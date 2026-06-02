Selon Sky, Newcastle United, Manchester United et Manchester City maintiennent le contact avec l’entourage du joueur international allemand, qui a pourtant prolongé en mars son contrat avec Dortmund jusqu’en 2030.
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Les grands clubs restent en contact avec leurs stars ! Le BVB risque-t-il finalement de perdre un joueur incontournable cet été ?
« Felix jouera pour nous la saison prochaine, c'est tout à fait clair », a récemment déclaré le directeur sportif Ole Book lorsqu'on lui a demandé si Nmecha était intransférable : « C'est l'un des meilleurs milieux de terrain d'Allemagne, et il n'a rien à envier à ses homologues européens. Il joue un rôle essentiel dans notre jeu. »
Toutefois, selon Sky, un léger doute subsiste concernant le maintien du joueur de 25 ans au BVB. Si un club anglais lui proposait une offre financièrement alléchante, Nmecha pourrait monter au créneau pour obtenir un départ anticipé.
Formé à Manchester City, il voit toujours un départ en Premier League comme un aboutissement personnel. Par ailleurs, le BVB ne serait pas en position de refuser une offre colossale émanant de l’élite anglaise, dont la puissance financière est bien supérieure. Eliminé prématurément de la Ligue des champions, le club a manqué son objectif budgétaire de 17 millions d’euros et a perçu au total 30 millions d’euros de moins que la saison précédente dans la compétition.
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Le BVB devrait disposer de tous les atouts nécessaires pour recruter Felix Nmecha à l’été 2026.
Toutefois, le BVB détient pour l’instant un léger avantage : si le club aurait inscrit une clause libératoire dans la prolongation de Nmecha, celle-ci ne prendra effet qu’en 2027, à hauteur de 80 millions d’euros, selon Bild. Un an plus tard, en 2028, le montant descendrait à 70 millions. Conséquence : si un club souhaite recruter Nmecha dès cet été, il devra sans doute aligner une somme proche de 100 millions d’euros pour faire vaciller le BVB.
Mardi, le joueur a rejoint l’équipe nationale pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. D’après les dernières impressions, il devrait être aligné d’entrée par le sélectionneur Julian Nagelsmann, aux côtés d’Aleksandar Pavlovic, au milieu de terrain allemand pour le match d’ouverture. Des performances convaincantes sur la scène mondiale risquent d’accroître encore sa valeur marchande et d’élargir le cercle des prétendants.
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Felix Nmecha a subi un revers cuisant au BVB et se bat désormais pour une place de titulaire à la Coupe du monde.
Nmecha s’était donné à fond pendant et après la saison de Bundesliga pour décrocher un rôle plus important lors de la Coupe du monde. En mars, peu avant le dernier stage de préparation et la sélection définitive, il s’était déchiré un ligament latéral du genou, ce qui remettait alors en question sa participation au Mondial. Mais, après une rééducation sans accroc, il a finalement retrouvé les terrains juste à temps pour postuler à une place dans l’avion vers le Qatar. Dès la dernière journée de Bundesliga bouclée, il s’est envolé vers l’Algarve afin d’affiner sa préparation dans le cadre d’un programme d’entraînement individualisé.
« Felix est un joueur de haut niveau qui a tout ce qu’il faut pour devenir un jour l’un des meilleurs au monde à ce poste », s’est enthousiasmé le sélectionneur national lors de l’annonce officielle de la liste des 23.