« Les exigences sont très élevées » : Trent Alexander-Arnold impressionné par l'« intense » José Mourinho alors que le Real Madrid entame sa pré-saison

Cet été, le sujet qui a le plus agité le grand club espagnol est le retour de José Mourinho pour un deuxième mandat à la tête de l’équipe. Alexander-Arnold, qui avait déjà croisé le technicien portugais sur le terrain, s’est dit impressionné par l’approche de l’entraîneur dès le premier jour.

Il a déclaré : « Avec Mourinho ? Très bien, très bien. J’ai toujours admiré cet entraîneur. J’ai joué contre lui à plusieurs reprises et c’est un plaisir de travailler avec lui et son équipe.

« Il est intense. Ses principes et ses attentes sont très élevés, j’ai donc hâte de voir comment, à mesure que nous apprendrons à nous connaître, nous progresserons et qu’il pourra nous enseigner davantage. Nous sommes tous motivés et impatients d’apprendre et de nous améliorer. Je suis sûr qu’il nous apprendra beaucoup et qu’il nous aidera à remporter des trophées cette année. »