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Les exigences salariales d'Ibrahima Konaté à Liverpool ont été révélées : le joueur, en désaccord avec son contrat, réclame une augmentation considérable alors que des rumeurs le lient au Real Madrid
Les Reds en pleine bataille contractuelle avec leur star défensive
Liverpool est engagé dans des négociations difficiles avec Konaté, le joueur de 26 ans réclamant une augmentation de salaire substantielle. Bien qu'il semble plus enclin à rester sur les rives de la Mersey qu'à partir, les négociations concernant un nouveau contrat ont achoppé en raison de divergences salariales entre le club et les représentants du joueur. Selon The Athletic, les représentants de l'ancien joueur du RB Leipzig estiment que son salaire actuel, d'environ 150 000 £ par semaine, n'est pas à la hauteur de son importance au sein de l'équipe. Florian Wirtz, par exemple, toucherait environ 250 000 £ par semaine. Mais, alors que les négociations restent au point mort, les chances de départ du défenseur semblent moins certaines qu'il y a quelques mois.
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Le Real Madrid suit de près la situation à Anfield
L'argent n'est pas le seul facteur en jeu : Konaté serait également à l'affût de l'intérêt manifesté par d'autres équipes, surtout si Liverpool ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Cette incertitude a attiré l'attention du Real Madrid, qui cherche à renforcer sa défense après une série de blessures de longue durée au Bernabéu. Les « Blancos » suivent l'international français depuis un certain temps déjà, le considérant comme un renfort de premier plan pour leur ligne arrière.
La stabilité défensive de Slot est menacée
La perte de l'international français constituerait un coup dur sur le plan tactique pour Arne Slot. L'entraîneur néerlandais s'est fortement appuyé sur le duo formé par Konaté et Virgil van Dijk pour maintenir une ligne défensive haute. Si Konaté venait à quitter Anfield sans indemnité de transfert cet été, Liverpool serait contraint de se lancer sur le marché à la recherche d'un nouveau défenseur central expérimenté – même si le club a déjà recruté Jérémy Jacquet, le jeune prodige de Rennes.
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Et maintenant ?
Alors que les négociations se poursuivent en coulisses concernant le nouveau contrat de Konaté, les hommes de Slot resteront concentrés sur la fin de saison. Les Reds occupent actuellement la cinquième place de la Premier League, à six points de Manchester United, troisième au classement. Ils se préparent désormais à affronter Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, avant de s'envoler pour Paris afin d'y affronter le Paris Saint-Germain lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine.