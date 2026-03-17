Les gagnants et les perdants de la MLS : James Rodríguez et Josh Sargent font leurs débuts tant attendus. Faut-il s'inquiéter pour Son Heung-min ?

James Rodriguez a enfin fait son entrée sur le terrain avec le Minnesota United. Mais c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour une équipe des Loons qui semble avoir perdu tout son élan depuis le départ d'Eric Ramsay à West Bromwich Albion pendant l'intersaison (la bonne nouvelle : il est de nouveau disponible).

Le Minnesota n'est toutefois pas la seule équipe en difficulté. Un mois après le début de la saison de MLS, le classement raconte déjà une histoire étrange : certaines équipes sont très bonnes – principalement dans la Conférence Ouest – et d'autres sont étonnamment mauvaises. Orlando City s'est récemment séparé d'Oscar Pareja, son entraîneur de longue date qui avait largement dépassé les attentes. Pat Noonan pourrait-il être confronté à des questions similaires ? Une défaite 6-1 face à une équipe du New England Revolution qui était pourtant en difficulté est inexplicable, surtout pour une équipe de Cincinnati qui, sur le papier, est l’une des plus complètes de la MLS.

De son côté, le Toronto FC espère que le renouveau est en vue. Les Reds ont enfin présenté Josh Sargent au BMO Field après avoir conclu ce qui pourrait devenir un transfert record en MLS. Toronto n’est plus la même équipe depuis son triomphe en MLS Cup il y a près d’une décennie. Sargent pourrait-il être l’étincelle qui ramènera le bon vieux temps ?

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la quatrième journée de la MLS.