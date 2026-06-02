Les grands clubs restent en contact avec leurs stars ! Le BVB risque-t-il finalement de perdre un joueur incontournable cet été ?

« Felix jouera pour nous la saison prochaine, c'est tout à fait clair », a récemment déclaré le directeur sportif Ole Book lorsqu'on lui a demandé si Nmecha était intransférable : « C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Allemagne, et il n'a rien à envier à ses homologues européens. Il joue un rôle essentiel dans notre jeu. »

Toutefois, selon Sky, un léger doute subsiste concernant le maintien du joueur de 25 ans au BVB. Si un club anglais lui proposait une offre financièrement alléchante, Nmecha pourrait monter au créneau pour obtenir un départ anticipé.

Formé à Manchester City, il voit toujours un départ en Premier League comme un aboutissement personnel. Par ailleurs, le BVB ne serait pas en position de refuser une offre colossale émanant de l’élite anglaise, dont la puissance financière est bien supérieure. Eliminé prématurément de la Ligue des champions, le club a manqué son objectif budgétaire de 17 millions d’euros et a perçu au total 30 millions d’euros de moins que la saison précédente dans la compétition.