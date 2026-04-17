Les exploits d’Hannah Hampton avec l’Angleterre rappellent une vérité du football : la forme est éphémère, mais la classe est éternelle. La gardienne des Lionesses, numéro 1, a livré une performance qui pourrait bien servir de catalyseur à sa saison

Le corner tiré par Mapi León était parfait, et Edna Imade s’est élancée pour le reprendre d’une puissante tête à six mètres des buts anglais. Hampton avait déjà réalisé plusieurs arrêts dans le match, mais cette fois elle a dû sortir sa meilleure parade : une réaction éclatante qui a permis de repousser le ballon hors de danger et de priver l’Espagne d’un but in extremis.

Une parade décisive qui préservait le score vierge et offrait aux Lionesses une troisième victoire en quatre confrontations avec les championnes du monde. Si l’enjeu n’était pas aussi élevé que lors de la finale de l’Euro estivale, la rencontre restait cruciale : une seule place qualificative directe pour la Coupe du monde était en jeu dans ce groupe où les deux nations se disputent la pole position. Grâce à ce succès, l’Angleterre compte désormais trois points d’avance en tête du classement et se rapproche d’un billet pour le Mondial, portées par une Hampton revenue en sélection malgré un manque de rythme et dont cette parade éclatante illustre l’impact décisif.