Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a qualifié le match nul 1-1 de son équipe contre la France en Ligue des nations de l’UEFA de pas en avant important dans son développement en cours. L’Italie a fait preuve de courage et de discipline tactique au Stade de France, revenant au score grâce à Alessandro Bastoni après l’ouverture du score de Michael Olise sur un superbe coup franc.

N’ayant effectué que deux changements par rapport à l’équipe qui a battu la Turquie à Bursa, Mancini a récompensé des performances régulières en maintenant sa confiance dans un jeune onze de départ.

Ce résultat laisse l’Italie en bonne position dans le groupe A avant son match à domicile de lundi à Bologne.