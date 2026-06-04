« Karim était en vacances et m’avait accompagné sur le tournage de DSDS. J’ai appelé Ben en lui disant : “Prends les colis, s’il te plaît” », se souvient Loredana, l’épouse d’Adeyemi, dans le documentaire, évoquant le déclencheur du scandale.

Ce Ben, meilleur ami du joueur professionnel de Dortmund, est rapidement contrôlé par la police à l’aéroport. Ce qui devait être un simple service entre amis vire au cauchemar dans le terminal.

L’ami du joueur ignorait totalement le contenu des paquets. Dans le documentaire, Ben raconte : « J’ai pris les paquets tels quels pour les emporter à l’aéroport. Devant le policier, j’ai découvert une cagoule, un couteau à cran d’arrêt, un poing américain et divers petits objets. J’ai juste pensé : “Ce n’est pas possible.” »