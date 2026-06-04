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Jochen Tittmar

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« Les gens ne comprennent pas, je n’ai pas une petite amie comme les autres » : l’attaquant du BVB Karim Adeyemi se confie sur l’affaire « Mystery Box »

Bundesliga
Borussia Dortmund
K. Adeyemi

Karim Adeyemi a écopé d’une amende d’environ 500 000 euros dans l’affaire de la « Mystery Box ». L’attaquant du Borussia Dortmund sort enfin du silence pour s’expliquer.

Dans le documentaire AmazonPrime « Loredana & Karim - Love & Drama », l’attaquant livre, au cours de l’épisode 2, sa version personnelle et explosive des faits, offrant un aperçu d’un malentendu surréaliste né d’une commande en ligne fatidique.

  • « Karim était en vacances et m’avait accompagné sur le tournage de DSDS. J’ai appelé Ben en lui disant : “Prends les colis, s’il te plaît” », se souvient Loredana, l’épouse d’Adeyemi, dans le documentaire, évoquant le déclencheur du scandale. 

    Ce Ben, meilleur ami du joueur professionnel de Dortmund, est rapidement contrôlé par la police à l’aéroport. Ce qui devait être un simple service entre amis vire au cauchemar dans le terminal. 

    L’ami du joueur ignorait totalement le contenu des paquets. Dans le documentaire, Ben raconte : « J’ai pris les paquets tels quels pour les emporter à l’aéroport. Devant le policier, j’ai découvert une cagoule, un couteau à cran d’arrêt, un poing américain et divers petits objets. J’ai juste pensé : “Ce n’est pas possible.” »

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    Adeyemi : « C’était un site de chasse, ou quelque chose dans le genre. »

    Les objets interdits ont été légalement attribués au joueur professionnel du BVB. Comment un footballeur de Bundesliga, très bien rémunéré, se procure-t-il des armes prohibées ? 

    Le joueur tente de se justifier : pas de projet criminel, juste une commande en ligne « un peu bizarre ». Il aurait acheté une « Mystery Box », dont le contenu exact n’est pas connu de l’acheteur au moment de la transaction.

    « J’ai commandé sur un site de chasse ou un truc du genre, où l’on connaît à l’avance le type d’objets possibles : un poing américain, un petit couteau de poche… N’importe quoi, en fait, une vraie Mystery Box », a expliqué le joueur de 24 ans.

  • Adeyemi fait valoir son instinct protecteur pour défendre Loredana

    Selon Adeyemi, cette virée shopping était motivée par un instinct protecteur envers sa compagne, qui, en tant que rappeuse, est sous les feux des projecteurs. La peur pour ses proches aurait brouillé son jugement. 

    « Si j’étais seul et que quelqu’un voulait m’agresser, qu’il le fasse, mais pas ma famille. Les gens ne comprennent pas : je n’ai pas une femme comme les autres, j’ai une rappeuse. Pour moi, une personnalité publique doit pouvoir se défendre elle-même. Je me suis dit : si je peux le commander, ce n’est pas illégal. »

  • VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Adeyemi a dû s'acquitter d'une somme de 450 000 euros.

    La justice n’a manifesté aucune indulgence face à ce raisonnement farfelu. La législation allemande sur les armes ne laisse aucune place à l’ambiguïté en ce qui concerne les poings américains et les couteaux à ressort, raison pour laquelle le joueur international a finalement dû accepter cette lourde amende de plus de 450 000 euros. 