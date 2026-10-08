L'entraîneur principal de Nottingham Forest a exprimé de vives inquiétudes, estimant que la saga judiciaire de Manchester City a terni l'image de marque de la Premier League à l'échelle mondiale. À la suite de la récente décision qui a reconnu le club de l'Etihad coupable d'avoir orchestré des « contrats fictifs », Glasner a suggéré que les fondations mêmes de l'élite du football anglais étaient en train d'être sapées.

En évoquant les conséquences potentielles, Glasner a souligné les répercussions internationales de l'affaire. « Attendons que le verdict final soit rendu, mais mon souhait, c'est simplement que cela aille vite, a-t-il déclaré au Guardian. Parce qu'avec Palace, nous ne savions pas si nous étions en Ligue Europa ou en Ligue Conférence, puis on nous a dit : “vous aurez la réponse jeudi”, avant que cela ne soit reporté à lundi, parce que c'était toujours retardé. Ensuite, nous avons eu le verdict final 10 jours avant le début de la Ligue Conférence. Et c'est pourquoi je pense que cela doit être [bouclé] le plus vite possible. »

« Il y a déjà un préjudice pour la Premier League, et pas seulement en Angleterre. C'est un sujet majeur partout dans le monde, surtout en Europe. Le plus important, c'est l'intégrité du championnat, car dès lors que les supporters ne peuvent plus lui faire confiance, ils ne le regarderont plus », a-t-il affirmé.