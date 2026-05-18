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Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

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Les fondations actuelles sont-elles assez solides pour soutenir le « nouveau BVB » ? Pour y parvenir, l’entraîneur Niko Kovac doit presque se réinventer

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Borussia Dortmund
N. Kovac

Au final, la saison du BVB ne s’avère guère meilleure que celles des deux années précédentes. On peut donc se demander si les bases posées sous Kovac sont réellement assez solides pour soutenir le « nouveau BVB ».

Deuxième avec une avance confortable et la meilleure défense du championnat, une élimination « coup de poing » (selon le directeur général Carsten Cramer) en Ligue des champions aux conséquences financières douloureuses, une sortie prématurée en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne : le bilan de la saison 2025/26 du Borussia Dortmund est satisfaisant, d’autant plus si l’on se concentre sur son cœur de métier, la Bundesliga. Elle reste toutefois loin d’être excellente et n’affiche qu’un très léger progrès par rapport aux deux exercices précédents.

  • « Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », telle a été la devise des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/2024 et une 4^e place en 2024/2025, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.

    Sur les onze exercices écoulés depuis l’ère Jürgen Klopp, les Borussen ont même signé, sous la houlette de Niko Kovac, leur troisième meilleure saison en Bundesliga, la meilleure depuis sept ans, et ont conclu huit fois avec plus de buts marqués.

    Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour les Westphaliens, qui, en tant que deuxième budget allemand, ne peuvent se contenter de moins. 

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  • Niko KovacGetty Images

    Le BVB a-t-il réellement assis ses fondations sous la direction de Niko Kovac ?

    Cette deuxième place, la sixième depuis 2015, permet au BVB de retrouver le rang qui correspond à ses ambitions. C’est exactement ce qui s’est produit, sans pour autant déprécier le travail de Kovac.

    À 54 ans, celui qui a bâti la meilleure défense du club depuis 2015/16 (ex aequo avec Thomas Tuchel) affiche un bilan statistique solide : 43 victoires, 16 défaites en 72 matchs officiels. Il a considérablement stabilisé l’arrière-garde, insufflé un esprit combatif et maintenu une efficacité offensive de premier plan.

    D’autant plus impressionnant quand on sait que la préparation estivale a été écourtée et que l’équipe a enchaîné avec la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le directeur sportif, Ole Book, l’a d’ailleurs souligné : c’est sur ces « très bonnes bases » que le club entend construire la saison prochaine. Reste à savoir si cet effectif, malgré ses progrès, possède suffisamment de solidité pour incarner le « nouveau BVB » voulu par le directeur général Carsten Cramer.

  • BVB : le classement en Bundesliga depuis la saison 2015/16

    SaisonEntraîneurClassementDifférence de butsPoints
    2015/16Thomas Tuchel282 buts marqués, 34 encaissés78
    2016/17Thomas Tuchel372:4064
    2017/18Peter Bosz/Peter Stöger 464:4755
    2018/19Lucien Favre281:4476
    2019/20Lucien Favre/Edin Terzic284:4169
    2020/21Edin Terzic375:4664
    2021/22Marco Rose285:5269
    2022/23Edin Terzic283:4471
    2023/24Edin Terzic568:4363
    2024/25Nuri Sahin/Niko Kovac471:5157
    2025/26Niko Kovac270:3473
  • BVB SiegGetty Images

    Voici la feuille de route tracée pour l’avenir du BVB.

    La direction de cette évolution est claire : les joueurs de Dortmund veulent incarner ce qu’on a rarement vu sous les ordres de Kovac jusqu’ici. Ils entendent faire preuve de plus d’audace et d’offensivité, multiplier les combinaisons inventives et imposer leur domination sur l’adversaire lorsqu’ils ont le ballon. Pour y parvenir, le club s’est déjà renforcé et continuera de s’appuyer sur des jeunes talents capables d’évoluer, afin d’apporter dans un premier temps de la fantaisie et de la fluidité dans le jeu, avant, idéalement, de générer des revenus de transfert élevés.

    Sur le papier, le projet est séduisant et les supporters attendent avec impatience le premier mercato de Book au BVB. Toutefois, après 72 matchs officiels, une question demeure : Kovac, à qui l’on s’apprête à proposer une deuxième prolongation de contrat en douze mois, saura-t-il répondre à ces attentes ?

    Pour y parvenir, le technicien croate devra se réinventer. Partout où il est passé, il a en effet privilégié un pragmatisme défensif dont le carcan tactique étroit a trop souvent étouffé le jeu plutôt que de le libérer. À Dortmund, il n’a pas encore réussi à transcender un jeu souvent pauvre en idées et aisément lisible par les adversaires. 

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-HOFFENHEIM-DORTMUNDAFP

    Le BVB présente des lacunes évidentes face aux gros calibres

    C’est précisément pour cette raison que la direction du club exige désormais de passer à la vitesse supérieure. Selon la devise : « Tout va bien en défense, ça peut rester comme ça, mais en attaque, on veut voir plus de puissance. » C’est pourquoi, par exemple, la décision délibérée de Kovac de se passer d’ailiers performants dans les duels en un contre un est à nouveau remise en question.

    Pour que ce plan tactique soit efficace, Kovac devra toutefois ajuster son schéma de passes en U, souvent critiqué (pour une analyse détaillée, cliquez ici). Ce système a certes renforcé la solidité défensive. En phase offensive, toutefois, ce dispositif crée une forte dépendance aux centres. Ce n’est donc pas un hasard si Julian Ryerson a terminé la saison avec 18 passes décisives en seulement 15 matchs.  

    Ce système a toutefois révélé ses limites face aux équipes de même niveau ou supérieures : en 16 rencontres de ce type (Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham et Bergame), le BVB n’a obtenu que quatre victoires, concédant neuf défaites et 28 buts.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-WOLFSBURGAFP

    Le BVB et l'illusion du deuxième rang

    Il ne s’agit plus d’une simple tendance. Face aux cadors, Dortmund a nettement régressé, trop souvent privé de maturité, de résistance et de rigueur. La qualité même de l’effectif est posée. Depuis des années, le BVB aligne trop d’éléments irréguliers. Les arrières latéraux Ryerson et Daniel Svensson ne sont pas de niveau international, le milieu défensif manque de solidité et le groupe peine à identifier de vrais leaders.

    Même en championnat, le niveau de jeu, au-delà des simples résultats, est souvent resté médiocre. Selon les statistiques des points attendus, le BVB a récolté onze unités de plus que prévu ; sans cet excédent, la qualification en Ligue des champions aurait été acquise de justesse, grâce à une meilleure différence de buts face à Stuttgart. Cette efficacité statistique s’explique souvent par une réalisation maximale avec un minimum d’occasions, parfois décisives.

    Considérer la deuxième place et la saison dans son ensemble comme un succès majeur serait donc une erreur, car stabilité ne rime pas forcément avec progression. Or, cette progression est impérative l’année prochaine. Pour y parvenir, Kovac devra encore prouver sa valeur, et cette fois de manière plus convaincante.

  • BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund

    DateConcoursMatch
    18 juilletMatch amicalRot-Weiß Oberhausen – BVB
    29 juilletMatch amicalCerezo Osaka – BVB
    1er aoûtMatch amicalFC Tokyo – BVB