La Juventus retrouve la scène européenne lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa de l’UEFA, avec un déplacement à Balaidos pour affronter le Celta Vigo. Le géant italien arrive en Espagne après une nette victoire 5-0 contre le NEC Nijmegen lors de son premier match dans la compétition.

Les Bianconeri espèrent remporter leurs deux premiers matches européens sans encaisser de but pour la première fois depuis la saison 2013-2014.

L’entraîneur du Celta Vigo, Claudio Giraldez, a toutefois clairement indiqué que son équipe se réjouissait de relever le défi face à l’un des clubs les plus prestigieux d’Italie.