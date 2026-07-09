Les statistiques du match face à la Belgique confirment les difficultés de l’attaquant. Pulisic n’est resté sur le terrain que 45 minutes, durant lesquelles il n’a quasiment rien réussi. Onze pertes de balle en une seule mi-temps en disaient long, avant qu’une blessure à la cheville ne scelle sa sortie prématurée. Ce fut la fin peu glorieuse d’un tournoi déjà médiocre : en quatre matches de Coupe du monde, l’ailier n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive.

Cette crise sportive mobilise désormais les figures de proue du football américain. Landon Donovan, en tête de file, n’a pas mâché ses mots. L’ancien international de 44 ans, qui a autrefois évolué en Bundesliga au FC Bayern Munich, a qualifié les performances de l’attaquant de « décevantes » dans le podcast « Unfiltered Soccer ».