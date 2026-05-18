Deuxième avec une avance confortable et la meilleure défense du championnat, une élimination « coup de poing » (selon le directeur général Carsten Cramer) en Ligue des champions aux conséquences financières douloureuses, une sortie prématurée en huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne : le bilan de la saison 2025/26 du Borussia Dortmund est satisfaisant, d’autant plus si l’on se concentre sur son cœur de métier, la Bundesliga. Elle reste toutefois loin d’être excellente et n’affiche qu’un très léger progrès par rapport aux deux exercices précédents.
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Les fondations actuelles sont-elles assez solides pour soutenir le « nouveau BVB » ? Pour y parvenir, l’entraîneur Niko Kovac doit presque se réinventer
« Il faut garder à l'esprit d'où l'on vient », telle a été la devise des dirigeants du BVB durant les onze derniers mois. Pour remettre les pendules à l'heure, rappelons les faits : après une 5^e place en 2023/2024 et une 4^e place en 2024/2025, le club a atteint une finale de Ligue des champions et des quarts de finale dans l'épreuve reine. En Coupe, l'aventure s'est arrêtée en huitièmes de finale et au deuxième tour.
Sur les onze exercices écoulés depuis l’ère Jürgen Klopp, les Borussen ont même signé, sous la houlette de Niko Kovac, leur troisième meilleure saison en Bundesliga, la meilleure depuis sept ans, et ont conclu huit fois avec plus de buts marqués.
Si l’on exclut les deux exercices précédents, constamment évoqués par la direction, le club a terminé cinq fois deuxième, deux fois troisième et une fois quatrième en huit saisons. Conclusion : c’est bien de là que vient le BVB. Un niveau minimum pour les Westphaliens, qui, en tant que deuxième budget allemand, ne peuvent se contenter de moins.
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Le BVB a-t-il réellement assis ses fondations sous la direction de Niko Kovac ?
Cette deuxième place, la sixième depuis 2015, permet au BVB de retrouver le rang qui correspond à ses ambitions. C’est exactement ce qui s’est produit, sans pour autant déprécier le travail de Kovac.
À 54 ans, celui qui a bâti la meilleure défense du club depuis 2015/16 (ex aequo avec Thomas Tuchel) affiche un bilan statistique solide : 43 victoires, 16 défaites en 72 matchs officiels. Il a considérablement stabilisé l’arrière-garde, insufflé un esprit combatif et maintenu une efficacité offensive de premier plan.
D’autant plus impressionnant quand on sait que la préparation estivale a été écourtée et que l’équipe a enchaîné avec la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le directeur sportif, Ole Book, l’a d’ailleurs souligné : c’est sur ces « très bonnes bases » que le club entend construire la saison prochaine. Reste à savoir si cet effectif, malgré ses progrès, possède suffisamment de solidité pour incarner le « nouveau BVB » voulu par le directeur général Carsten Cramer.
BVB : le classement en Bundesliga depuis la saison 2015/16
Saison Entraîneur Classement Différence de buts Points 2015/16 Thomas Tuchel 2 82 buts marqués, 34 encaissés 78 2016/17 Thomas Tuchel 3 72:40 64 2017/18 Peter Bosz/Peter Stöger 4 64:47 55 2018/19 Lucien Favre 2 81:44 76 2019/20 Lucien Favre/Edin Terzic 2 84:41 69 2020/21 Edin Terzic 3 75:46 64 2021/22 Marco Rose 2 85:52 69 2022/23 Edin Terzic 2 83:44 71 2023/24 Edin Terzic 5 68:43 63 2024/25 Nuri Sahin/Niko Kovac 4 71:51 57 2025/26 Niko Kovac 2 70:34 73
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Voici la feuille de route tracée pour l’avenir du BVB.
La direction de cette évolution est claire : les joueurs de Dortmund veulent incarner ce qu’on a rarement vu sous les ordres de Kovac jusqu’ici. Ils entendent faire preuve de plus d’audace et d’offensivité, multiplier les combinaisons inventives et imposer leur domination sur l’adversaire lorsqu’ils ont le ballon. Pour y parvenir, le club s’est déjà renforcé et continuera de s’appuyer sur des jeunes talents capables d’évoluer, afin d’apporter dans un premier temps de la fantaisie et de la fluidité dans le jeu, avant, idéalement, de générer des revenus de transfert élevés.
Sur le papier, le projet est séduisant et les supporters attendent avec impatience le premier mercato de Book au BVB. Toutefois, après 72 matchs officiels, une question demeure : Kovac, à qui l’on s’apprête à proposer une deuxième prolongation de contrat en douze mois, saura-t-il répondre à ces attentes ?
Pour y parvenir, le technicien croate devra se réinventer. Partout où il est passé, il a en effet privilégié un pragmatisme défensif dont le carcan tactique étroit a trop souvent étouffé le jeu plutôt que de le libérer. À Dortmund, il n’a pas encore réussi à transcender un jeu souvent pauvre en idées et aisément lisible par les adversaires.
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Le BVB présente des lacunes évidentes face aux gros calibres
C’est précisément pour cette raison que la direction du club exige désormais de passer à la vitesse supérieure. Selon la devise : « Tout va bien en défense, ça peut rester comme ça, mais en attaque, on veut voir plus de puissance. » C’est pourquoi, par exemple, la décision délibérée de Kovac de se passer d’ailiers performants dans les duels en un contre un est à nouveau remise en question.
Pour que ce plan tactique soit efficace, Kovac devra toutefois ajuster son schéma de passes en U, souvent critiqué (pour une analyse détaillée, cliquez ici). Ce système a certes renforcé la solidité défensive. En phase offensive, toutefois, ce dispositif crée une forte dépendance aux centres. Ce n’est donc pas un hasard si Julian Ryerson a terminé la saison avec 18 passes décisives en seulement 15 matchs.
Ce système a toutefois révélé ses limites face aux équipes de même niveau ou supérieures : en 16 rencontres de ce type (Bayern, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim, Leverkusen, ManCity, Inter, Tottenham et Bergame), le BVB n’a obtenu que quatre victoires, concédant neuf défaites et 28 buts.
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Le BVB et l'illusion du deuxième rang
Il ne s’agit plus d’une simple tendance. Face aux cadors, Dortmund a nettement régressé, trop souvent privé de maturité, de résistance et de rigueur. La qualité même de l’effectif est posée. Depuis des années, le BVB aligne trop d’éléments irréguliers. Les arrières latéraux Ryerson et Daniel Svensson ne sont pas de niveau international, le milieu défensif manque de solidité et le groupe peine à identifier de vrais leaders.
Même en championnat, le niveau de jeu, au-delà des simples résultats, est souvent resté médiocre. Selon les statistiques des points attendus, le BVB a récolté onze unités de plus que prévu ; sans cet excédent, la qualification en Ligue des champions aurait été acquise de justesse, grâce à une meilleure différence de buts face à Stuttgart. Cette efficacité statistique s’explique souvent par une réalisation maximale avec un minimum d’occasions, parfois décisives.
Considérer la deuxième place et la saison dans son ensemble comme un succès majeur serait donc une erreur, car stabilité ne rime pas forcément avec progression. Or, cette progression est impérative l’année prochaine. Pour y parvenir, Kovac devra encore prouver sa valeur, et cette fois de manière plus convaincante.
BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Date Concours Match 18 juillet Match amical Rot-Weiß Oberhausen – BVB 29 juillet Match amical Cerezo Osaka – BVB 1er août Match amical FC Tokyo – BVB