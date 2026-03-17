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Les gagnants et les perdants de la MLS : James Rodríguez et Josh Sargent font leurs débuts tant attendus. Faut-il s'inquiéter pour Son Heung-min ?

La quatrième journée de la MLS n'a pas déçu, avec les débuts de plusieurs recrues de renom. Le poste de Pat Noonan au FC Cincinnati est-il de plus en plus menacé ?

James Rodriguez a enfin fait son entrée sur le terrain avec le Minnesota United. Mais c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour une équipe des Loons qui semble avoir perdu tout son élan depuis le départ d'Eric Ramsay à West Bromwich Albion pendant l'intersaison (la bonne nouvelle : il est de nouveau disponible).

Le Minnesota n'est toutefois pas la seule équipe en difficulté. Un mois après le début de la saison de MLS, le classement raconte déjà une histoire étrange : certaines équipes sont très bonnes – principalement dans la Conférence Ouest – et d'autres sont étonnamment mauvaises. Orlando City s'est récemment séparé d'Oscar Pareja, son entraîneur de longue date qui avait largement dépassé les attentes. Pat Noonan pourrait-il être confronté à des questions similaires ? Une défaite 6-1 face à une équipe du New England Revolution qui était pourtant en difficulté est inexplicable, surtout pour une équipe de Cincinnati qui, sur le papier, est l’une des plus complètes de la MLS.

De son côté, le Toronto FC espère que le renouveau est en vue. Les Reds ont enfin présenté Josh Sargent au BMO Field après avoir conclu ce qui pourrait devenir un transfert record en MLS. Toronto n’est plus la même équipe depuis son triomphe en MLS Cup il y a près d’une décennie. Sargent pourrait-il être l’étincelle qui ramènera le bon vieux temps ?

GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la quatrième journée de la MLS.

  • Petar Musa, FC DallasGetty

    VAINQUEUR : Petar Musa

    On ne cite généralement pas Petar Musa parmi les incontournables de la MLS. Il y a fort à parier que vous ne verrez pas de maillots de Musa en dehors de la région de Dallas, et les matchs du FC Dallas ne font généralement pas salle comble lorsqu’ils se déplacent dans d’autres stades, contrairement à ceux de Lionel Messi, Son Heung-min ou, désormais, James Rodriguez.

    Pourtant, il pourrait bien être le meilleur attaquant de la ligue à ne pas porter le numéro 10 de l'Inter Miami. Musa l'a prouvé samedi soir face à la redoutable défense du San Diego FC dans son propre stade, en réalisant un incroyable triplé pour arracher le match nul 3-3. Cela prolonge un début de saison impressionnant pour l'international croate, qui compte désormais cinq buts en quatre matches.

    Même si Musa n'est pas très connu aux États-Unis, il fait certainement forte impression à l'étranger. L'année dernière, AS rapportait que des clubs de Premier League s'intéressaient de près à l'attaquant. Le transfert n'a pas abouti, mais s'il maintient ce rythme – surtout s'il est sélectionné dans l'équipe de Croatie pour la Coupe du monde – il pourrait devenir une cible de transfert très convoitée cet été.

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  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    PERDANT : James Rodríguez

    Pour être honnête, c'est un peu dur pour Rodríguez, qui s'est remis en forme en vue de ses débuts tant attendus avec le Minnesota. Pourtant, il ne semble pas que la superstar colombienne sera d'une grande aide si les Loons continuent à peiner ainsi.

    Les bonnes équipes ne perdent pas par six buts d'écart. Même si cette défaite a été concédée face à une équipe bien rodée des Whitecaps de Vancouver, la pression doit peser sur le nouvel entraîneur Cameron Knowles. Le Minnesota a encaissé 11 buts lors de ses quatre premiers matchs, ce qui le place à égalité au deuxième rang des pires défenses de la ligue.

    Mis à part le départ de Dayne St. Clair, cet effectif est en grande partie le même que celui qui a atteint les demi-finales de la Conférence Ouest la saison dernière — à la différence près qu’il bénéficie désormais d’un renfort de taille avec Rodríguez. Une organisation tactique et une solide mentalité défensive avaient alimenté cette série de succès. Jusqu’à présent cette année, ni l’une ni l’autre ne se sont manifestées.

    La responsabilité en incombe à Knowles.

  • Toronto FC v New York Red BullsGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Josh Sargent

    Sargent a failli devenir un héros dès sa première intervention. Le nouvel attaquant de Toronto est entré en jeu et, sur un coup de pied arrêté, a réussi à toucher le ballon juste devant le but, mais sa frappe a été immédiatement bloquée par la défense des New York Red Bulls.

    Ce n'était pas la seule occasion que Sargent a laissée passer. Il a également manqué un face-à-face après avoir récupéré une passe en profondeur parfaitement dosée. Ces occasions manquées se sont avérées coûteuses, les visiteurs ayant égalisé en fin de match pour arracher le match nul 1-1, mais il y avait tout de même des raisons d'être optimiste. Pour un joueur qui n’a suivi qu’environ huit jours d’entraînement avec le club, son intégration dans l’équipe de Robin Fraser a été immédiate. Compte tenu du prix payé pour Sargent, on peut s’attendre à ce que les buts ne tardent pas à venir.

    Tout aussi important, l’effervescence est de retour à Toronto. Historiquement, les Reds ont toujours été l’une des équipes les plus ambitieuses de la MLS, avec un soutien fervent qui fait de la plus grande ville du Canada l’un des meilleurs marchés du football en Amérique du Nord lorsque l’équipe est compétitive. Le problème, c’est que cela fait près d’une décennie qu’elle ne l’est plus. Des décisions malheureuses, comme celles de l’ère Lorenzo Insigne, ont fait que les gradins de plus en plus clairsemés sont devenus monnaie courante au BMO Field.

    Pourtant, samedi, dès que Sargent a foulé la pelouse, une effervescence palpable s'est emparée des tribunes. Des décisions comme la signature de Sargent – ainsi que l'échange de Djordje Mihailovic l'année dernière – signifient que les attentes devraient désormais être plus élevées. Pour Fraser, cela signifie probablement les séries éliminatoires ou l'échec. Nous verrons s'il parvient à les y mener.

  • Los Angeles Football Club v FC DallasGetty Images Sport

    PERDANT : Son Heung-Min

    « La victoire est le meilleur déodorant qui soit. »

    Pour le LAFC, la célèbre phrase de John Madden semble particulièrement appropriée en ce moment. Madden l'utilisait souvent pour décrire comment la victoire peut masquer des failles qui pourraient plus tard nuire à une équipe. Pour l'instant, cependant, il est difficile de trouver beaucoup de problèmes chez le LAFC. L'équipe affiche un bilan parfait de 4-0-0 et totalise 12 points, juste derrière les Whitecaps de Vancouver à la différence de buts. Elle n'a concédé aucun but et a tout d'une future championne cette saison.

    Pourtant, s’il y a un sujet de préoccupation, c’est peut-être son attaque. Le LAFC a inscrit huit buts cette année, un total respectable, mais compte tenu du talent offensif dont il dispose, on est en droit de se demander si ce chiffre ne devrait pas être plus élevé. Son Heung-Min pourrait en partie expliquer cela.

    La star sud-coréenne n'a pas encore marqué cette saison, ce qui semble presque inconcevable compte tenu de sa forme de l'année dernière. En 2025, il avait inscrit neuf buts et délivré trois passes décisives en 10 apparitions. Cette année, il compte déjà trois passes décisives, mais il n'a pas été aussi efficace devant le but, n'enregistrant que deux tirs cadrés.

    Alors que l'équipe tourne à plein régime, ce sujet est passé largement inaperçu. Mais dès que le LAFC perdra des points, les projecteurs se braqueront sans aucun doute sur ce joueur désigné que beaucoup voyaient comme un candidat au titre de MVP de la MLS. Des signes de frustration sont déjà apparus, notamment lors du match d'ouverture contre Miami, où il s'en est pris au nouvel entraîneur Marc Dos Santos après avoir été remplacé avant le coup de sifflet final. Affaire à suivre.

  • New York City FC v Colorado RapidsGetty Images Sport

    VAINQUEUR : NYCFC

    Le site The Athletic a récemment mené un sondage auprès des directeurs généraux de la MLS, et l’un des résultats les plus marquants a été la haute estime dont jouit Pascal Jansen, du New York City FC, qui s’est classé deuxième derrière Jesper Sorensen dans leur classement des meilleurs entraîneurs de la ligue. Au vu du début de saison 2026 du NYCFC, ils ont peut-être vu juste.

    Les Pigeons ont le vent en poupe, occupant la tête de la Conférence Est avec un solide bilan de 3 victoires, 0 défaite et 1 match nul. Plus impressionnant encore, Jansen y parvient avec un effectif qui ne compte aucun attaquant reconnu, après avoir perdu Alonso Martínez sur blessure lors de la trêve internationale de novembre dernier et vu un transfert majeur de Moussa Sylla tomber à l'eau juste avant le début de la saison.

    Il a donc fait preuve de créativité, alignant parfois Nicolás Fernández Mercau, qui mesure 1,68 m, en tant que faux numéro 9. Résultat ? Mercau mène l'équipe avec quatre buts, et le NYCFC possède l'une des attaques les plus redoutables de la MLS avec 11 buts en quatre matchs.

    Il est bien trop tôt pour parler des candidats au titre d'entraîneur de l'année, mais Jansen s'impose déjà comme l'un des meilleurs managers de la MLS.

  • FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference SemifinalGetty Images Sport

    PERDANT : L'État de l'Ohio

    Sans le début de saison surprenant du Philadelphia Union (0-4-0) et les erreurs répétées de Saint-Louis, comme lors des deux dernières saisons, Columbus serait peut-être actuellement la pire équipe de la MLS.

    C'est difficile à croire, mais le Crew n'a récolté que deux points en quatre matches. Columbus n'a pas brillé jusqu'à présent, mais ce sont les problèmes en attaque qui sont les plus préoccupants. Le Crew n'a marqué que quatre buts malgré la présence d'un Wessam Abou Ali en pleine forme aux côtés de Diego Rossi. Les choses ne fonctionnent tout simplement pas pour le nouvel entraîneur Henrik Rydström.

    Si l'attention s'est principalement portée sur Rydström, il est peut-être également légitime de s'interroger sur Daniel Gazdag. Recruté lors d'un transfert retentissant pour compenser une partie de la production perdue avec le départ de Cucho Hernandez, Gazdag n'a contribué qu'à huit buts en 28 apparitions en championnat. L'équipe a besoin de plus de la part de sa star hongroise.

    De l'autre côté de la rivalité entre Hell et Real, le FC Cincinnati est également en difficulté – et son cas illustre peut-être ce qui arrive quand on tente de reproduire la même recette sans succès. Même si le club dira probablement le contraire, la raclée infligée l'année dernière par l'Inter Miami n'a pas dû être bien accueillie compte tenu de la force de cette équipe. Le FCC est sans doute l'une des équipes les plus complètes de la MLS, mais il s'est effondré lors d'une défaite 4-0 face aux futurs champions en demi-finale.

    Cette saison, hormis sa victoire contre Atlanta United, l'équipe de Pat Noonan s'est inclinée face à trois équipes en difficulté – Minnesota United, Toronto FC et New England – offrant à chacune d'entre elles sa première victoire de l'année.

    Noonan reste l'un des entraîneurs les plus respectés de la MLS. Mais avec des entraîneurs de renom potentiellement disponibles – Eric Ramsay, Oscar Pareja, Patrick Vieira et même Wilfried Nancy (même si cela serait difficile à imaginer compte tenu de la rivalité) –, la pression va monter si les résultats ne s'améliorent pas rapidement.

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