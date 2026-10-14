Getty Images Sport
Traduit par
Les géants débarquent ! L’entraîneur du Celta salue une Juventus « historique » avant de tenter de créer la surprise en Ligue Europa
La Juventus se rend en Espagne avec l’objectif de poursuivre sur sa lancée
La Juventus retrouve la scène européenne lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA, avec un déplacement à Balaidos pour affronter le Celta Vigo. Le géant italien arrive en Espagne après une nette victoire 5-0 contre le NEC Nijmegen lors de son premier match dans la compétition.
Les Bianconeri espèrent remporter leurs deux premiers matches européens sans encaisser de but pour la première fois depuis la saison 2013-2014.
L’entraîneur du Celta Vigo, Claudio Giraldez, a toutefois clairement indiqué que son équipe se réjouissait de relever le défi face à l’un des clubs les plus prestigieux d’Italie.
- ZUMA Press Wire
Giraldez salue le statut de la Juventus et ses ambitions en Ligue Europa
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Giraldez a couvert la Juventus d’éloges, tout en insistant sur la nécessité pour ses joueurs de croire réellement en leurs chances d’obtenir un résultat à domicile. « Nous avons vraiment hâte de disputer ce match », a déclaré Giraldez.
« Nous savons que c’est un match particulier pour tout le monde, car nous affrontons la Juventus, l’une des meilleures équipes d’Europe et de l’histoire, et l’une des grandes favorites pour remporter le titre. »
« Nous avons hâte que le match commence. Nous avons ce qu’il faut pour gagner, mais nous devons croire en nous. »
Une attaque redoutablement efficace et l’adolescent prodige Alajbegovic
La Juventus arrive à Vigo avec une attaque redoutable : lors de la première journée, elle a affiché un taux de conversion de ses tirs de 45,5 %, le plus élevé du tournoi. L’attaquant Randal Kolo Muani a été impliqué dans huit buts lors de ses huit dernières apparitions européennes, tandis que Kerim Alajbegovic, 19 ans, pourrait devenir le plus jeune joueur de la Juventus à inscrire deux buts en compétition européenne.
La Juventus affiche également de solides statistiques défensives, avec quatre matches consécutifs sans encaisser de but en phase de groupes ou de ligue d’une compétition européenne.
L’équipe de Giraldez devra faire preuve d’une concentration défensive totale pour perturber le jeu de passes fluide de la Juventus.
- PRESSE SPORTS
Cherche à mettre fin à la malédiction espagnole à Balaídos
Malgré son statut de favori, la Juventus doit surmonter un obstacle historique de taille : elle n’a remporté aucun de ses six derniers matches face à des adversaires espagnols dans les grandes compétitions européennes.
Une victoire à Balaidos conforterait la place de la Juventus parmi les premiers du classement de la phase de Ligue Europa.
Le coup d’envoi sera donné jeudi soir en Galice.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles