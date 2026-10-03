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« Les garçons ont tout fait à la perfection ! » : Roberto Mancini réagit après que l’Italie a passé son test de maturité ultime à Paris
L’Italie en pleine évolution de Mancini passe son test de maturité le plus difficile à Paris
Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a qualifié le match nul 1-1 de son équipe contre la France en Ligue des nations de l’UEFA de pas en avant important dans son développement en cours. L’Italie a fait preuve de courage et de discipline tactique au Stade de France, revenant au score grâce à Alessandro Bastoni après l’ouverture du score de Michael Olise sur un superbe coup franc.
N’ayant effectué que deux changements par rapport à l’équipe qui a battu la Turquie à Bursa, Mancini a récompensé des performances régulières en maintenant sa confiance dans un jeune onze de départ.
Ce résultat laisse l’Italie en bonne position dans le groupe A avant son match à domicile de lundi à Bologne.
- AFP
L’entraîneur principal salue l’état d’esprit collectif et la structure défensive
S'exprimant après le coup de sifflet final, Mancini a salué la capacité de son équipe à rester compacte tout en essayant de relancer sous le pressing intense de la France. Malgré une perte de contrôle territorial, l'Italie a concédé peu d'occasions franches à l'équipe de Zinedine Zidane et s'est procuré les meilleures opportunités de but en première période.
Mancini a souligné que ses joueurs avaient exécuté chaque consigne tactique avec précision.
« Les garçons ont tout fait parfaitement », a déclaré Mancini. « Ils ont défendu en équipe et attaqué en équipe. C'était clairement une soirée très positive. Je voulais voir une nouvelle étape dans notre parcours. J'ai aimé la manière dont ils ont essayé de jouer même si ce n'était pas facile face à une équipe de grands champions. Nous avons bien fait de peu concéder malgré une possession de balle plus importante de leur part. »
Le jeu vertical et le pressing agressif définissent la nouvelle identité de l’Italie
Revenant sur le cadre tactique de l'équipe, Mancini a souligné que le maintien d'une approche agressive et tournée vers l'avant restait non négociable. L'Italie a résisté à la tempête de la seconde période grâce à des arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma, avant d'exercer un pressing haut pour provoquer l'erreur qui a conduit à l'égalisation de Bastoni.
Mancini a noté que bâtir de la constance prend du temps, mais l'engagement du groupe reste clair.
« Nous savons que cela prendra un peu de temps, mais l'état d'esprit doit toujours être le même », a ajouté Mancini. « Contre la France, c'était un test difficile parce que nous avons affronté une grande équipe nationale. Nous voulons poursuivre notre trajectoire de progression. »
- IPA Sport
L’Italie prépare sa revanche contre la Turquie à Bologne
L’Italie rentre à domicile pour affronter la Turquie à Bologne lundi, avec l’objectif de rééditer sa précédente victoire à Bursa. Mancini prévoit d’évaluer la fraîcheur de son groupe après une période intense de trois matches en sept jours.
La France reste à Paris pour préparer son deuxième match à domicile de cette période.
Mancini vise à conclure la trêve internationale avec une nouvelle performance positive.
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