ 770 millions l’an dernier, ce qui lui permet d’être très agressif.
« L’année précédente, on a vu Liverpool dépenser 400 millions. Ils ont certes vendu des joueurs eux aussi, mais ils peuvent se montrer incroyablement agressifs, tandis que quiconque ose défier les six premiers a l’impression d’avoir les mains liées. C’est ce que je n’aime pas.
« Les grands joueurs ont toujours changé de club, c’est une constante du football. En début de semaine, j’ai publié un article sur le transfert d’Elliot Anderson à Manchester City. J’y rappelais qu’en 1979, Steve Daley était passé de Wolves à City pour 1,4 million de livres. Il y est resté deux ans avant de rejoindre les Seattle Sounders.
« Évidemment, je ne pense pas que cela arrivera à Elliot Anderson, mais dans ce contexte de grands transferts, il est normal qu’Arsenal veuille recruter un joueur de qualité comme Morgan Rodgers. Je suis simplement surpris, car je veux aussi que Villa reste compétitif. »
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Contrat de Rogers : fin du bail à long terme
Aston Villa n’a donné aucun signe indiquant qu’il était prêt à céder Rogers, et le montant demandé aurait poussé Arsenal à envisager d’autres options – les Gunners n’étant pas totalement convaincus qu’un transfert record pour un joueur britannique soit rentable.
Si Emery et son staff parviennent à convaincre leur meneur de jeu, lié jusqu’en 2031, de rester, le club pourrait, le moment venu, se résoudre à le céder pour lui permettre de relever de nouveaux défis. Mais cette éventualité ne figure pas encore à l’agenda 2026.