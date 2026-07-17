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« Les exigences sont très élevées » : Trent Alexander-Arnold impressionné par l'« intense » José Mourinho alors que le Real Madrid entame sa pré-saison
Un début de préparation exigeant pour le Real Madrid
Selon Alexander-Arnold, la préparation estivale 2026-2027 du Real Madrid tient déjà ses promesses en matière d’intensité. Sous la houlette de Mourinho à la Ciudad Real Madrid, les joueurs enchaînent des doubles séances éprouvantes dans la chaleur madrilène, exactement le type de charge de travail qu’ils anticipaient à leur retour à Valdebebas.
S’exprimant sur les canaux officiels du club après les dernières séances, l’arrière droit a confirmé que ces premiers jours étaient aussi éprouvants qu’attendu : « Jusqu’ici, tout va bien. Il fait chaud et c’est très intense. Nous sommes en pré-saison, c’est exactement ce à quoi nous nous attendions. Beaucoup de séances difficiles, beaucoup de doubles séances, donc c’est intense jusqu’ici. »
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La préparation estivale de Trent et son niveau de prêts pour le retour
Alexander-Arnold a soigné sa préparation physique durant l’intersaison. Après deux semaines de repos, il a enchaîné avec un programme axé sur la course et la remise en condition afin d’être opérationnel dès la reprise collective.
« En été, on a quelques semaines de repos, puis quelques semaines pour se remettre à courir et retrouver sa condition physique », a-t-il expliqué. « Maintenant, pendant la pré-saison, il faut revenir en forme. J’étais donc prêt et j’avais vraiment hâte de revenir. »
Les observateurs saluent l’intensité et l’exigence de Mourinho.
Cet été, le sujet qui a le plus agité le grand club espagnol est le retour de José Mourinho pour un deuxième mandat à la tête de l’équipe. Alexander-Arnold, qui avait déjà croisé le technicien portugais sur le terrain, s’est dit impressionné par l’approche de l’entraîneur dès le premier jour.
Il a déclaré : « Avec Mourinho ? Très bien, très bien. J’ai toujours admiré cet entraîneur. J’ai joué contre lui à plusieurs reprises et c’est un plaisir de travailler avec lui et son équipe.
« Il est intense. Ses principes et ses attentes sont très élevés, j’ai donc hâte de voir comment, à mesure que nous apprendrons à nous connaître, nous progresserons et qu’il pourra nous enseigner davantage. Nous sommes tous motivés et impatients d’apprendre et de nous améliorer. Je suis sûr qu’il nous apprendra beaucoup et qu’il nous aidera à remporter des trophées cette année. »
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Des objectifs clairs sont définis pour la présaison, alors que les fondations du groupe sont en train d’être posées.
Pour l’avenir, l’approche d’Alexander-Arnold reste simple et axée sur les processus. La priorité immédiate est la préparation physique, associée à l’assimilation des principes tactiques de Mourinho, afin que l’équipe puisse afficher une identité claire dès le début des rencontres officielles.
« Les objectifs de la préparation ? Se remettre en forme et intégrer les principes de jeu que l’entraîneur veut nous voir appliquer », a-t-il expliqué. « Il s’agit de savoir comment nous allons nous organiser et nous présenter cette saison. Et, simplement, retrouver la condition, reprendre le rythme et nos repères. Je suis resté inactif pendant longtemps, donc il est bon d’être enfin de retour et de poser les bases d’une saison réussie. »
La réputation de Mourinho, forgée lors de son précédent passage réussi au club, exige un engagement total, et les propos d’Alexander-Arnold montrent que l’effectif a déjà adopté les standards élevés nécessaires pour permettre au Real Madrid de lutter sur tous les tableaux cette saison.
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