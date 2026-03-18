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Les États-Unis « à la traîne » dans les préparatifs de la Coupe du monde, alors que le nouveau chef du DHS de Donald Trump fait part d'une mise à jour inquiétante concernant le tournoi estival
Mullin lance un avertissement concernant la Coupe du monde lors d'une audition au Sénat
Mercredi, Mullin a tiré la sonnette d'alarme quant à la capacité du pays à co-organiser le prochain tournoi aux côtés du Mexique et du Canada. S'adressant aux législateurs mercredi, l'ancien combattant de MMA a admis que l'agence chargée de la sécurité de l'événement était en difficulté. Cette révélation est intervenue alors qu'il était interrogé sur la paralysie partielle du gouvernement, qui dure depuis plus de quatre semaines. Abordant directement la question des préparatifs en matière de sécurité, il a déclaré que le DHS avait pris du retard dans les préparatifs de la Coupe du monde et qu'il faudrait quatre mois pour être prêt.
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L'impasse liée à la fermeture des services publics paralyse la sécurité du tournoi
Le principal obstacle auquel se heurte le dispositif de sécurité est l'impasse budgétaire qui persiste à Washington. Le département a été pratiquement paralysé pendant cette impasse, mettant à rude épreuve des agences essentielles telles que l'Agence fédérale de gestion des urgences. Selon M. Mullin, le DHS perd du personnel à un rythme alarmant en raison de la paralysie administrative, et il a souligné qu'il faudrait environ quatre mois pour former le personnel supplémentaire nécessaire à la gestion du tournoi de football estival.
Les tensions géopolitiques menacent la logistique du tournoi
Au-delà des obstacles administratifs nationaux, la Coupe du monde est confrontée à des crises internationales sans précédent qui ont jeté une ombre sur les préparatifs du tournoi. À la suite des frappes militaires intensives menées conjointement par Israël et les États-Unis sur le territoire iranien, qui ont éclaté le 28 février, la participation de l'Iran à ce tournoi élargi à 48 équipes est sérieusement remise en question. La préparation de l'équipe nationale a déjà été fortement perturbée, comme en témoigne son absence à une réunion préparatoire obligatoire de la FIFA à Atlanta. En conséquence, la Fédération iranienne de football a demandé d'urgence à la FIFA de déplacer ses matchs du groupe G contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l'Égypte de Los Angeles et Seattle vers le Mexique, bien que l'instance dirigeante du football mondial aurait rejeté cette idée.
La FIFA maintient son calendrier
Malgré les déclarations de Téhéran, la FIFA semble déterminée à aller de l'avant. Son directeur général, Heimo Schirgi, a insisté sur le fait que cet événement était « trop important pour être reporté », espérant que les 48 nations y participeraient. Un éventuel retrait de l'Iran du groupe G entraînerait une réorganisation de dernière minute à quelques semaines seulement du coup d'envoi du tournoi. Le déplacement de ces matchs à un stade aussi avancé constituerait un véritable cauchemar logistique pour les organisateurs, risquant de perturber les droits de diffusion, la vente des billets et l'organisation des camps de base des équipes.
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