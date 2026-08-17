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MLS Winners and Losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Les gagnants et les perdants de la MLS : Nashville SC décroche sa grande victoire contre l’Inter Miami, le San Diego FC rebondit, et jusqu’où l’Union de Philadelphie peut-il aller avec Cavan Sullivan ?

FEATURES
Analysis
Winners & losers
Major League Soccer
Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC
Inter Miami CF
Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders FC
Vancouver Whitecaps
C. Sullivan
L. Messi

Le week-end a été chargé en MLS, avec bien plus qu’une large victoire de Nashville SC contre l’Inter Miami pour se réjouir.

Commençons par San Diego FC. L’année a été assez misérable pour le club du sud de la Californie, qui avait terminé premier de la Conférence Ouest et réalisé un beau parcours en play-offs lors de sa saison inaugurale. Depuis, à peu près tout a mal tourné. Le jeu n’a pas pris, et il existe une réelle possibilité que San Diego manque les play-offs. Ce serait un immense effondrement après le succès de l’an dernier.

Dernièrement, toutefois, il y a eu des signes encourageants. Le jeu est meilleur. Les erreurs qui avaient fait dérailler leur saison sont devenues moins fréquentes. L’ambiance est bonne. Et samedi soir, tout cela s’est concrétisé par une grande victoire contre le LAFC.

Ailleurs, il y a aussi eu des choses moins réjouissantes. Michael Bradley avait connu un départ absolument merveilleux à la tête des Red Bulls en tant qu’entraîneur. La lune de miel est terminée, toutefois, et son équipe est perméable. La situation n’est pas non plus idéale pour le LAFC, qui peut encore remporter l’Ouest, mais fait face à une protestation de supporters sur Change.org contre Marc Dos Santos. Un mot aussi sur l’Inter Miami, qui se trouve clairement à un tournant, et qui a été balayé par le Nashville SC.

GOAL revient sur les principaux résultats ainsi que sur les gagnants et les perdants du week-end...



  • MukhtarGetty

    VAINQUEUR : Hany Mukhtar

    Le duel entre Miami et Nashville avait de quoi faire saliver.

    On avait là deux équipes dans des dynamiques très différentes. Le seul véritable faux pas de Nashville cette saison est survenu en Leagues Cup, lorsque l’équipe n’a pas réussi à surmonter une série de trois confrontations difficiles face à de grosses équipes de Liga MX. À bien des égards, Nashville a été l’équipe la plus complète de MLS. C’est celle qui a encaissé le moins de buts, et qui affichait de loin la meilleure différence de buts de la Conférence Est. Le duo Sam Surridge-Hany Mukhtar reste toujours aussi efficace.

    Miami, en revanche, abordait ce match dans une grande incertitude. Lionel Messi, de retour sur les terrains moins de deux semaines après le décès de son père, était bien là, mais rien ne s’articulait encore vraiment autour de lui. Cela dit, ce Messi-là reste sacrément bon. Nashville en premier. Miami en deuxième. Un feu d’artifice en perspective, non ?

    Pas vraiment pour Miami. Nashville l’a malmené. Mukhtar a inscrit un doublé et a joué un rôle clé sur les deux autres buts, alors que Nashville en a marqué quatre. Messi a offert une passe décisive absolument sublime à Telasco Segovia. Mais il a aussi manqué un penalty à un moment crucial du match. Oui, il a touché le poteau à deux reprises. Oui, Miami a tenté 16 tirs. Mais l’équipe n’a, d’une manière ou d’une autre, jamais vraiment donné l’impression de pouvoir marquer. Pendant ce temps, Nashville s’est montré d’un réalisme redoutable. Et sur ce match, Mukhtar a été meilleur que Messi.

    • Publicité
  • Michael Bradley NYRBGetty

    FLOP : Michael Bradley

    Il y allait peut-être toujours avoir un passage à vide pour les Red Bulls. C’est le problème quand on pratique un football aussi ambitieux et ouvert. Vous pouvez avoir tous les Adri Mehmeti du monde, mais à un moment, vous finissez par être mis à nu. Et c’est ce qui s’est passé. Les Red Bulls ont pris l’avantage à Atlanta et, au vu de la physionomie du match, auraient même pu en marquer un ou deux de plus.

    Mais il y avait trop d’espaces en contre. Et à mesure que les Red Bulls, très agressifs au pressing, ont baissé de pied, Atlanta a affiché toute sa qualité en transition. Tristan Muyumba, qui a un goût prononcé pour le spectaculaire, en a enroulé une dans la lucarne pour égaliser à 1-1. Puis Fafa Picault a inscrit un rare but de la tête à la 82e minute. C’était le premier match à domicile d’Atlanta depuis le 9 mai, et l’équipe a offert au public du Mercedes-Benz Stadium de quoi se réjouir.

    Bradley, de son côté, va devoir se poser des questions. Les Red Bulls ne sont pas mauvais tant ils sont irréguliers. Ils peuvent rivaliser avec n’importe qui, mais leurs 41 buts encaissés prouvent qu’ils auraient bien besoin de resserrer un peu les boulons.

  • Anders Dreyer Getty

    VAINQUEUR : Anders Dreyer

    San Diego FC avait besoin d’un motif de satisfaction. La saison a pris des allures de retour à la réalité pour la belle histoire de l’an dernier. Rappelez-vous : le club était à 180 minutes de soulever la MLS Cup dès sa première saison. Cela aurait été une performance remarquable et une véritable leçon dans la construction d’un effectif.

    Mais les choses ne sont pas si simples, et l’équipe de Mikey Varas est brutalement redescendue sur terre en 2026. Les raisons sont nombreuses. Bien sûr, la controverse autour de Chucky Lozano n’a pas aidé. Mais San Diego ne s’est pas non plus rendu service, en pratiquant un football de possession tout en commettant trop d’erreurs et en se montrant trop joueuse avec le ballon. Cela dit, ces dernières semaines ont été relativement encourageantes. L’équipe reste sur une petite série d’invincibilité bien menée, et a signé une grosse victoire face au LAFC samedi.

    Ce n’était pas la prestation la plus séduisante. San Diego a été dominé au nombre de tirs par le LAFC, et une main malheureuse sur un but de Denis Bouanga en première période aurait pu faire basculer le match dans l’autre sens. Mais Anders Dreyer, qui n’a pas encore retrouvé le niveau de la saison dernière, a répondu présent au bon moment. L’ailier danois a transformé un penalty à la 88e minute pour offrir aux siens une nette victoire 1-0 face à une équipe qui aurait pu prendre la tête de la conférence Ouest avec ses trois points (nous passons commodément sous silence son deuxième jaune stupide à la 96e minute ici).

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  • Marc Dos SantosGetty

    PERDANT : Marc Dos Santos

    Et de l’autre côté des choses... La saison a été étrange pour Dos Santos. Steve Cherundolo allait forcément être difficile à remplacer sur le banc du LAFC, même s’il a eu du mal à trouver la bonne formule tactique avec le LAFC au début de la saison dernière. Pourtant, la réaction des supporters envers Dos Santos a été mitigée. Il est clair que tout ne va pas tout à fait bien sur le plan tactique.

    Son Heung-Min n’a pas marqué au rythme attendu par beaucoup. Les nouvelles recrues n’ont pas apporté d’équilibre. Même une troisième place dans la Conférence Ouest, avec encore une large marge de progression, n’a pas empêché une pétition très médiatisée de supporters réclamant le licenciement de l’entraîneur.

    Et maintenant ? Eh bien, une défaite 1-0 contre San Diego n’a pas aidé. Pas plus que le fait que Son n’a inscrit que quatre buts cette saison en MLS. Il serait difficile pour le LAFC de justifier une séparation avec un entraîneur qui pourrait encore lui faire gagner la MLS Cup. Mais les supporters ne sont pas contents.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union Getty

    VAINQUEUR : Cavan Sullivan

    Eh bien. Il s’avère que le gamin sait vraiment jouer.

    À chacune des sorties de Cavan Sullivan, l’ancien entraîneur Bradley Carnell apparaît de plus en plus mal. Philadelphie, c’est désormais clair, était trop bridée sous son ancien entraîneur. Il y avait trop de prudence, pas assez de liberté. Reste à savoir si cela tient à la nature de Carnell ou à une consigne venue d’en haut. Pourtant, l’Union semble plus libre aujourd’hui. Sullivan n’en est pas l’unique raison : il y a eu des améliorations un peu partout, tandis que la signature de Kai Wagner ressemble à un coup de maître. Mais il en est sûrement le principal bénéficiaire, un adolescent jusque-là surprotégé qui joue désormais sans peur.

    On retrouve ici des airs du jeune Bukayo Saka. L’Union n’a rien à perdre. Et son milieu offensif de couloir créatif est heureux de prendre ses responsabilités. Jusqu’ici, cela fonctionne plutôt très bien. Sullivan a délivré deux passes décisives contre le NYCFC, et l’Union a renversé un retard de 2-0 pour décrocher une quatrième victoire de suite en MLS. Le moment est-il venu pour l’Union de rêver ?

  • Craig WaibelGetty

    PERDANT : Craig Waibel

    L’entraîneur des Seattle Sounders Brian Schmetzer a tendance à être quelqu’un d’assez posé. Il n’a pas non plus peur de dire ce qu’il pense. En 2025, par exemple, il avait confié à GOAL qu’il s’attendait à ce que son jeune milieu vedette Obed Vargas soit vendu à l’Atlético de Madrid après que les deux équipes se sont affrontées lors de la Coupe du monde des clubs cette année-là (le transfert a été bouclé au début de l’année 2026).

    Mais dimanche, Schmetzer est allé encore plus loin. Interrogé sur la possibilité de faire appel à des joueurs de l’équipe MLS Next Pro des Sounders, Schmetzer a déclaré, avec une franchise assumée, que les Sounders « ont besoin d’un peu plus que ça ». Il a aussi critiqué ses options sur le banc. Tout cela ressemblait à une pique à peine voilée adressée au directeur sportif des Seattle Sounders, Craig Waibel. Et il n’a pas tort, surtout à l’heure où les Sounders doivent se passer de leur vedette extrêmement fiable, Jordan Morris.

    Mais les attaquants expérimentés Paul Arriola et Jesus Ferreira manquent eux aussi à l’appel. Si l’on ajoute l’absence du milieu de terrain de l’USMNT Cristian Roldan, l’effectif paraît limité. Seattle s’est incliné 2-0 dimanche face à une bonne équipe de Vancouver, tout en livrant une prestation correcte. Pourtant, c’est la qualité, et non les efforts, qui manque ici.