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Hannah Hampton England gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

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Les exploits d’Hannah Hampton avec l’Angleterre rappellent une vérité du football : la forme est éphémère, mais la classe est éternelle. La gardienne des Lionesses, numéro 1, a livré une performance qui pourrait bien servir de catalyseur à sa saison

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Angleterre
H. Hampton
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Islande vs Angleterre
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Mardi soir à Wembley, alors que le chronomètre entamait la 90e minute, l’Angleterre subissait la plus forte pression du match. Les Lionesses, qui avaient ouvert le score dès la 3e minute grâce à une reprise acrobatique de Lauren Hemp, avaient jusqu’alors repoussé les assauts espagnols et même créé les occasions les plus dangereuses. Finalement, il fallut toute la classe de leur gardienne de but Hannah Hampton pour préserver l’avance d’un exploit dans les ultimes secondes.

Le corner tiré par Mapi León était parfait, et Edna Imade s’est élancée pour le reprendre d’une puissante tête à six mètres des buts anglais. Hampton avait déjà réalisé plusieurs arrêts dans le match, mais cette fois elle a dû sortir sa meilleure parade : une réaction éclatante qui a permis de repousser le ballon hors de danger et de priver l’Espagne d’un but in extremis.

Une parade décisive qui préservait le score vierge et offrait aux Lionesses une troisième victoire en quatre confrontations avec les championnes du monde. Si l’enjeu n’était pas aussi élevé que lors de la finale de l’Euro estivale, la rencontre restait cruciale : une seule place qualificative directe pour la Coupe du monde était en jeu dans ce groupe où les deux nations se disputent la pole position. Grâce à ce succès, l’Angleterre compte désormais trois points d’avance en tête du classement et se rapproche d’un billet pour le Mondial, portées par une Hampton revenue en sélection malgré un manque de rythme et dont cette parade éclatante illustre l’impact décisif.

  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    sous pression

    Les performances récentes de Hampton suscitent l’intérêt. Reconnue comme l’une des meilleures gardiennes au monde, voire la meilleure, elle a encaissé sept buts lors de ses six derniers matchs avec Chelsea avant la trêve internationale. Son dernier clean sheet remonte à la finale de la Coupe de la Ligue gagnée contre Manchester United le mois dernier.

    La défense de Chelsea explique toutefois cette situation. En raison des blessures de joueuses clés telles que Nathalie Bjorn et Millie Bright, entre autres, et de l'approche plus offensive adoptée cette saison par l'entraîneuse Sonia Bompastor, les Blues n'ont pas été aussi redoutables en défense qu'ils l'étaient l'année dernière.

    Heureusement pour les Blues, les adversaires ont buté sur une Hampton en pleine forme derrière cette arrière-garde.

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  • Hannah Hampton Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Des erreurs inhabituelles

    Ces dernières semaines, cependant, des erreurs se sont glissées dans son jeu. Lorsque Chelsea a affronté Brighton après la finale de la Coupe de la Ligue, une lecture erronée d’un tir par Hampton a offert aux Seagulls l’occasion d’égaliser ; les championnes en titre de la Super League féminine auraient même pu concéder le match nul si la jeune milieu de terrain Lexi Potter n’avait pas sauvé les meubles en inscrivant un but tardif.

    Une semaine plus tard, en quart de finale aller de la Ligue des champions face à Arsenal, nouvelle erreur d’appréciation : une frappe lointaine de Chloe Kelly lui échappe, ce qui est inattendu pour une gardienne de son calibre.

    Enfin, juste avant la trêve internationale, une nouvelle lecture erronée de la gardienne a offert à Tottenham l’occasion d’égaliser en quart de finale de la FA Cup ; il fallut alors un tir brillant de Veerle Buurman dans les dernières minutes pour que Chelsea s’en sorte.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Une surveillance accrue

    À l’aube de cette trêve internationale, Hampton se trouvait davantage sous les projecteurs que d’ordinaire. Numéro 1 incontestée de l’Angleterre, elle était attendue au tournant pour jouer un rôle déterminant. La question était de savoir si elle parviendrait à effacer les erreurs commises lors de ses dernières sorties.

    En première période à Wembley, certains ont douté de sa capacité à y parvenir. Réputée pour sa précision dans la relance et ses arrêts décisifs, la gardienne a pourtant manqué de justesse dans ses passes. Elle a ainsi offert une occasion à l’Espagne d’égaliser en servant directement Mariona Caldentey, bien placée aux abords de la surface.

  • Esme Morgan Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Renverser la vapeur

    En seconde période, Hampton a rappelé pourquoi elle est considérée comme l'une des meilleures gardiennes au monde. Les passes imprécises se sont faites plus rares, et alors que l'Espagne accentuait la pression pour égaliser, la numéro 1 anglaise a réalisé plusieurs arrêts décisifs, maintenant « La Roja » à distance.

    Puis, dans le temps additionnel, elle a réalisé l’arrêt décisif face à Imade, offrant aux Lionesses trois points précieux.

    « C’est pour ces moments-là qu’il faut une gardienne de but de classe mondiale », a déclaré Fran Kirby, championne d’Europe 2022 avec les Lionesses, sur BBC Radio 5 Sports Extra. « Ce sauvetage en fin de match a tout simplement permis à l’Angleterre de remporter la victoire. Elle doit en tirer une immense confiance pour aborder le prochain match.

    Hampton est arrivée à ce tournoi avec des doutes liés à sa forme en club et aux buts encaissés, mais c’est le moment pour elle de reprendre confiance. »

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    Un véritable catalyseur de changement

    Comme le rappelle le vieil adage, la forme est éphémère, mais la classe est éternelle. Les exploits de Hampton en fin de match lors de la victoire de mardi en sont la preuve incontestable.

    La gardienne de 25 ans traverse une période irrégulière, ponctuée de performances solides et d’erreurs inattendues, ce qui a attiré l’attention car elle est habituellement fiable.

    Sa performance de mardi pourrait-elle relancer sa dynamique et lui permettre de retrouver le niveau constant qui l’a élevée au rang de gardienne de classe mondiale ?

    Chelsea l’espère en tout cas, alors que les Blues visent un dénouement positif en FA Cup et une qualification en Ligue des champions, et l’Angleterre aussi, à la veille d’un nouveau match de qualification crucial samedi.

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    un rôle essentiel à jouer

    Les Lionesses se déplacent en Islande pour le prochain match de la trêve internationale, ayant déjà battu cette équipe nordique 2-0 le mois dernier grâce notamment à une parade décisive de Hampton alors que le score était encore de 1-0.

    Un arrêt que Sarina Wiegman a d’ailleurs souligné mardi soir, saluant une nouvelle fois l’action décisive de sa gardienne numéro 1.

    « Elle a réalisé un arrêt contre l’Islande alors que nous dominions largement la rencontre mais que le score était encore de 1-0 ; elle a effectué une parade décisive, et ce soir, elle a encore sorti un arrêt crucial », a-t-elle déclaré. « C’est un atout précieux pour l’équipe. Cela fait toute la différence. »

    Après leur victoire sur l’Espagne, les Anglaises occupent en effet la première place du groupe et visent désormais le sésame pour la Coupe du monde de l’été prochain. Pour préserver cet avantage, elles doivent s’imposer en Islande avant de se rendre en Espagne en juin.

    Un résultat à Majorque leur assurerait presque la première place, mais une défaite pourrait contraindre les Lionesses à jouer la différence de buts.

    Dans cette optique, la classe mondiale de Hampton représente un atout précieux pour une équipe d’Angleterre déterminée à valider son billet dès que possible.

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