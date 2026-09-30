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Les géants français de Bordeaux officiellement sauvés de la disparition dans un sensationnel rachat à 1 €
Un prix symbolique pour la survie
Dans un rebondissement spectaculaire pour le football français, Bordeaux a confirmé qu’un accord avait été trouvé pour que le club change de mains pour le prix symbolique de seulement 1 €. L’accord prévoit que la société détenue par Gerard Lopez cède le contrôle de l’équipe en difficulté à une nouvelle entreprise, Park Bench.
Si le prix d’achat est incroyablement bas, les nouveaux propriétaires reprennent un énorme fardeau financier. Le club a annoncé que l’opération était conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. En acceptant d’absorber ces passifs importants, Park Bench a offert à l’institution une bouffée d’oxygène que beaucoup craignaient de ne jamais voir arriver après des mois de pression économique croissante et de défaillances administratives.
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Le long chemin vers le rétablissement
La chute de Bordeaux a été à la fois rapide et douloureuse pour ses supporters fidèles. Autrefois habitué des compétitions européennes et prétendant au titre en Ligue 1, le club a souffert d’années de mauvaise gestion qui ont finalement conduit à son exclusion des championnats professionnels nationaux.
Malgré la gravité de la situation, le club présente ce rachat comme le début d’un nouveau chapitre. Dans une communication officielle partagée sur les réseaux sociaux, le club a affiché son optimisme, décrivant l’accord formel comme « un pas majeur » pour l’avenir de l’organisation. Cela représente une lueur d’espoir pour des supporters qui ont vu leur équipe dégringoler dans la hiérarchie du football français tout en faisant face à des turbulences constantes en dehors des terrains.
Des obstacles réglementaires subsistent
Bien que l’accord entre Lopez et Park Bench constitue une avancée majeure, l’opération n’est pas encore pleinement ratifiée. Les nouveaux propriétaires potentiels doivent désormais se soumettre à un processus de vérification rigoureux afin de prouver leur solidité financière et leurs intentions à long terme. Cela comprend une comparution prévue devant les autorités sportives régionales compétentes afin de s’assurer que le club puisse fonctionner de manière durable à l’avenir et respecter ses engagements continus au sein de la structure des ligues françaises.
Les acheteurs vont maintenant être auditionnés par la Commission régionale de contrôle de gestion de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Cette audience constitue une exigence juridique essentielle dans le processus de rachat.
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La renaissance d’une institution historique
Le sauvetage de Bordeaux est accueilli avec un mélange de soulagement et de prudence dans le paysage du football européen. Après avoir flirté avec la disparition tout au long de l’été, la survie du club garantit que l’un des noms les plus célèbres du football français continuera à concourir.
La réussite du prochain entretien réglementaire constitue la dernière pièce du puzzle pour assurer la place du club en Régional 1. Pour l’instant, l’accent reste mis sur la stabilisation.
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