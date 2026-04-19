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Les futures stars de l’équipe nationale américaine : Taylor Twellman cite deux jeunes talents « exceptionnels », mais refuse de qualifier ces prodiges d’« héritiers de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo »
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Les jeunes talents prometteurs de la filière Red Bull
Dans une interview exclusive accordée au Men’s Journal, Twellman cite les New York Red Bulls comme un modèle de formation de jeunes de haut niveau. Le club a intégré avec succès plusieurs talents issus de son centre de formation, notamment l’attaquant de pointe Julian Hall (18 ans) et le milieu de terrain central Adri Mehmeti (17 ans). Ces deux adolescents ont déjà un impact significatif au sein de l’équipe première. Hall a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises en dix rencontres, tandis que Mehmeti, devenu incontournable au milieu de terrain, compte dix apparitions toutes compétitions confondues et un but marqué en huit matchs de championnat. Pour Twellman, ces deux espoirs figurent parmi l’élite nord-américaine.
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Refuser les comparaisons avec des joueurs légendaires
Malgré leurs statistiques impressionnantes et leur ascension fulgurante, l’analyste a rapidement mis fin aux comparaisons hyperboliques concernant le duo des New York Red Bulls. Interrogé sur d’éventuels espoirs évoquant les plus grands joueurs de l’histoire, il s’est montré très prudent. « Je ne qualifierais jamais quelqu’un de “prochain Ronaldo”, “prochain Messi” ou “prochain Pelé”, car ce serait tout simplement injuste », a expliqué Twellman. « Mais notre ligue compte déjà des jeunes très, très intéressants. Je pense que la ligue a fait un travail fantastique pour vraiment mettre l'accent sur la promotion des jeunes. Regardez les New York Red Bulls, Hall et Mehmeti. Ces deux jeunes sont vraiment exceptionnels. »
Constituer le groupe de joueurs qui formera l'ossature de l'équipe lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.
Si le vivier des jeunes talents se porte bien, toutes les attentions se portent aujourd’hui sur la prochaine Coupe du monde de l’équipe nationale. Tirée au sort dans le groupe D aux côtés de l’Australie, du Paraguay et de la Turquie, la sélection américaine aborde un véritable test décisif. Son destin dans cette poule dépend avant tout d’un groupe de joueurs confirmés, capables de livrer leur meilleur niveau. Pour l’analyste, trois joueurs doivent mener la danse, comme il l’explique : « Les trois joueurs qui doivent réaliser leur meilleure Coupe du monde sont Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams. Ce sont ces trois joueurs qui donnent le pouls de l’équipe. Ils en sont les figures de proue. »
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Tournés vers la scène internationale
Pour se lancer avec succès dans la compétition, l’équipe nationale doit d’abord négocier avec habileté la phase de groupes afin de créer une dynamique décisive. Si son noyau de joueurs confirmés évoluant en Europe atteint son meilleur niveau et si les jeunes talents nationaux poursuivent leur progression fulgurante, les hôtes seront alors en position de force pour aller loin et rivaliser avec l’élite mondiale sous la houlette de Mauricio Pochettino cet été.