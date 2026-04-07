Les grands clubs auraient essuyé un refus ! Le FC Liverpool serait sur le point de prolonger le contrat de sa star défensive

La durée du contrat que Konaté va signer avec les Reds n'est pas précisée dans l'article, mais il semble au moins certain que Liverpool devance le départ sans indemnité de transfert de sa star défensive. En effet, le joueur de 26 ans aurait pu quitter le club de Premier League sans indemnité de transfert, son contrat arrivant à échéance à la fin de la saison.

En cas de prolongation, les nombreux grands clubs européens qui auraient manifesté leur intérêt pour Konaté ces derniers mois se verraient également éconduits. Le Real Madrid, en tête de liste, aurait notamment placé le défenseur central en tête de ses priorités.

Les Merengues pourraient perdre cet été deux piliers défensifs de longue date, David Alaba et Antonio Rüdiger. Le départ de l'Autrichien semble quasi certain en raison de la fin de son contrat, tandis que l'avenir du joueur international allemand, dont le contrat arrive également à échéance, reste incertain.