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« Les fans vont décrocher ! » - Oliver Glasner avertit que l'affaire Manchester City pourrait avoir de graves conséquences pour la Premier League
La menace qui pèse sur l’intégrité de la Premier League
L'entraîneur principal de Nottingham Forest a exprimé de vives inquiétudes, estimant que la saga judiciaire de Manchester City a terni l'image de marque de la Premier League à l'échelle mondiale. À la suite de la récente décision qui a reconnu le club de l'Etihad coupable d'avoir orchestré des « contrats fictifs », Glasner a suggéré que les fondations mêmes de l'élite du football anglais étaient en train d'être sapées.
En évoquant les conséquences potentielles, Glasner a souligné les répercussions internationales de l'affaire. « Attendons que le verdict final soit rendu, mais mon souhait, c'est simplement que cela aille vite, a-t-il déclaré au Guardian. Parce qu'avec Palace, nous ne savions pas si nous étions en Ligue Europa ou en Ligue Conférence, puis on nous a dit : “vous aurez la réponse jeudi”, avant que cela ne soit reporté à lundi, parce que c'était toujours retardé. Ensuite, nous avons eu le verdict final 10 jours avant le début de la Ligue Conférence. Et c'est pourquoi je pense que cela doit être [bouclé] le plus vite possible. »
« Il y a déjà un préjudice pour la Premier League, et pas seulement en Angleterre. C'est un sujet majeur partout dans le monde, surtout en Europe. Le plus important, c'est l'intégrité du championnat, car dès lors que les supporters ne peuvent plus lui faire confiance, ils ne le regarderont plus », a-t-il affirmé.
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Les enseignements du tribunal de Crystal Palace
La perspective de Glasner est façonnée par une expérience frustrante vécue pendant son passage à Crystal Palace, où un litige juridique concernant le règlement de l'UEFA sur la multipropriété des clubs a vu le club être rétrogradé de la Ligue Europa à la Ligue Conférence par le Tribunal arbitral du sport.
Ce processus, plombé par les retards, a laissé l'effectif et l'encadrement dans l'incertitude, incapables de planifier efficacement leur campagne continentale jusqu'au tout dernier moment.
Il craint qu'une dérive administrative similaire n'aggrave encore la situation de la Premier League alors qu'elle gère les retombées de l'enquête visant City. L'entraîneur a souligné que la clarté est le seul moyen de protéger le « produit » que la Premier League vend à des milliards de téléspectateurs.
Emery donne aussi son avis sur la controverse autour de Manchester City
L'entraîneur de Forest n'est pas la seule personnalité de premier plan à s'être exprimée, puisque le manager d'Aston Villa, Unai Emery, a lui aussi récemment pris position sur cette controverse. Emery a reconnu le risque d'atteinte à la réputation, en déclarant : « Si d'autres clubs avaient été artificiellement gonflés et que cela apparaissait aujourd'hui, il y aurait évidemment des dommages. C'est aux tribunaux et aux autorités compétentes d'en décider. J'ai de la peine en raison de la manière dont cette équipe de [City] jouait. Sous [Pep] Guardiola, il y a eu des moments où elle était sans égale. » Ce sentiment reflète un malaise grandissant parmi les managers rivaux, désormais contraints de répondre de la crise administrative du championnat.
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Manchester City reste inflexible face aux accusations
Malgré le verdict et la pression croissante des clubs rivaux, Manchester City a maintenu une position de défi total. Le club a officiellement déposé son appel jeudi dernier, en maintenant que le jugement initial était fondamentalement erroné. Dans
Au sein du club, des efforts sont faits pour protéger l’effectif de la tempête judiciaire. L’entraîneur principal de City, Enzo Maresca, a exhorté son groupe à rester concentré et à conserver un état d’esprit positif à son retour de la trêve internationale. Le technicien italien aurait tenu une réunion avec ses stars à la City Football Academy afin de s’assurer que le bruit autour des contrats « bidon » et des 830 millions de livres sterling de financements secrets ne fasse pas dérailler leur quête de trophées sur le terrain.
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