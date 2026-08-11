Succéder à Guardiola à City est une tâche que beaucoup considéreraient comme la plus difficile du football mondial, mais Maresca est prêt à assumer cette attention. Après que Guardiola a mis fin à son mandat riche en trophées avec 17 titres majeurs, dont six sacres en Premier League, les attentes dans la moitié bleue de Manchester restent extrêmement élevées. Maresca, qui s’est exprimé devant les médias lors de la tournée de pré-saison du club à Séoul, a reconnu que sa performance serait mesurée à l’aune du niveau fixé par le Catalan dès le premier coup de sifflet de la nouvelle saison.

Évoquant les comparaisons inévitables, Maresca s’est montré franc sur la pression à laquelle il fait face. « Après 10 matches, si nous avons 10 points, 20 points, 30 points. Les gens compareront avec Pep après 10 matches, cela ne me met pas de pression », a-t-il expliqué. « Je l’ai dit de nombreuses fois quand j’étais à Leicester ou à Chelsea, c’est le meilleur entraîneur du monde sur les 15 ou 20 dernières années. »