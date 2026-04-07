Selon le journal français L'Équipe, les discussions entre le club et le joueur se seraient nettement intensifiées ces dernières semaines. À présent, un accord serait sur le point d'être conclu ; il ne resterait plus qu'à régler quelques derniers détails.
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Les grands clubs auraient essuyé un refus ! Le FC Liverpool serait sur le point de prolonger le contrat de sa star défensive
La durée du contrat que Konaté va signer avec les Reds n'est pas précisée dans l'article, mais il semble au moins certain que Liverpool devance le départ sans indemnité de transfert de sa star défensive. En effet, le joueur de 26 ans aurait pu quitter le club de Premier League sans indemnité de transfert, son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison.
En cas de prolongation, les nombreux grands clubs européens qui auraient manifesté leur intérêt pour Konaté ces derniers mois se verraient également éconduits. Le Real Madrid, en tête de liste, aurait notamment placé le défenseur central en tête de ses priorités.
Les Merengues pourraient perdre cet été deux piliers défensifs de longue date, David Alaba et Antonio Rüdiger. Le départ de l'Autrichien semble quasi certain en raison de la fin de son contrat, tandis que l'avenir du joueur international allemand, dont le contrat arrive également à échéance, reste incertain.
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Le Bayern serait également dans la course pour Konaté
Entre-temps, le FC Bayern Munich aurait également été sur les rangs pour Konaté, afin d'éviter un départ imminent de son pilier défensif Dayot Upamecano. Mais entre-temps, le Français a prolongé son contrat avec le club allemand le plus titré.
Konaté joue pour les Reds depuis 2021, date à laquelle il a quitté le RB Leipzig pour Liverpool pour un montant de 40 millions d'euros. Cette saison, il a toujours fait partie de l'équipe titulaire sous les ordres de l'entraîneur Arne Slot : il a inscrit deux buts en 42 matches toutes compétitions confondues.
Ibrahima Konaté au FC Liverpool : statistiques de la saison 2025/26
Concours
Matchs
Buts
Cartons jaunes
Premier League
29
1
6
Ligue des champions
8
1
-
Coupe d'Angleterre
4
-
1
Community Shield
1
-
1