Commençons par San Diego FC. L’année a été assez misérable pour le club du sud de la Californie, qui avait terminé premier de la Conférence Ouest et réalisé un beau parcours en play-offs lors de sa saison inaugurale. Depuis, à peu près tout a mal tourné. Le jeu n’a pas pris, et il existe une réelle possibilité que San Diego manque les play-offs. Ce serait un immense effondrement après le succès de l’an dernier.

Dernièrement, toutefois, il y a eu des signes encourageants. Le jeu est meilleur. Les erreurs qui avaient fait dérailler leur saison sont devenues moins fréquentes. L’ambiance est bonne. Et samedi soir, tout cela s’est concrétisé par une grande victoire contre le LAFC.

Ailleurs, il y a aussi eu des choses moins réjouissantes. Michael Bradley avait connu un départ absolument merveilleux à la tête des Red Bulls en tant qu’entraîneur. La lune de miel est terminée, toutefois, et son équipe est perméable. La situation n’est pas non plus idéale pour le LAFC, qui peut encore remporter l’Ouest, mais fait face à une protestation de supporters sur Change.org contre Marc Dos Santos. Un mot aussi sur l’Inter Miami, qui se trouve clairement à un tournant, et qui a été balayé par le Nashville SC.

GOAL revient sur les principaux résultats ainsi que sur les gagnants et les perdants du week-end...







