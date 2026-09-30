Dans un rebondissement spectaculaire pour le football français, Bordeaux a confirmé qu’un accord avait été trouvé pour que le club change de mains pour le prix symbolique de seulement 1 €. L’accord prévoit que la société détenue par Gerard Lopez cède le contrôle de l’équipe en difficulté à une nouvelle entreprise, Park Bench.

Si le prix d’achat est incroyablement bas, les nouveaux propriétaires reprennent un énorme fardeau financier. Le club a annoncé que l’opération était conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. En acceptant d’absorber ces passifs importants, Park Bench a offert à l’institution une bouffée d’oxygène que beaucoup craignaient de ne jamais voir arriver après des mois de pression économique croissante et de défaillances administratives.







