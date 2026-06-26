Les États-Unis proposent un prolongement de contrat de quatre ans à l’entraîneur Pochettino, qui avait été pressenti pour prendre la tête du Milan avant l’arrivée d’Amorim

Selon The Athletic, la Fédération américaine de football aurait proposé à l’entraîneur argentin de prolonger son contrat jusqu’à la Coupe du monde 2030. Cette offre, formulée avant le début de l’épreuve actuelle, se justifie pleinement au vu des performances de l’équipe de Pulisic et de ses coéquipiers. Les États-Unis se sont mathématiquement qualifiés pour les seizièmes de finale après seulement deux matchs de poule. Malgré leur défaite tardive face à la Turquie lors de la dernière journée, ils ont conservé la première place de leur groupe et affronteront la Bosnie lors du premier tour à élimination directe.