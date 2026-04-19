Les futures stars de l’équipe nationale américaine : Taylor Twellman cite deux jeunes talents « exceptionnels », mais refuse de qualifier ces prodiges d’« héritiers de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo »

Si le vivier des jeunes talents se porte bien, toutes les attentions se portent aujourd’hui sur la prochaine Coupe du monde de l’équipe nationale. Tirée au sort dans le groupe D aux côtés de l’Australie, du Paraguay et de la Turquie, la sélection américaine aborde un véritable test décisif. Son destin dans cette poule dépend avant tout d’un groupe de joueurs confirmés, capables de livrer leur meilleur niveau. Pour l’analyste, trois joueurs doivent mener la danse, comme il l’explique : « Les trois joueurs qui doivent réaliser leur meilleure Coupe du monde sont Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams. Ce sont ces trois joueurs qui donnent le pouls de l’équipe. Ils en sont les figures de proue. »