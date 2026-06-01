Au cours de la saison écoulée, Darvich a attiré l’attention de plusieurs clubs de première et deuxième divisions grâce à ses performances constamment solides avec la réserve du VfB en troisième division. Le champion du monde et d’Europe U17 2023 a marqué dix buts et délivré six passes décisives. Polyvalent, il peut occuper le poste de milieu offensif, que ce soit en numéro 10 ou sur les ailes, voire jouer en numéro 8.

Malgré ces performances prometteuses et les éloges de l’entraîneur professionnel Sebastian Hoeneß, Darvich n’a pas encore été appelé avec l’équipe première du VfB. Fin août 2025, il a intégré pour l’unique fois le groupe professionnel pour la 2^e journée de Bundesliga.

« Noah est prêt, il a connu une progression très nette ces derniers mois », déclarait Hoeneß fin février au journal Bild à propos de ce joyau du milieu de terrain. Recruté l’été dernier, Darvich devait d’abord « faire la différence » en troisième division, ce qu’il commence à faire, démontrant ainsi sa maturité. Je suis très satisfait de son évolution. Il a beaucoup à offrir, ce qui le qualifie pour des missions plus importantes. Il doit absolument continuer sur cette voie », a déclaré Hoeneß.

À long terme, le VfB compte sur lui et son contrat court jusqu’en 2029. Un prêt probable à Elversberg, club connu pour lancer les jeunes talents, pourrait lui offrir le temps de jeu nécessaire pour franchir un cap.

Fisnik Asllani, Paul Wanner ou Nick Woltemade illustrent parfaitement cette dynamique, et David Mokwa pourrait bientôt suivre la même trajectoire. Arrivé cet hiver à Elversberg pour remplacer Younes Ebnoutalib, ce dernier avait été recruté en Regionalliga avant d’être cédé à l’Eintracht Francfort douze mois plus tard. Après des débuts timides à Hoffenheim, il a franchi un cap en inscrivant six buts lors de la phase retour de deuxième division, dont un doublé lors de la victoire 3-0 contre le Preußen Münster à la dernière journée, qui a validé la montée en Bundesliga.