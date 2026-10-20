Les États-Unis ont entamé leur campagne en Coupe du monde de manière spectaculaire lundi, en signant une victoire record 17-0 face aux Samoa. Ce résultat dépasse le précédent record du plus large écart de buts dans une Coupe du monde de football à onze : la victoire 16-0 du Maroc contre la Nouvelle-Calédonie dans le tournoi masculin des moins de 17 ans.

Dix joueurs différents ont marqué pour les États-Unis. Ils ont dominé la rencontre de bout en bout, tirant 58 fois au but et menant 9-0 à la mi-temps.