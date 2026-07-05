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Les exigences de Mourinho sont insatiables… À la recherche de la « pièce manquante » du puzzle madrilène

Mercato
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia
Kylian Mbappé
Portugal
Brésil
Espagne
France

Une nouvelle opération vise à rééquilibrer la composition du « Special One ».

Malgré la présence dans son effectif d’un des attaquants les plus redoutables de la planète, José Mourinho estime toujours manquer de cette « pièce manquante » susceptible de faire la différence dans les rencontres les plus délicates de l’exercice à venir.

Il a donc demandé à la direction madrilène de recruter un nouvel attaquant, même s’il reconnaît le potentiel de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Le technicien portugais considère Mbappé comme la meilleure solution actuelle pour l’équipe à ce poste, mais il estime que la star française, formée au poste d’ailier avant de devenir attaquant, ne possède pas encore toutes les caractéristiques d’un véritable avant-centre.

  • Profil recherché pour l'attaquant

    Selon Cortigana, journaliste à The Athletic, la situation est complexe : la plupart des joueurs ne souhaitent pas quitter le club, a-t-il expliqué sur la chaîne YouTube de Rubén Martín, d’après Defensa Central.

    Selon l’article, le Real Madrid estime pourtant avoir besoin d’un attaquant capable de se montrer décisif dans la surface et de conclure les actions, surtout face aux défenses regroupées.

    Mourinho apprécie le duo Gonzalo García-Endrick, mais il estime qu’il lui manque un élément clé : la taille et la capacité à jouer de la tête.

    L’entraîneur portugais cherche donc un avant-centre imposant, capable de couper les centres et de conclure dans la surface, surtout face aux blocs défensifs, une constante de ses précédentes expériences.

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  • Les priorités du Real Madrid sur le marché des transferts

    Malgré ce besoin, la priorité du Real Madrid sur le marché des transferts n’est pas l’arrivée d’un nouvel attaquant. Le club se concentre d’abord sur l’arrivée d’un défenseur central et d’un milieu offensif avant d’envisager de renforcer son attaque.

    Toute nouvelle arrivée dépendra toutefois de la capacité du club à dégraisser pendant le mercato, l’effectif étant déjà bien garni.

    Le futur de Gonzalo García demeure par ailleurs en suspens : le club a reporté toute décision finale à son sujet dans l’attente de savoir s’il pourra recruter l’attaquant « de grande taille » réclamé par José Mourinho.

    Si ce profil ne peut être recruté, Gonzalo García conservera sa place dans l’équipe première en tant qu’option offensive supplémentaire, même s’il n’est pas le premier choix de l’entraîneur portugais.

    Les départs, dont le nombre reste à définir, demeurent donc l’élément clé du mercato madrilène, car ils conditionneront directement le nombre de recrues possibles avant la clôture du mercato.

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