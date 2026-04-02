Les exigences salariales d'Ibrahima Konaté à Liverpool ont été révélées : le joueur, en désaccord avec son contrat, réclame une augmentation considérable alors que des rumeurs le lient au Real Madrid

Liverpool est engagé dans des négociations difficiles avec Konaté, le joueur de 26 ans réclamant une augmentation de salaire substantielle. Bien qu'il semble plus enclin à rester sur les rives de la Mersey qu'à partir, les négociations concernant un nouveau contrat ont achoppé en raison de divergences salariales entre le club et les représentants du joueur. Selon The Athletic, les représentants de l'ancien joueur du RB Leipzig estiment que son salaire actuel, d'environ 150 000 £ par semaine, n'est pas à la hauteur de son importance au sein de l'équipe. Florian Wirtz, par exemple, toucherait environ 250 000 £ par semaine. Mais, alors que les négociations restent au point mort, les chances de départ du défenseur semblent moins certaines qu'il y a quelques mois.