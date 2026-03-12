Getty Images Sport
Les excuses serviles de Pedro Neto ne suffisent pas : l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire après la violente altercation entre la star de Chelsea et un ramasseur de balles
L'UEFA prend des mesures contre la star de Chelsea
L'ailier de Chelsea Neto risque une suspension pour le match retour. L'instance dirigeante du football européen a confirmé jeudi avoir ouvert une enquête sur le comportement du joueur international portugais lors du match aller au Parc des Princes. Dans un communiqué, l'UEFA a déclaré : « Une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de Pedro Neto pour comportement antisportif. Les instances disciplinaires de l'UEFA se prononceront sur cette affaire en temps voulu. »
L'incident s'est produit en fin de match, alors que Chelsea était mené 4-2 et a finalement perdu 5-2. La frustration a atteint son paroxysme dans le temps additionnel lorsque Neto, désespéré de reprendre le jeu, a poussé violemment un ramasseur de balles à la poitrine, faisant tomber le jeune garçon. Cet acte a déclenché une altercation générale sur la ligne de touche impliquant les joueurs et le personnel des deux bancs, laissant un goût amer à une soirée déjà misérable pour l'équipe de Premier League dans la capitale française.
Les excuses personnelles de Neto et le cadeau de son maillot
L'ailier de 26 ans a tenté de se rattraper immédiatement après le coup de sifflet final. Neto a retrouvé le jeune joueur pour lui présenter ses excuses personnelles et lui a même remis son maillot porté pendant le match en guise de geste de paix. Il a expliqué plus tard que son coéquipier international, Vitinha, avait servi d'interprète pour s'assurer que le message soit bien compris. « Je lui ai immédiatement parlé et il a ri, il était content que je lui donne le maillot et je lui ai dit pardon environ 35 fois », a révélé Neto.
S'adressant à TNT Sports, l'ancien joueur des Wolves était visiblement bouleversé et a insisté sur le fait que cette explosion de colère ne lui ressemblait pas. Neto a déclaré à la chaîne de télévision : « Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action. Nous étions en train de perdre et je voulais récupérer le ballon. Je lui ai donné un petit coup, et cela ne devrait pas arriver. J'ai vu que je lui avais fait mal ; je ne suis pas comme ça... C'était dans le feu de l'action ; je lui ai donné mon maillot. Je dois lui présenter mes excuses. Je suis vraiment, vraiment désolé. »
Rosenior ajoute les excuses du club
Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, s'est également exprimé sur la situation, reconnaissant que les émotions d'un match à élimination directe européen à enjeux élevés avaient pris le dessus sur son joueur. Le patron des Blues tenait à s'assurer que l'image du club reste intacte malgré cet incident. « Si quelque chose de notre part était inapproprié ou déplacé, je présente mes excuses au nom du club », a déclaré Rosenior.
L'équipe de Rosenior a désormais une montagne à gravir lors du match retour à Stamford Bridge, et elle devra peut-être le faire sans l'un de ses principaux atouts offensifs. Neto a été un joueur clé pour Chelsea cette saison, marquant 10 buts en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Une suspension serait un coup dur pour leurs espoirs de renverser le déficit de trois buts face à une équipe du PSG en pleine forme, avec Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.
La saison de Chelsea atteint son point culminant
Ce casse-tête disciplinaire survient à un moment crucial pour Chelsea, qui jongle entre ses ambitions européennes et une course serrée pour le top 4 de la Premier League. Actuellement cinquième au classement, les Blues restent à égalité de points avec Liverpool et à seulement trois points de Manchester United et Aston Villa. La pression monte sur Rosenior pour qu'il assure la qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine, et des incidents comme celui de Neto ne font qu'ajouter à la surveillance dont fait l'objet l'équipe.
Le club doit désormais attendre le verdict final de l'UEFA pour savoir si Neto sera disponible pour le match décisif de mardi prochain à Londres. Avant cela, Chelsea doit se recentrer sur un match crucial contre Newcastle.
