« Les gens s'inquiètent ! » - La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, riposte à la presse espagnole après une affirmation surprenante

En tant que capitaine de l'équipe de France, Mbappé s'est également penché sur l'état actuel du groupe et s'est demandé si celui-ci s'était amélioré depuis sa défaite dramatique en finale de la Coupe du monde 2022. « Nous avons plus de talent, plus de potentiel, mais sommes-nous plus forts ? Je ne sais pas. Les résultats nous le diront. Mais quand on voit les performances des joueurs, il y a de quoi être optimiste. C'est passionnant. Mais pour être considérée comme forte, il faut gagner et le prouver sur le terrain. J'ai vu des équipes françaises talentueuses qui n'ont pas gagné. Au final, seule la victoire compte », a-t-il expliqué.

Mbappé a également rejeté l’idée selon laquelle le fait d’être favoris du tournoi constituerait un fardeau pour l’équipe, déclarant : « Non, ce n’est pas dangereux car on peut redescendre très vite sur terre. Le Sénégal va nous attaquer de front si nous nous prenons pour des champions du monde dès le début, et nous redescendrons vite sur terre. Ce n’est pas la mentalité de l’équipe. Nous avons cette attitude insouciante parce que nous sommes un groupe jeune, mais nous sommes aussi conscients qu’il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif ultime. Il y aura une première compétition avec la phase de groupes, puis une deuxième avec la phase à élimination directe. »