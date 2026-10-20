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Les États-Unis pulvérisent les records de la Coupe du monde avec une incroyable victoire 17-0 face aux Samoa
Un début record pour les États-Unis
Les États-Unis ont entamé leur campagne en Coupe du monde de manière spectaculaire lundi, en signant une victoire record 17-0 face aux Samoa. Ce résultat dépasse le précédent record du plus large écart de buts dans une Coupe du monde de football à onze : la victoire 16-0 du Maroc contre la Nouvelle-Calédonie dans le tournoi masculin des moins de 17 ans.
Dix joueurs différents ont marqué pour les États-Unis. Ils ont dominé la rencontre de bout en bout, tirant 58 fois au but et menant 9-0 à la mi-temps.
DiMaria égale Haaland avec six buts
DiMaria, qui s’est engagée à jouer à North Carolina, a ouvert son compteur à la 63e minute et a terminé la rencontre avec six buts, un total remarquable. Elle est la première joueuse à inscrire six buts en un seul match d’une phase finale de la FIFA depuis les neuf réalisations d’Erling Haaland lors de la Coupe du monde masculine des moins de 20 ans. « Ça représente tout pour moi ; il est une source d’inspiration, a déclaré DiMaria. Être la première à y parvenir après lui est un immense honneur. J’ai énormément de chance que toutes ces filles me trouvent aux bons endroits. »
Crinion salue l’équipe qui est entrée dans l’histoire
Dans le but des Samoa, Susahna Peacock a effectué 13 arrêts pendant le match, tandis que Carolina Reyna et Loradana Paletta ont chacune inscrit deux buts pour les États-Unis. La FIFA a récemment élargi le tournoi de 16 à 24 équipes afin de donner la priorité au développement des jeunes à l’échelle mondiale. Ce changement s’est traduit par la participation d’un plus grand nombre de nations disputant le tournoi pour la première fois et par des scores plus déséquilibrés.
Malgré l’ampleur de la victoire, Ciara Crinion, à la tête de l’équipe, a exprimé une immense satisfaction. « Je ne savais pas [que nous battions un record], mais j’éprouve une immense fierté pour ce groupe et c’est bien qu’un tel record soit désormais associé à son nom », a déclaré Crinion.
En préparation du prochain match de la phase de groupes
Les États-Unis tenteront de surfer sur cet élan historique jeudi, lors de leur prochain match de groupe face au Kenya. Battu 3-0 par la Chine lors de son entrée en lice, le Kenya cherchera lui aussi à obtenir un résultat positif alors que le tournoi se poursuit au Maroc.
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