Interrogé sur la pertinence d’une telle initiative pour l’une ou l’autre des parties concernées, l’ancien attaquant de Villa, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » permet aux clients irlandais de remporter jusqu’à 100 000 € – a déclaré à GOAL : « J’ai un faible pour Aston Villa, mais le club semble bridé par les règles du football : ses revenus, sa capacité à les générer et à les investir.

Pourtant, Villa a le niveau pour rivaliser. Mais si le club se retrouve à se dire : “Bon, on doit les vendre à Arsenal pour pouvoir fonctionner”, je trouve ça étrange pour le football. Je ne sais pas comment on en est arrivés là. Le terrain semble plus inégal que jamais : Arsenal a généré environ 770 millions l’an dernier, ce qui lui permet d’être très agressif.

« L’année précédente, on a vu Liverpool dépenser 400 millions. Ils ont certes vendu des joueurs eux aussi, mais ils peuvent se montrer incroyablement agressifs, tandis que quiconque ose défier les six premiers a l’impression d’avoir les mains liées. C’est ce que je n’aime pas.

« Les grands joueurs ont toujours changé de club, c’est une constante du football. En début de semaine, j’ai publié un article sur le transfert d’Elliot Anderson à Manchester City. J’y rappelais qu’en 1979, Steve Daley était passé de Wolves à City pour 1,4 million de livres. Il y est resté deux ans avant de rejoindre les Seattle Sounders.

« Évidemment, je ne pense pas que cela arrivera à Elliot Anderson, mais dans ce contexte de grands transferts, il est normal qu’Arsenal veuille recruter un joueur de qualité comme Morgan Rodgers. Je suis simplement surpris, car je veux aussi que Villa reste compétitif. »