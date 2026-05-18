« Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », telle a été la devise des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/2024 et une 4^e place en 2024/2025, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.

Sur les onze exercices écoulés depuis l’ère Jürgen Klopp, les Borussen ont même signé, sous la houlette de Niko Kovac, leur troisième meilleure saison en Bundesliga, la meilleure depuis sept ans, et ont conclu huit fois avec plus de buts marqués.

Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour les Westphaliens, qui, en tant que deuxième budget allemand, ne peuvent se contenter de moins.