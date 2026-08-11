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« Les gens vont comparer ça à Pep après 10 matches » : Enzo Maresca se prépare à l’« impossible » défi de Manchester City
Dans l’ombre d’une légende
Succéder à Guardiola à City est une tâche que beaucoup considéreraient comme la plus difficile du football mondial, mais Maresca est prêt à assumer cette attention. Après que Guardiola a mis fin à son mandat riche en trophées avec 17 titres majeurs, dont six sacres en Premier League, les attentes dans la moitié bleue de Manchester restent extrêmement élevées. Maresca, qui s’est exprimé devant les médias lors de la tournée de pré-saison du club à Séoul, a reconnu que sa performance serait mesurée à l’aune du niveau fixé par le Catalan dès le premier coup de sifflet de la nouvelle saison.
Évoquant les comparaisons inévitables, Maresca s’est montré franc sur la pression à laquelle il fait face. « Après 10 matches, si nous avons 10 points, 20 points, 30 points. Les gens compareront avec Pep après 10 matches, cela ne me met pas de pression », a-t-il expliqué. « Je l’ai dit de nombreuses fois quand j’étais à Leicester ou à Chelsea, c’est le meilleur entraîneur du monde sur les 15 ou 20 dernières années. »
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En quête de sagesse auprès de la légende
La préparation d’une transition aussi monumentale passe par la sagesse traditionnelle du football. Pour s’assurer qu’il soit prêt à relever le défi, Maresca a rencontré Guardiola à Barcelone peu avant sa nomination officielle afin d’évoquer le fonctionnement interne de l’effectif.
« Nous avons passé quelques heures ensemble, a déclaré Maresca. Nous avions prévu avant la fin de la saison ici de passer un peu de temps ensemble pendant les vacances d’été. J’aime parfois arriver sans a priori pour voir les choses par moi-même, mais il est resté ici si longtemps qu’il a ses opinions. Mais il faut aussi arriver et voir les choses par soi-même, avoir une vision d’ensemble. »
S’adapter à une Premier League en mutation
Maresca a constaté des changements importants dans l'élite anglaise depuis son précédent passage comme adjoint, notamment l'importance croissante des phases arrêtées et des systèmes défensifs en un contre un. Malgré ces tendances tactiques, l'ancien entraîneur de Leicester estime que la Premier League reste le sommet de ce sport en raison de l'incroyable concentration de talent et d'expertise sur les bancs dans toute la division.
« C'est à cause de la qualité des joueurs, de la qualité des entraîneurs, de l'organisation de la Premier League. C'est complètement différent par rapport aux autres pays », a souligné Maresca. « Quel championnat peut rivaliser avec la Premier League ? L'Espagne ? Barcelone, le Real Madrid, oui, mais ensuite le reste n'est pas au même niveau. Il y a ici six équipes qui sont plus ou moins à ce niveau. »
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Construire un groupe de leaders
L’un des dossiers les plus urgents pour le nouvel entraîneur concerne la désignation d’un nouveau capitaine du club après le départ de Bernardo Silva. Le groupe de leaders actuel comprend Ruben Dias, Rodri et Erling Haaland, mais l’entraîneur tient à ce qu’une présence issue du centre de formation soit maintenue.
« À Leicester et à Chelsea, j’avais une règle : quand nous marquions, le capitaine devait venir sur le banc, non pas pour célébrer, mais pour recevoir des consignes. Mais s’il marque, alors il peut célébrer », a déclaré Maresca. « Si Erling est le capitaine, nous avons un problème, vous imaginez ? Si vous avez vu le match contre le K-League XI mercredi, quand nous avons marqué le premier but, Ruben est venu vers le banc. Je pense que, même si ce n’est que deux ou trois minutes, il y a toujours quelque chose à ajuster. Pour le moment, nous en avons trois ou quatre [dans le groupe de leaders] et il nous en manque un. »
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