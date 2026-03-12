Les excuses serviles de Pedro Neto ne suffisent pas : l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire après la violente altercation entre la star de Chelsea et un ramasseur de balles

L'ailier de 26 ans a tenté de se rattraper immédiatement après le coup de sifflet final. Neto a retrouvé le jeune joueur pour lui présenter ses excuses personnelles et lui a même remis son maillot porté pendant le match en guise de geste de paix. Il a expliqué plus tard que son coéquipier international, Vitinha, avait servi d'interprète pour s'assurer que le message soit bien compris. « Je lui ai immédiatement parlé et il a ri, il était content que je lui donne le maillot et je lui ai dit pardon environ 35 fois », a révélé Neto.

S'adressant à TNT Sports, l'ancien joueur des Wolves était visiblement bouleversé et a insisté sur le fait que cette explosion de colère ne lui ressemblait pas. Neto a déclaré à la chaîne de télévision : « Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action. Nous étions en train de perdre et je voulais récupérer le ballon. Je lui ai donné un petit coup, et cela ne devrait pas arriver. J'ai vu que je lui avais fait mal ; je ne suis pas comme ça... C'était dans le feu de l'action ; je lui ai donné mon maillot. Je dois lui présenter mes excuses. Je suis vraiment, vraiment désolé. »