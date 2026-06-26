Son nom avait circulé avec insistance du côté de Milan pour prendre la succession de Massimiliano Allegri, aux côtés d’Oliver Glasner, Matthias Jaissle et Andoni Iraola. Sa candidature au poste d’entraîneur du Milan (finalement confié à Ruben Amorim) avait été soutenue, tout comme celle du directeur sportif Ramon Planes, par le conseiller principal Zlatan Ibrahimovic. Toutefois, Mauricio Pochettino a désormais de bonnes chances de poursuivre son aventure à la tête de la sélection américaine.
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Les États-Unis proposent un prolongement de contrat de quatre ans à l’entraîneur Pochettino, qui avait été pressenti pour prendre la tête du Milan avant l’arrivée d’Amorim
L'OFFRE
Selon The Athletic, la Fédération américaine de football aurait proposé à l’entraîneur argentin de prolonger son contrat jusqu’à la Coupe du monde 2030. Cette offre, formulée avant le début de l’épreuve actuelle, se justifie pleinement au vu des performances de l’équipe de Pulisic et de ses coéquipiers. Les États-Unis se sont mathématiquement qualifiés pour les seizièmes de finale après seulement deux matchs de poule. Malgré leur défaite tardive face à la Turquie lors de la dernière journée, ils ont conservé la première place de leur groupe et affronteront la Bosnie lors du premier tour à élimination directe.
RÉACTION APRÈS LA COUPE DU MONDE
Au cours de sa carrière d'entraîneur, Mauricio Pochettino a dirigé l'Espanyol de 2009 à 2013, avant de poursuivre un parcours qui l'a mené en Angleterre, à la tête de Southampton puis de Tottenham. Avant de se lancer dans sa première expérience en tant que sélectionneur d'une équipe nationale, il avait entraîné le Paris Saint-Germain lors de la saison 2021/2022 et Chelsea lors de la saison 2023/2024. Selon The Athletic, une réponse définitive de la part de Pochettino est attendue à l'issue de la Coupe du monde.