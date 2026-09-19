« Les Glazer et Sir Jim Ratcliffe doivent partir ! » - Le Manchester United Muslim Supporters' Club réclame un rachat après les commentaires controversés du copropriétaire sur l'immigration

Ratcliffe a suscité une nouvelle vague d’indignation parmi les fidèles de Manchester United après avoir réitéré ses points de vue controversés sur l’immigration lors d’une récente interview. Bien qu’il ait auparavant présenté ses excuses après avoir affirmé en février que le Royaume-Uni avait été « colonisé par des immigrés », le milliardaire de 73 ans a semblé persister dans sa position lors d’une apparition très médiatisée dans l’émission « Big Boss » de la BBC.

Au cours de l’émission, Ratcliffe est revenu sur l’histoire britannique tout en déplorant l’état actuel du pays. « Nous avions le plus grand empire du monde. Nous étions un grand peuple. Nous avons remporté deux guerres mondiales. Nous sommes des gens bons et honnêtes. Mais malheureusement, à l’heure actuelle, je pense que le Royaume-Uni est sur le déclin. Il est assez difficile de voir comment nous pourrions l’enrayer. Personne n’est assez ferme pour s’attaquer au problème de l’immigration. Personne n’est assez ferme pour s’attaquer au problème des aides sociales. Mais quelqu’un doit le faire. »