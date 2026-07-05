Malgré la présence dans son effectif d’un des attaquants les plus redoutables de la planète, José Mourinho estime toujours manquer de cette « pièce manquante » susceptible de faire la différence dans les rencontres les plus délicates de l’exercice à venir.

Il a donc demandé à la direction madrilène de recruter un nouvel attaquant, même s’il reconnaît le potentiel de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque.

Le technicien portugais considère Mbappé comme la meilleure solution actuelle pour l’équipe à ce poste, mais il estime que la star française, formée au poste d’ailier avant de devenir attaquant, ne possède pas encore toutes les caractéristiques d’un véritable avant-centre.