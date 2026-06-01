Selon le magazine « kicker », un prêt de Darvich au SV Elversberg, fraîchement promu en Bundesliga 2, se précise. Les clubs plus prestigieux qui s'intéressaient à lui devront donc renoncer.
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Les grands clubs qui convoitaient le jeune prodige du VfB Stuttgart repartent bredouilles. Noah Darvich s’apprêterait à signer un transfert surprise
Selon nos informations, le Werder Brême, le SC Fribourg (club formateur de Darvich), le VfL Wolfsburg et le Hertha BSC ont tenté de recruter ce milieu de terrain de 19 ans, qui n’a pas encore disputé le moindre match officiel avec l’équipe première du VfB Stuttgart en Bundesliga.
La future présence d’Elversberg en Bundesliga joue en sa faveur face à Wolfsburg, fraîchement relégué, et au Hertha, tandis que l’environnement moins exigeant en Sarre constitue un atout face au Werder et à Fribourg. À Elversberg, club qui a manqué de peu la montée en 2025 avant de réaliser l’année suivante une promotion surprise en Bundesliga, Darvich pourrait continuer à se développer « dans un environnement serein », analyse lemagazine Kicker.
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Noah Darvich, milieu de terrain du VfB Stuttgart, affiche une progression prometteuse, bien qu’il n’ait pas encore connu sa première apparition en Bundesliga.
Au cours de la saison écoulée, Darvich a attiré l’attention de plusieurs clubs de première et deuxième divisions grâce à ses performances constamment solides avec la réserve du VfB en troisième division. Le champion du monde et d’Europe U17 2023 a marqué dix buts et délivré six passes décisives. Polyvalent, il peut occuper le poste de milieu offensif, que ce soit en numéro 10 ou sur les ailes, voire jouer en numéro 8.
Malgré ces performances prometteuses et les éloges de l’entraîneur professionnel Sebastian Hoeneß, Darvich n’a pas encore été appelé avec l’équipe première du VfB. Fin août 2025, il a intégré pour l’unique fois le groupe professionnel pour la 2^e journée de Bundesliga.
« Noah est prêt, il a connu une progression très nette ces derniers mois », déclarait Hoeneß fin février au journal Bild à propos de ce joyau du milieu de terrain. Recruté l’été dernier, Darvich devait d’abord « faire la différence » en troisième division, ce qu’il commence à faire, démontrant ainsi sa maturité. Je suis très satisfait de son évolution. Il a beaucoup à offrir, ce qui le qualifie pour des missions plus importantes. Il doit absolument continuer sur cette voie », a déclaré Hoeneß.
À long terme, le VfB compte sur lui et son contrat court jusqu’en 2029. Un prêt probable à Elversberg, club connu pour lancer les jeunes talents, pourrait lui offrir le temps de jeu nécessaire pour franchir un cap.
Fisnik Asllani, Paul Wanner ou Nick Woltemade illustrent parfaitement cette dynamique, et David Mokwa pourrait bientôt suivre la même trajectoire. Arrivé cet hiver à Elversberg pour remplacer Younes Ebnoutalib, ce dernier avait été recruté en Regionalliga avant d’être cédé à l’Eintracht Francfort douze mois plus tard. Après des débuts timides à Hoffenheim, il a franchi un cap en inscrivant six buts lors de la phase retour de deuxième division, dont un doublé lors de la victoire 3-0 contre le Preußen Münster à la dernière journée, qui a validé la montée en Bundesliga.
Noah Darvich évolue déjà au FC Barcelone depuis deux ans.
Darvich, qui portait le brassard de capitaine lors des sacres mondiaux et européens de l’Allemagne chez les U17, a déjà connu une étape singulière dans sa jeune carrière. À 16 ans, il quitte le SC Fribourg pour rejoindre le FC Barcelone durant l’été 2023.
Au Barça, il espérait gravir les échelons jusqu’au sommet en passant par l’équipe réserve d’un grand club international, mais il est finalement rentré en Allemagne au bout de deux ans.
«Barcelone a été une grande aventure. C’était comme dans un film. J’ai pu jouer et m’entraîner avec mes idoles d’enfance », a-t-il confié à l’occasion de son arrivée au VfB. Au quotidien, ses deux saisons se sont déroulées au sein de l’équipe B, en troisième division espagnole, où il a progressivement perdu son statut de titulaire.
L’été dernier, le VfB a déboursé un million d’euros pour recruter le jeune milieu de terrain. « Nous percevons encore un net potentiel de progression, notamment en raison de son jeune âge, et nous sommes convaincus que Noah connaîtra un parcours très positif sous le maillot du VfB », avait alors souligné le directeur sportif Fabian Wohlgemuth. Après un prêt à Elversberg, Darvich pourrait bien prendre son envol au VfB lors de la saison 2027/28.
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Noah Darvich : ses statistiques pour la saison 2025/26
Jeux
29
buts
10 passes décisifs.
Passes décisives
6