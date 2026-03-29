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« Les gens s'inquiètent ! » - La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, riposte à la presse espagnole après une affirmation surprenante
Mbappé balaye d'un revers de main les inquiétudes concernant son engagement envers Madrid
L'attaquant a répondu aux allégations relayées par les médias espagnols selon lesquelles il économiserait son énergie en vue de la prochaine Coupe du monde plutôt que de se donner à fond pour le Real Madrid. Lors d'une récente interview accordée à Téléfoot, le Français a balayé d'un revers de main l'idée selon laquelle il pourrait faire l'impasse sur certains matchs de club pour rester en forme pour les Bleus.
« Oui, bien sûr que je veux gagner avec le Real. En Espagne, certains s’inquiètent un peu que je ne joue pas, ils pensent que je vais filer directement à la Coupe du monde (rires). Mais c’est extrêmement important », a déclaré Mbappé. « Nous sommes toujours en lice en Liga et en Ligue des champions. En Ligue des champions, nous allons affronter une grande équipe (le Bayern), probablement la plus en forme du moment, et s’il y a une équipe capable de les battre, c’est bien le Real Madrid. »
- AFP
Arbeloa soutient son attaquant emblématique
L'entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, n'a pas caché son soutien à Kylian Mbappé, rejetant toute idée selon laquelle le joueur ne serait pas prêt à s'engager sur les deux fronts. Malgré de récentes craintes liées à des blessures qui ont contraint l'attaquant à rester sur la touche, l'entraîneur insiste sur le fait que sa star est en forme pour répondre aux exigences du football de haut niveau. S'exprimant à ce sujet, Arbeloa a exprimé sa totale confiance dans la condition physique de son joueur clé : « Je ne vois aucun problème à ce qu'il rejoigne son équipe nationale. S'ils les convoquent, c'est parce qu'ils sont très bons. »
Évaluation de la force des Bleus
En tant que capitaine de l'équipe de France, Mbappé s'est également penché sur l'état actuel du groupe et s'est demandé si celui-ci s'était amélioré depuis sa défaite dramatique en finale de la Coupe du monde 2022. « Nous avons plus de talent, plus de potentiel, mais sommes-nous plus forts ? Je ne sais pas. Les résultats nous le diront. Mais quand on voit les performances des joueurs, il y a de quoi être optimiste. C'est passionnant. Mais pour être considérée comme forte, il faut gagner et le prouver sur le terrain. J'ai vu des équipes françaises talentueuses qui n'ont pas gagné. Au final, seule la victoire compte », a-t-il expliqué.
Mbappé a également rejeté l’idée selon laquelle le fait d’être favoris du tournoi constituerait un fardeau pour l’équipe, déclarant : « Non, ce n’est pas dangereux car on peut redescendre très vite sur terre. Le Sénégal va nous attaquer de front si nous nous prenons pour des champions du monde dès le début, et nous redescendrons vite sur terre. Ce n’est pas la mentalité de l’équipe. Nous avons cette attitude insouciante parce que nous sommes un groupe jeune, mais nous sommes aussi conscients qu’il reste encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif ultime. Il y aura une première compétition avec la phase de groupes, puis une deuxième avec la phase à élimination directe. »
- AFP
S'adapter au rôle de capitaine
La star du Real Madrid continue de s’affirmer dans son rôle de leader au sein de l’équipe nationale, soulignant à quel point ses responsabilités ont évolué à mesure qu’il a mûri. « Je comprends parfaitement le rôle que l’entraîneur et les joueurs attendent de moi, la place qu’ils veulent que j’occupe. [Ce que j’ai appris de ce rôle, c’est] que je dois assister à davantage de conférences de presse (rires). Avant, j’étais le jeune talent, la cerise sur le gâteau. Puis je suis devenu un joueur important, la star sur laquelle tout le monde se concentre. Les gens prennent soin de vous. Et maintenant, en 2026, c’est moi qui dois prendre soin de tout le monde. Ça fait bizarre de parler comme un vieil homme. »