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« Les Glazer et Sir Jim Ratcliffe doivent partir ! » - Le Manchester United Muslim Supporters' Club réclame un rachat après les commentaires controversés du copropriétaire sur l'immigration
Ratcliffe persiste et signe avec ses propos controversés
Ratcliffe a suscité une nouvelle vague d’indignation parmi les fidèles de Manchester United après avoir réitéré ses points de vue controversés sur l’immigration lors d’une récente interview. Bien qu’il ait auparavant présenté ses excuses après avoir affirmé en février que le Royaume-Uni avait été « colonisé par des immigrés », le milliardaire de 73 ans a semblé persister dans sa position lors d’une apparition très médiatisée dans l’émission « Big Boss » de la BBC.
Au cours de l’émission, Ratcliffe est revenu sur l’histoire britannique tout en déplorant l’état actuel du pays. « Nous avions le plus grand empire du monde. Nous étions un grand peuple. Nous avons remporté deux guerres mondiales. Nous sommes des gens bons et honnêtes. Mais malheureusement, à l’heure actuelle, je pense que le Royaume-Uni est sur le déclin. Il est assez difficile de voir comment nous pourrions l’enrayer. Personne n’est assez ferme pour s’attaquer au problème de l’immigration. Personne n’est assez ferme pour s’attaquer au problème des aides sociales. Mais quelqu’un doit le faire. »
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Le club de supporters perd confiance dans la direction
Le Manchester United Muslim Supporters' Club, qui représente une part significative de la base mondiale de supporters, a répondu à ces propos par un puissant communiqué de 750 mots. Le groupe a clairement indiqué qu’il ne croyait plus que la structure de direction actuelle soit apte à faire avancer Manchester United.
Soulignant la nature inclusive du club, le communiqué du MUMSC disait : « Nos joueurs, membres du personnel, stadiers, équipes de sécurité et supporters viennent de différents pays, cultures, groupes ethniques, religions et horizons. Manchester United ne serait pas Manchester United sans eux. Cette diversité n’est pas une faiblesse de Manchester United. Elle fait partie de Manchester United. Origines différentes. Croyances différentes. Politiques différentes. Un seul Manchester United. Manchester United n’appartient pas, sur le plan affectif, à des fonds d’investissement, des actionnaires ou des milliardaires. Il appartient aux générations de supporters qui ont hérité de ce club de leurs parents et grands-parents, et qui le transmettront un jour à leurs enfants. »
Exige une prise de contrôle totale
Le timing de ces commentaires n'a fait qu'ajouter à la tension à Old Trafford, alors que Manchester United traverse une série de résultats misérables sur le terrain. L'équipe de Michael Carrick a déjà subi deux défaites en Premier League et a été éliminée de la Carabao Cup par Brighton plus tôt cette semaine.
Le groupe de supporters s'est montré inflexible dans son évaluation finale de la situation au Théâtre des Rêves. « Nous aimons Manchester United. Ce club est tout ce que nous connaissons et, quand il s'agit de football, ce sera tout ce que nous connaîtrons jamais. C'est précisément pour cela que nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est plus grand qu'une défaite. Plus grand qu'un entraîneur. Plus grand qu'une saison. Il s'agit de la direction, du leadership et de l'identité du Manchester United Football Club. Après des années de déclin, de promesses non tenues et d'échecs répétés, le Manchester United Muslim Supporters' Club n'a plus confiance dans la structure actuelle de l'actionnariat du Manchester United Football Club. Trop, c'est trop. Il est temps que ça change. Les Glazer et Sir Jim Ratcliffe doivent partir. »
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Des inquiétudes autour d’une rhétorique répétée
Ce n’est pas la première fois que le MUMSC se sent contraint de s’opposer publiquement à Ratcliffe à cause de ses déclarations. Le groupe avait déjà fait part de sa désapprobation plus tôt dans l’année, lorsque ses propos sur le pays « colonisé » avaient émergé pour la première fois, et les dernières remarques de Ratcliffe ont poussé le MUMSC à s’exprimer sur X, quelques jours seulement après que des supporters ont protesté contre la direction avant leur défaite 1-0 dans le derby face à Manchester City avec une banderole portant l’inscription : « the way you treat us is a disgrace ».
Le groupe a exprimé sa frustration de voir le patron d’INEOS revenir sur ces sujets clivants si peu de temps après ses précédentes excuses. « Plus tôt cette année, le MUMSC a publiquement interpellé Sir Jim Ratcliffe après ses commentaires selon lesquels le Royaume-Uni avait été “colonisé par des immigrés”. Nous avons condamné ces propos à l’époque. Il s’est ensuite excusé pour son “choix de mots”. Nous espérions que la leçon avait été retenue. De toute évidence, ce n’est pas le cas. Cette semaine, Sir Jim a de nouveau placé l’immigration et les personnes qui perçoivent des prestations au centre de son explication des problèmes de la Grande-Bretagne, en affirmant que personne n’est “assez dur” pour s’attaquer à l’un comme à l’autre. Nous jugeons ces derniers commentaires profondément décevants et totalement inacceptables. »
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