Pulisic, autrefois acclamé comme le sauveur du football américain, a tiré un bilan sans concession après la défaite. « Au final, ça n’a tout simplement pas suffi de notre part. Nous n’étions tout simplement pas assez bons », a déclaré le joueur de 27 ans. Mais cette prise de conscience de l’ancien joueur de Dortmund ne suffit pas dans son pays natal. Après cette élimination amère, un vif débat a éclaté aux États-Unis au sujet de ce joueur phare.
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« Les gens en ont ras-le-bol » : critique sans concession à l'encontre de la star américaine Christian Pulisic après l'élimination de son équipe en Coupe du monde
Les statistiques du match face à la Belgique confirment les difficultés de l’attaquant. Pulisic n’est resté sur le terrain que 45 minutes, durant lesquelles il n’a quasiment rien réussi. Onze pertes de balle en une seule mi-temps en disaient long, avant qu’une blessure à la cheville ne scelle sa sortie prématurée. Ce fut la fin peu glorieuse d’un tournoi déjà médiocre : en quatre matches de Coupe du monde, l’ailier n’a inscrit aucun but et n’a délivré qu’une seule passe décisive.
Cette crise sportive mobilise désormais les figures de proue du football américain. Landon Donovan, en tête de file, n’a pas mâché ses mots. L’ancien international de 44 ans, qui a autrefois évolué en Bundesliga au FC Bayern Munich, a qualifié les performances de l’attaquant de « décevantes » dans le podcast « Unfiltered Soccer ».
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Critiques virulentes : Christian Pulisic sous le feu des critiques aux États-Unis
Dans le même temps, Donovan a livré un aperçu des coulisses de l’équipe américaine, laissant entrevoir des tensions entre Pulisic et son entourage. « Je parle avec des membres de la Fédération américaine de football. Je parle avec ses sponsors. Je parle avec ses coéquipiers. Je parle au staff technique et aux soigneurs », a-t-il expliqué avant d’ajouter : « Les gens en ont marre de la façon dont les choses sont gérées autour de lui. On a tout simplement l’impression qu’on ne peut pas l’approcher. »
Outre Donovan, plusieurs figures influentes du football féminin américain, dont Carli Lloyd, ont également commenté la situation. L’ex-internationale, qui décrypte la Coupe du monde pour la chaîne Fox, a d’ailleurs pointé du doigt le capitaine lors de la retransmission en direct : « Je ne l’ai pas suffisamment vu à l’œuvre dans ce match, ni d’ailleurs pendant toute la Coupe du monde. »
Pulisic dans la ligne de mire : « Il s'est ménagé pendant toute la Coupe du monde »
Les déclarations de Pulisic après la défaite contre la Belgique ont suscité une vive polémique. Le joueur a affirmé qu’il avait désormais surtout « le temps de se reposer ». Lloyd a enfoncé le clou sur les réseaux sociaux en critiquant l’attitude du joueur : « On se repose quand la carrière de footballeur est terminée. Point barre. »
Sydney Leroux, autre internationale chevronnée, a abondé dans le même sens. La championne du monde de 36 ans a également réagi sur les réseaux sociaux, non sans une bonne dose de sarcasme : « Il s’est ménagé pendant toute la Coupe du monde. »
Pour Pulisic, ces réactions marquent un creux dans sa carrière internationale, entamée en 2016 et ponctuée à ce jour de 90 sélections et 33 buts. L’affaire provoque un tollé médiatique aux États-Unis et alimente déjà les débats sur le rôle de l’ancien prodige, qui devraient s’intensifier dans les semaines à venir.
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